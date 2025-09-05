Raport o przemyśle spotkań i wydarzeń w Polsce. „Znowu mamy lepszy rok”

– Cieszy, że znowu mamy lepszy rok. Przemysł spotkań w Polsce przeszedł znaczną transformację, przekształcając się z niszowego sektora w ważny element gospodarki narodowej – podkreśla prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szmytke, cytowany w komunikacie.

– Znaczny wpływ na tę transformację miało również powstanie w roku 2000 Polskiej Organizacji Turystycznej i akcesja Polski do Unii Europejskiej, która przyspieszyła powstanie szeregu kluczowych inwestycji. Te z kolei przyczyniły się do dynamicznego wzrostu i profesjonalizacji branży. Jednym z kluczowych elementów transformacji było powstanie nowoczesnych obiektów konferencyjnych i wystawienniczych, a także powołanie miejskich i regionalnych convention bureaux. Obecnie, obok Poland Convention Bureau, które zostało powołane w 2002 roku, działa 14 biur w różnych częściach Polski, z czego cztery ośrodki – Kraków, Gdańsk, Wrocław i Szczecin – postawiły na konkretne i mierzalne rozwiązania dołączając w latach 2022-2025 do prestiżowej międzynarodowej inicjatywy Global Destination Sustainability Index (GDS-Index) – dodaje Szmytke.

– Prezentując kolejną edycję raportu, dziękujemy trzynastu miejskim i regionalnym convention bureaux oraz ZEN.COM Expo – Centrum Wystawienniczo-Kongresowemu Województwa Podkarpackiego, które włączyło się w zbieranie danych na swoim obszarze. Dziękujemy i gratulujemy udanych realizacji wszystkim naszym rekomendowanym organizatorom kongresów i podróży motywacyjnych. Przekazali oni dane opracowane w rozdziale dotyczącym analizy spotkań i wydarzeń zorganizowanych przez nie w 2024 roku. Po wielu latach wracamy w raporcie do słowniczka pojęć i skrótów, licząc, że ułatwi on dostęp i przybliży nasze działania również osobom spoza naszego środowiska. Serdecznie zapraszam również do zielonej części raportu, czyli rozdziału poświęconego działaniom miast i branży spotkań na rzecz zrównoważonego rozwoju – uzupełnia kierowniczka Biura Spotkań i Wydarzeń – Poland Convention Bureau POT Aneta Książek.

Kluczowe dane z raportu

W porównaniu z rokiem 2023 liczba raportowanych wydarzeń pozostała na zbliżonym poziomie – w skali kraju odnotowano jedynie niewielki wzrost o 22 spotkania.

Zmieniła się natomiast struktura typów organizowanych wydarzeń. W 2024 roku dominowały wydarzenia korporacyjne i motywacyjne, które stanowiły 49 procent wszystkich spotkań, co oznacza wzrost o 8 punktów procentowych względem roku poprzedniego. Konferencje i kongresy odpowiadały za 46 procent wydarzeń, notując spadek o 8 punktów procentowych, natomiast targi i wystawy utrzymały udział na poziomie 5 procent.