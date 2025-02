Biura podróży do tureckich hotelarzy: Nie zepsujcie Turcji cenami

Konkluzja dotycząca cen pochodzi z dyskusji, jaka odbyła się podczas konferencji "35 lat do słońca i dalej", którą linia lotnicza Sun Express zorganizowała w zeszłym tygodniu w Belek, aby uczcić 35. rocznicę swojego istnienia.

Czytaj więcej Biura Podróży Ceny w biurach podróży nie przestają rosnąć. Padły kolejne cztery rekordy Ostatni tydzień biura podróży zamknęły podwyżkami. To już piąty tydzień z rzędu. Cztery kierunki osiągnęły przy tym nowe maksymalne ceny, a po serii zwyżek wakacje średnio zdrożały już prawie 200 złotych.

Zdaniem szefów niemieckich biur podróży Bentour, Schauinsland i brytyjskiego On the Beach ciągle duży jest potencjał wzrostu sprzedaży wyjazdów wypoczynkowych w Turcji - relacjonuje niemiecki portal branży turystycznej Touristik Aktuell. Przedsiębiorcy wskazywali na dobrą infrastrukturę z nowoczesnymi, rozłożonymi na dużych przestrzeniach kompleksami hoteli, atrakcyjnymi parkami wodnymi i generalnie dobrym stosunkiem ceny do jakości w segmencie all inclusive.

Do tego dochodzi miła obsługa. – Dobry sprzęt jest ważny, ale uśmiech na twarzy personelu jeszcze ważniejszy – mówił prezes Bentouru Deniz Ugur.

Lotnisko w Antalyi jest za ciasne

Jego zdaniem jednak, są też mankamenty – przeszkodą w zwiększeniu ruchu gości jest niewystarczająca przepustowość lotniska w Antalyi. Co prawda jest ono właśnie rozbudowywane, ale nadal istnieją tu ograniczenia.