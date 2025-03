Turcja nie zatrzymuje się w pogoni za turystycznymi rekordami

Dobrze wyglądają również wyniki krajów dalekich. Na przykład rynek chiński urósł w ubiegłym roku o ponad 60 procent i w tym roku, w następstwie zwiększenia liczby lotów, dalej będzie rósł. Z kolei rynek amerykański urósł od stycznia o 20 procent.

Minister powiedział również, że Turcja ma najwięcej wykopalisk archeologicznych na świecie i ogłosił, że w 2026 roku ich liczba wzrośnie do 800.

- Naszym celem jest ukończenie w ciągu najbliższych czterech lat tylu prac wykopaliskowych, ile przeprowadziliśmy w ciągu ostatnich 60 lat - mówi Ersoy.

Coraz więcej wycieczkowców przybija do tureckich portów

Dailysabah.com podaje też najnowsze statystki dotyczące turystyki rejsowej. W lutym liczba pasażerów statków wycieczkowych przybijających do tureckich portów wzrosła o „oszałamiające” 509 procent, do 29,9 tysiąca, licząc rok do roku. Z kolei liczba wycieczkowców cumujących w tureckich portach zwiększyła się o 220 procent.

- W tym roku pobiliśmy rekord lutego, osiągnęliśmy też najlepszy wynik styczniowy. Bicie rekordów przez dwa kolejne miesiące pokazuje, że Turcja stała się silnym graczem w turystyce rejsowej - mówi minister transportu i infrastruktury Abdulkadir Uraloğlu.