Cztery kierunki wakacyjne z nowymi rekordami cen. Tylko Egipt dostał zadyszki

Obniżyły się ceny wyjazdów na Maltę, do Włoch, Albanii i na Cypr - o 567, 369, 148 i 21 złotych.

TUI, Itaka, Coral – trzymają niskie ceny

W porównaniach rok do roku średnich cen wycieczek najbardziej obniżyły je biura podróży ETI, Best Reisen i Neckera - o 310, 130 i 50 złotych. W pozostałych roczne spadki cen były mniejsze - od około 40 złotych (Anex Tour) aż do zwyżek o ponad 430 złotych – relacjonują dalej autorzy raportu.

W liczbie najniższych cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w 30 kierunkach sezonu letniego i w trzech kategoriach hoteli na pierwszym miejscu pozostawał TUI Poland z liczbą 59 ofert, na drugim Itaka z liczbą 50 ofert, a na trzecim Coral Travel z liczbą 46 ofert - czytamy.

Najwięcej najtańszych wyjazdów wakacyjnych do Egiptu eksperci z Traveldaty ujawnili w ofercie Join UP (7) i Anex Tour (4), w Grecji przodowały pod tym względem Rainbow (8), Grecos (7), Itaka (6) i TUI Poland (5), a na Wyspy Kanaryjskie najtaniej zabierały TUI Poland (12) i Itaka (7). W wypadku Turcji były to Anex Tour (8), Itaka (4), Coral Travel i TUI Poland (po 3), w Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert miały TUI Poland (4) i Join UP! (3), a w Bułgarii TUI Poland (3) i Coral Travel (2 oferty).

W porównaniu z poprzednim rokiem TUI Poland utrzymał pozycję w Bułgarii, Egipcie, Grecji, na Wyspach Kanaryjskich, w Tunezji i Turcji, Itaka wzmocniła ją w Grecji i na Wyspach Kanaryjskich, a Coral Travel w Egipcie, Grecji, Tunezji i Turcji – podsumowuje Traveldata.