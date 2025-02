Ceny w biurach podróży nie przestają rosnąć. Padły kolejne cztery rekordy

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Z pięciu najchętniej wybieranych przez Polaków kierunków zdrożały, porównując rok do roku, cztery. I tak Turcja o 273 złote, Bułgaria o 218 złotych, Wyspy Kanaryjskie o 165 złotych, a Egipt o 71 złotych. Jedynie Grecja zanotowała spadek ceny o 104 złote.

Z mniej uczęszczanych kierunków znaczne zwyżki cen w ujęciu rocznym odnotowano w wypadku oferowanych przez biura podróży wakacji w Portugalii, Maroku, Hiszpanii kontynentalnej i w Tunezji - o 770, 332, 306 i 220 złotych. A w mniejszym stopniu w Albanii i na Cyprze - o 118 i 18 złotych. Obniżyły się ceny wyjazdów na Maltę, do Włoch i na Majorkę - o 483, 187 i 39 złotych.

Liderzy niskich cen w turystyce

Jeśli przyjrzeć się różnicom w cenach stosując klucz poszczególnych biur podróży, to widać, że od zeszłego roku najbardziej obniżyły je ETI, Best Reisen i Nekera - o 410, 160 i 90 złotych. W pozostałych biurach roczne zmiany cen były mniejsze - od obniżki o około 70 złotych (Oasis) do zwyżek o 550 złotych.