Dominikana bije rekord w turystyce. Co trzeci turysta przypłynął statkiem

Jeszcze nigdy w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy roku Dominikany nie odwiedziło tak wielu turystów, jak w tym. W sumie było ich 8,36 miliona, podaje Ministerstwo Turystyki w komunikacie. Informację o tym przekazał David Collado, który stoi na czele tego resortu.

W dziewiątym miesiącu roku podróżnych było niemal 470 tysięcy – chodzi tylko o tych, którzy do kraju przylecieli, kolejne 111,7 tysiąca przybyło na pokładzie statków wycieczkowych. - Kiedy dodamy te dwie wartości, okaże się, że tylko we wrześniu gości było 580,6 tysiąca – mówi Collado. Jest to o 55 procent więcej niż w tym samym czasie 2019 roku i o 21 procent więcej niż w 2022 roku.

Dwie trzecie gości przyleciało do Dominikany, jedna trzecia przypłynęła

Jeśliby zliczyć statystyki za okres styczeń-wrzesień 2024 roku, to wyjdą następujące wyniki: 6,43 miliona turystów do kraju przyleciało, 1,93 miliona przypłynęło statkami – łącznie Dominikanę odwiedziło 8,36 miliona gości, co jest wartością rekordową, wyższą o 45 procent wobec tego samego okresu przed pandemią, o 36 procent lepszą niż w 2022 roku i o 10 procent w porównaniu do zeszłego.

Zdaniem ministra w tym roku do kraju przyjedzie w sumie 11,5 miliona podróżnych, co będzie kolejnym rekordem w historii dominikańskiej turystyki przyjazdowej.

Amerykanie to pierwsza grupa turystów na Dominikanie

Najważniejszymi rynkami źródłowymi są dla Dominikany Stany Zjednoczone, skąd pochodzi 39 procent gości, Kanada (9 procent), Kolumbia (8 procent), a dalej Argentyna (6 procent) i Wielka Brytania (4 procent).