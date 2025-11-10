Reklama

Miasta, przyroda, spa i wellness – Polska zaprezentowała się doradcom podróży z Beneluksu

Podczas całodniowych warsztatów branżowych The Travel Club, które odbyły się 7 listopada w holenderskim Vianen, Zagraniczny Ośrodek Polskiej Organizacji Turystycznej (ZOPOT) w Amsterdamie zaprezentował organizatorom wycieczek ofertę turystyczną Polski.

Wydarzenie zgromadziło setki niezależnych doradców podróży – nie tylko z Holandii, ale też z pozostałych krajów Beneluksu – zainteresowanych nowymi kierunkami dla wymagających klientów – pisze amsterdamski ZOPOT w komunikacie.

Podczas wydarzenia zorganizowanego w formule „speed date” uczestnicy odwiedzali stoiska wystawców w kilkuosobowych grupach. ZOPOT Amsterdam przygotował 20-minutową prezentację z najciekawszymi propozycjami city breaków, turystyki aktywnej, spa i wellness oraz praktycznymi informacjami dla organizatorów podróży.

Największe zainteresowanie wzbudziły krótkie wyjazdy do polskich miast z bezpośrednimi połączeniami lotniczymi z Holandii, a także oferty dla rodzin i par seniorów ceniących wypoczynek blisko natury połączony ze zwiedzaniem. Szczególną uwagę przyciągnęły między innymi Dolny Śląsk, Pomorze Zachodnie, Małopolska, Pomorze, Mazury i Podlasie.

The Travel Club to największe w Holandii stowarzyszenie niezależnych doradców podróży, zrzeszające 444 członków. W ubiegłym roku jego członkowie zrealizowali ponad 250 tysięcy rezerwacji dla 750 tysięcy podróżnych, generując obroty przekraczające 300 milionów euro. Klientami organizacji są turyści o wyższych dochodach i wykształceniu, którzy poszukują mniej znanych, autentycznych kierunków, takich jak Polska – czytamy w komunikacie.

Agenci działający w strukturach The Travel Club pod marką Holiday Planners mieli już okazję odwiedzić Polskę – w kwietniu tego roku uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do Krakowa i Małopolski, zorganizowanym przy wsparciu touroperatora De Jong Intra. Wizyta spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem, a The Travel Club zapowiedział chęć kontynuowania współpracy w 2026 roku w tym organizację kolejnego wyjazdu szkoleniowego do Polski.

