Itaka uruchomi czarterowe połączenie z Zielonej Góry do Albanii

Pierwszy samolot wyleci 11 czerwca 2026 roku. Rejsy będą się odbywały co tydzień.

Klienci touroperatora będą mogli w ten sposób dostać się do Durres nad Morzem Adriatyckim, gdzie Itaka oferuje im prawie 30 hoteli do wyboru. Biuro podróży organizuje też na miejscu trzy autorskie programy wycieczek objazdowych.

„Położone nad Adriatykiem Durres jest jednym z ważniejszych albańskich ośrodków turystyki i drugim co do wielkości miastem w kraju. Jego długa historia, sięgająca średniowiecza, pozostawiła wiele ciekawych zabytków, również z czasów rzymskich. Warto zobaczyć tu pozostałości starożytnych murów miejskich, rzymskiego forum i amfiteatru, a także ruiny term z II wieku. Durres słynie z szerokich plaż, ciągnących się kilometrami i sprzyjających warunków do uprawiania windsurfingu” – czytamy w informacji biura podróży.

– Współpraca z regionalnymi portami lotniczymi jest dla nas niezmiernie ważna i satysfakcjonująca – mówi cytowany w komunikacie wiceprezes Itaki Piotr Henicz. – Nasz produkt staje się jeszcze bardziej dostępny, co jest o tyle ważne, że nasi klienci cenią sobie możliwość rozpoczęcia wakacji blisko domu. Mamy w Zielonej Górze zarówno nasze salony firmowe, jak i zaufane biura agencyjne, dla których nowe połączenie do Albanii oznacza także wzrost zainteresowania naszym produktem. A zdecydowanie mamy się czym pochwalić jako firma, która przed laty wprowadziła pierwszy raz na polskim rynku operacje czarterowe do Albanii.