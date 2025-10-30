Itaka uruchomi czarterowe połączenie z Zielonej Góry do Albanii

Aktualizacja: 30.10.2025 15:58 Publikacja: 30.10.2025 14:46
Pierwszy samolot wyleci 11 czerwca 2026 roku. Rejsy będą się odbywały co tydzień.
Klienci touroperatora będą mogli w ten sposób dostać się do Durres nad Morzem Adriatyckim, gdzie Itaka oferuje im prawie 30 hoteli do wyboru. Biuro podróży organizuje też na miejscu trzy autorskie programy wycieczek objazdowych.
„Położone nad Adriatykiem Durres jest jednym z ważniejszych albańskich ośrodków turystyki i drugim co do wielkości miastem w kraju. Jego długa historia, sięgająca średniowiecza, pozostawiła wiele ciekawych zabytków, również z czasów rzymskich. Warto zobaczyć tu pozostałości starożytnych murów miejskich, rzymskiego forum i amfiteatru, a także ruiny term z II wieku. Durres słynie z szerokich plaż, ciągnących się kilometrami i sprzyjających warunków do uprawiania windsurfingu” – czytamy w informacji biura podróży.
– Współpraca z regionalnymi portami lotniczymi jest dla nas niezmiernie ważna i satysfakcjonująca – mówi cytowany w komunikacie wiceprezes Itaki Piotr Henicz. – Nasz produkt staje się jeszcze bardziej dostępny, co jest o tyle ważne, że nasi klienci cenią sobie możliwość rozpoczęcia wakacji blisko domu. Mamy w Zielonej Górze zarówno nasze salony firmowe, jak i zaufane biura agencyjne, dla których nowe połączenie do Albanii oznacza także wzrost zainteresowania naszym produktem. A zdecydowanie mamy się czym pochwalić jako firma, która przed laty wprowadziła pierwszy raz na polskim rynku operacje czarterowe do Albanii.
– Start nowych połączeń w Zielonej Górze to potwierdzenie potencjału portu – dodaje Marcin Danił, członek zarządu Polskich Portów Lotniczych ds. finansowo-handlowych. – Widzimy świetne wypełnienia samolotów i stabilny popyt, dlatego chcemy rozwijać siatkę w sposób zrównoważony – tyle, ile rynek jest w stanie absorbować, bez kompromisu dla jakości operacji. Lotnisko w Zielonej Górze jest portem, który rośnie wraz z potrzebami pasażerów – zapewnia.
– W związku z rozwojem Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost, województwo lubuskie nadal pracuje nad rozbudowaniem siatki połączeń lotniczych we współpracy z touroperatorami – przekonuje też dyrektor Departamentu Infrastruktury Transportowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Arkadiusz Mieczyński. – Jednym z kierunków, do którego podchodzimy priorytetowo jest Albania, która jest coraz częstszym celem podróży wakacyjnych Polaków. W kolejnym sezonie będziemy nadal organizować loty do Albanii poprzez realizację zadań promocyjnych naszego regionu – wyjaśnia, nawiązując do akcji, którą prowadzi samorząd województwa dofinansowywania lotów czarterowych z lotniska w Zielonej Górze.
