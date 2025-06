Na morzach przybywa statków wycieczkowych. Będzie kolejny rekord uczestników rejsów

W tym roku liczba pasażerów rejsów wycieczkowych wzrośnie o 9 procent w porównaniu z poprzednim rokiem i osiągnie 37,7 miliona, a do 2028 roku 41,9 miliona - przewiduje Międzynarodowe Stowarzyszenie Organizatorów Rejsów Wycieczkowych (Cuise Line International Association, CLIA) w swoim corocznym raporcie „State of the Cruise Industry Report”.

- Raport CLIA pokazuje, że rejsy wycieczkowe nadal są jednym z najdynamiczniejszych i najodporniejszych sektorów turystyki, napędzanym przez silny popyt szczególnie wśród młodszych pokoleń i turystów, którzy wybierają się w swój pierwszy rejs - mówi prezes CLIA Bud Darr, cytowany w komunikacie stowarzyszenia.

- Branża jest również istotnym motorem napędowym gospodarki, wnosząc do niej w skali globalnej ponad 168 miliardów dolarów, wspierając 1,6 miliona miejsc pracy i inwestując dziesiątki miliardów dolarów w zrównoważoną flotę przyszłości - dodaje.