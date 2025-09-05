Reklama

Raport o przemyśle spotkań i wydarzeń w Polsce. „Znowu mamy lepszy rok”

Polska Organizacja Turystyczna opublikowała raport „Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce 2025”. To już szesnasta edycja tego opracowania.

Publikacja: 05.09.2025 15:05

Foto: Adobe Stock

Nelly Kamińska

Raport „Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce 2025”, opracowany na podstawie danych z roku 2024, podsumowuje wydarzenia organizowane w Polsce i kompleksowo przedstawia aktualny stan branży spotkań i wydarzeń – pisze w komunikacie Polska Organizacja Turystyczna. 

Publikacja zawiera szczegółowe dane dotyczące miast i regionów, którym poświęcono 14 stron. Jej uzupełnieniem są także opracowanie „GDS Index Polska: mapa zrównoważonych miast” i słowniczek obejmujący 60 kluczowych terminów branży spotkań. 

Na potrzeby tegorocznego raportu miejskie i regionalne convention bureaux oraz ZEN.COM Expo – Centrum Wystawienniczo-Kongresowe Województwa Podkarpackiego przekazały dane dotyczące spotkań i wydarzeń zorganizowanych w 2024 roku, w których uczestniczyło co najmniej 50 osób.

Analiza stanu przemysłu spotkań i wydarzeń w Polsce została przeprowadzona na podstawie informacji o 18 934 wydarzeniach zgłoszonych przez miasta oraz 873 wydarzeniach przekazanych przez rekomendowane PCO i ITC (organizatorów kongresów i podróży motywacyjnych).

Foto: POT

– Cieszy, że znowu mamy lepszy rok. Przemysł spotkań w Polsce przeszedł znaczną transformację, przekształcając się z niszowego sektora w ważny element gospodarki narodowej – podkreśla prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szmytke, cytowany w komunikacie.

– Znaczny wpływ na tę transformację miało również powstanie w roku 2000 Polskiej Organizacji Turystycznej i akcesja Polski do Unii Europejskiej, która przyspieszyła powstanie szeregu kluczowych inwestycji. Te z kolei przyczyniły się do dynamicznego wzrostu i profesjonalizacji branży. Jednym z kluczowych elementów transformacji było powstanie nowoczesnych obiektów konferencyjnych i wystawienniczych, a także powołanie miejskich i regionalnych convention bureaux. Obecnie, obok Poland Convention Bureau, które zostało powołane w 2002 roku, działa 14 biur w różnych częściach Polski, z czego cztery ośrodki – Kraków, Gdańsk, Wrocław i Szczecin – postawiły na konkretne i mierzalne rozwiązania dołączając w latach 2022-2025 do prestiżowej międzynarodowej inicjatywy Global Destination Sustainability Index (GDS-Index) – dodaje Szmytke.

– Prezentując kolejną edycję raportu, dziękujemy trzynastu miejskim i regionalnym convention bureaux oraz ZEN.COM Expo – Centrum Wystawienniczo-Kongresowemu Województwa Podkarpackiego, które włączyło się w zbieranie danych na swoim obszarze. Dziękujemy i gratulujemy udanych realizacji wszystkim naszym rekomendowanym organizatorom kongresów i podróży motywacyjnych. Przekazali oni dane opracowane w rozdziale dotyczącym analizy spotkań i wydarzeń zorganizowanych przez nie w 2024 roku. Po wielu latach wracamy w raporcie do słowniczka pojęć i skrótów, licząc, że ułatwi on dostęp i przybliży nasze działania również osobom spoza naszego środowiska. Serdecznie zapraszam również do zielonej części raportu, czyli rozdziału poświęconego działaniom miast i branży spotkań na rzecz zrównoważonego rozwoju – uzupełnia kierowniczka Biura Spotkań i Wydarzeń – Poland Convention Bureau POT Aneta Książek.

Kluczowe dane z raportu

W porównaniu z rokiem 2023 liczba raportowanych wydarzeń pozostała na zbliżonym poziomie – w skali kraju odnotowano jedynie niewielki wzrost o 22 spotkania.

Zmieniła się natomiast struktura typów organizowanych wydarzeń. W 2024 roku dominowały wydarzenia korporacyjne i motywacyjne, które stanowiły 49 procent wszystkich spotkań, co oznacza wzrost o 8 punktów procentowych względem roku poprzedniego. Konferencje i kongresy odpowiadały za 46 procent wydarzeń, notując spadek o 8 punktów procentowych, natomiast targi i wystawy utrzymały udział na poziomie 5 procent.

W 2024 roku w Polsce odbyło się 9201 wydarzeń korporacyjnych i motywacyjnych, w których uczestniczyły łącznie ponad dwa miliony osób. Głównymi organizatorami pozostają przedsiębiorstwa odpowiadające za 79 procent rynku, a mniejszy udział mają stowarzyszenia i organizacje non-profit oraz instytucje rządowe i publiczne.

Zdecydowana większość spotkań ma charakter krótkoterminowy – 64 procent trwa jeden dzień, około jedna trzecia dwa lub trzy dni, a jedynie 6 procent cztery dni lub dłużej, co daje średni czas trwania 1,7 dnia. Najczęściej wybieraną lokalizacją są hotele, w których odbywa się 72 procent wydarzeń.

Foto: POT

W 2024 roku w Polsce zorganizowano 8784 konferencje i kongresy, w których uczestniczyło prawie 2,5 miliona osób, co potwierdza ich znaczącą pozycję w krajowym rynku spotkań.

Największy udział miała branża handlowo-usługowa odpowiadająca za 40 procent wydarzeń, a kolejne miejsca zajęły branże: humanistyczna, ekonomiczno-polityczna i medyczna. 

Głównymi organizatorami były przedsiębiorstwa, które odpowiadały za ponad połowę wydarzeń, następnie instytucje rządowe i publiczne oraz stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. W porównaniu z wydarzeniami korporacyjnymi widoczny jest znacznie większy udział sektora publicznego i NGO.

Większość konferencji i kongresów miała charakter jednodniowy (69 procent), a jako miejsca organizacji najczęściej wybierano hotele, dalej obiekty konferencyjne, centra wystawienniczo-kongresowe i uczelnie wyższe, które w tym segmencie odgrywają istotnie większą rolę niż w wypadku wydarzeń korporacyjnych. Najwięcej konferencji odbywało się w maju, czerwcu, październiku i listopadzie.

Foto: POT

Zgodnie z danymi w raporcie odbyło się 949 targów i wystaw. Przyciągnęły one ponad 4,5 miliona uczestników. Oznacza to, że mimo stosunkowo niewielkiej liczby wydarzeń generują one ogromną frekwencję i są najpojemniejszym formatem w polskim rynku MICE.

Średni czas trwania wydarzenia to 3,4 dnia, czyli znacznie dłużej niż w wypadku konferencji czy wydarzeń korporacyjnych.

Foto: POT

Raport podaje również pozycję Polski w najnowszych rankingach ICCA (International Congress and Convention Association – Międzynarodowe Stowarzyszenie Kongresów i Kongresów) i UIA (Union of International Associations – Unia Stowarzyszeń Międzynarodowych).

Według zestawienia ICCA Polska utrzymała się w gronie czołowych kierunków, zajmując 19. miejsce na świecie. To ważny sygnał potwierdzający istotną rolę Polski w globalnym przemyśle spotkań – w poprzednim rankingu ICCA Polska uplasowała się na 17. pozycji, a dwa lata temu na 23. Z kolei w rankingu UIA Polska zajęła 23. miejsce.

Raport „Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce 2025” dostępny jest tutaj.

Źródło: rp.pl

POT przemysł spotkań i wydarzeń

