Raport o przemyśle spotkań i wydarzeń w Polsce. „Znowu mamy lepszy rok”

Aktualizacja: 05.09.2025 15:55 Publikacja: 05.09.2025 15:05
Foto: Adobe Stock
Raport „Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce 2025”, opracowany na podstawie danych z roku 2024, podsumowuje wydarzenia organizowane w Polsce i kompleksowo przedstawia aktualny stan branży spotkań i wydarzeń – pisze w komunikacie Polska Organizacja Turystyczna.
Publikacja zawiera szczegółowe dane dotyczące miast i regionów, którym poświęcono 14 stron. Jej uzupełnieniem są także opracowanie „GDS Index Polska: mapa zrównoważonych miast” i słowniczek obejmujący 60 kluczowych terminów branży spotkań.
Na potrzeby tegorocznego raportu miejskie i regionalne convention bureaux oraz ZEN.COM Expo – Centrum Wystawienniczo-Kongresowe Województwa Podkarpackiego przekazały dane dotyczące spotkań i wydarzeń zorganizowanych w 2024 roku, w których uczestniczyło co najmniej 50 osób.
Analiza stanu przemysłu spotkań i wydarzeń w Polsce została przeprowadzona na podstawie informacji o 18 934 wydarzeniach zgłoszonych przez miasta oraz 873 wydarzeniach przekazanych przez rekomendowane PCO i ITC (organizatorów kongresów i podróży motywacyjnych).
Foto: POT
– Cieszy, że znowu mamy lepszy rok. Przemysł spotkań w Polsce przeszedł znaczną transformację, przekształcając się z niszowego sektora w ważny element gospodarki narodowej – podkreśla prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szmytke, cytowany w komunikacie.
– Znaczny wpływ na tę transformację miało również powstanie w roku 2000 Polskiej Organizacji Turystycznej i akcesja Polski do Unii Europejskiej, która przyspieszyła powstanie szeregu kluczowych inwestycji. Te z kolei przyczyniły się do dynamicznego wzrostu i profesjonalizacji branży. Jednym z kluczowych elementów transformacji było powstanie nowoczesnych obiektów konferencyjnych i wystawienniczych, a także powołanie miejskich i regionalnych convention bureaux. Obecnie, obok Poland Convention Bureau, które zostało powołane w 2002 roku, działa 14 biur w różnych częściach Polski, z czego cztery ośrodki – Kraków, Gdańsk, Wrocław i Szczecin – postawiły na konkretne i mierzalne rozwiązania dołączając w latach 2022-2025 do prestiżowej międzynarodowej inicjatywy Global Destination Sustainability Index (GDS-Index) – dodaje Szmytke.
– Prezentując kolejną edycję raportu, dziękujemy trzynastu miejskim i regionalnym convention bureaux oraz ZEN.COM Expo – Centrum Wystawienniczo-Kongresowemu Województwa Podkarpackiego, które włączyło się w zbieranie danych na swoim obszarze. Dziękujemy i gratulujemy udanych realizacji wszystkim naszym rekomendowanym organizatorom kongresów i podróży motywacyjnych. Przekazali oni dane opracowane w rozdziale dotyczącym analizy spotkań i wydarzeń zorganizowanych przez nie w 2024 roku. Po wielu latach wracamy w raporcie do słowniczka pojęć i skrótów, licząc, że ułatwi on dostęp i przybliży nasze działania również osobom spoza naszego środowiska. Serdecznie zapraszam również do zielonej części raportu, czyli rozdziału poświęconego działaniom miast i branży spotkań na rzecz zrównoważonego rozwoju – uzupełnia kierowniczka Biura Spotkań i Wydarzeń – Poland Convention Bureau POT Aneta Książek.
Czytaj więcej
W 2023 roku całkowity wkład przemysłu spotkań i wydarzeń w gospodarkę Polski wyniósł ponad 54,6 m...
W porównaniu z rokiem 2023 liczba raportowanych wydarzeń pozostała na zbliżonym poziomie – w skali kraju odnotowano jedynie niewielki wzrost o 22 spotkania.
Zmieniła się natomiast struktura typów organizowanych wydarzeń. W 2024 roku dominowały wydarzenia korporacyjne i motywacyjne, które stanowiły 49 procent wszystkich spotkań, co oznacza wzrost o 8 punktów procentowych względem roku poprzedniego. Konferencje i kongresy odpowiadały za 46 procent wydarzeń, notując spadek o 8 punktów procentowych, natomiast targi i wystawy utrzymały udział na poziomie 5 procent.
W 2024 roku w Polsce odbyło się 9201 wydarzeń korporacyjnych i motywacyjnych, w których uczestniczyły łącznie ponad dwa miliony osób. Głównymi organizatorami pozostają przedsiębiorstwa odpowiadające za 79 procent rynku, a mniejszy udział mają stowarzyszenia i organizacje non-profit oraz instytucje rządowe i publiczne.
Zdecydowana większość spotkań ma charakter krótkoterminowy – 64 procent trwa jeden dzień, około jedna trzecia dwa lub trzy dni, a jedynie 6 procent cztery dni lub dłużej, co daje średni czas trwania 1,7 dnia. Najczęściej wybieraną lokalizacją są hotele, w których odbywa się 72 procent wydarzeń.
Foto: POT
W 2024 roku w Polsce zorganizowano 8784 konferencje i kongresy, w których uczestniczyło prawie 2,5 miliona osób, co potwierdza ich znaczącą pozycję w krajowym rynku spotkań.
Największy udział miała branża handlowo-usługowa odpowiadająca za 40 procent wydarzeń, a kolejne miejsca zajęły branże: humanistyczna, ekonomiczno-polityczna i medyczna.
Głównymi organizatorami były przedsiębiorstwa, które odpowiadały za ponad połowę wydarzeń, następnie instytucje rządowe i publiczne oraz stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. W porównaniu z wydarzeniami korporacyjnymi widoczny jest znacznie większy udział sektora publicznego i NGO.
Większość konferencji i kongresów miała charakter jednodniowy (69 procent), a jako miejsca organizacji najczęściej wybierano hotele, dalej obiekty konferencyjne, centra wystawienniczo-kongresowe i uczelnie wyższe, które w tym segmencie odgrywają istotnie większą rolę niż w wypadku wydarzeń korporacyjnych. Najwięcej konferencji odbywało się w maju, czerwcu, październiku i listopadzie.
Foto: POT
Zgodnie z danymi w raporcie odbyło się 949 targów i wystaw. Przyciągnęły one ponad 4,5 miliona uczestników. Oznacza to, że mimo stosunkowo niewielkiej liczby wydarzeń generują one ogromną frekwencję i są najpojemniejszym formatem w polskim rynku MICE.
Średni czas trwania wydarzenia to 3,4 dnia, czyli znacznie dłużej niż w wypadku konferencji czy wydarzeń korporacyjnych.
Foto: POT
Raport podaje również pozycję Polski w najnowszych rankingach ICCA (International Congress and Convention Association – Międzynarodowe Stowarzyszenie Kongresów i Kongresów) i UIA (Union of International Associations – Unia Stowarzyszeń Międzynarodowych).
Według zestawienia ICCA Polska utrzymała się w gronie czołowych kierunków, zajmując 19. miejsce na świecie. To ważny sygnał potwierdzający istotną rolę Polski w globalnym przemyśle spotkań – w poprzednim rankingu ICCA Polska uplasowała się na 17. pozycji, a dwa lata temu na 23. Z kolei w rankingu UIA Polska zajęła 23. miejsce.
Czytaj więcej
Najnowszy raport „International Meetings Statistics Report 2024”, opublikowany przez Union of Int...
Raport „Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce 2025” dostępny jest tutaj.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Raport „Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce 2025”, opracowany na podstawie danych z roku 2024, podsumowuje wydarzenia organizowane w Polsce i kompleksowo przedstawia aktualny stan branży spotkań i wydarzeń – pisze w komunikacie Polska Organizacja Turystyczna.
Publikacja zawiera szczegółowe dane dotyczące miast i regionów, którym poświęcono 14 stron. Jej uzupełnieniem są także opracowanie „GDS Index Polska: mapa zrównoważonych miast” i słowniczek obejmujący 60 kluczowych terminów branży spotkań.
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Pierwsza połowa 2025 roku potwierdziła siłę greckiej turystyki. Jak wynika z danych Banku Grecji, przychody z po...
Wyniki ekonomiczne barcelońskiego sektora turystycznego wykazują tego lata, mimo napływu dużej liczby odwiedzają...
W minione wakacje Polacy zarezerwowali o 6 procent więcej noclegów niż w zeszłym roku. Największy wzrost liczby...
Już 27 sierpnia, czyli tydzień wcześniej niż w zeszłym roku, liczba polskich turystów podróżujących do Chorwacji...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas