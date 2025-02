Wakacje w Turcji? Cena właśnie skoczyła i osiągnęła nowy rekord. Nie tylko zresztą tam

Traveldata zbadała, jak zmieniły się ceny paliwa lotniczego i kurs złotego. To pierwsze kosztowało w ostatnim tygodniu 3,11 złotego za litr wobec 3,87 złotego za litr rok wcześniej, czyli było o 19,6 procent tańsze (przed tygodniem cena była niższa o 17,9 procent, a przed dwoma tygodniami o 15,6 procent). Z kolei polska waluta była znacząco silniejsza porównując rok do roku, a mianowicie o prawie 2,6 procent (przed tygodniem była silniejsza o 2,7 procent, a przed dwoma o 2,3 pocent).

Sumaryczny wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów wycieczek zawierał się więc w przedziale między -180 a -190 złotych. Był zatem bardziej korzystny niż przed tygodniem, gdy wyniósł między -175 a -185 złotych i przed dwoma tygodniami, gdy przybrał wartość od -150 do -160złotych.

Podrożały, w ujęciu rok do roku, wszystkie ulubione kierunki wyjazdów wypoczynkowych Polaków. Turcja o 203 złote, Bułgaria o 119 złotych, Wyspy Kanaryjskie o 92 złote, Egipt o 81 złotych, a Grecja o 40 złotych.

„Na mniej uczęszczanych kierunkach znaczne zwyżki cen w ujęciu rocznym odnotowano w Maroku, Hiszpanii kontynentalnej i na Majorce - o 307, 294 i 261 złotych, a w mniejszym stopniu na Cyprze i w Tunezji - o 149 i 143 złote. Obniżyły się ceny wyjazdów na Maltę, do Włoch, Portugalii i Albanii - o średnio 593, 369, 98 i 83 złote” - czytamy w raporcie.

Najtańsze wakacje w Turcji, Grecji i Egipcie oferują...

Jak swoje ceny kształtowały poszczególne biura podróży? W porównaniu z tym co przed rokiem średnie ceny wycieczek spadły w Best Reisen o 280 złotych, w ETI o 270 złotych, a w Anexie Tour - o 210 złotych. W pozostałych biurach zmiany cen były mniejsze - w granicach od około 160 złotych w dół (Prima Holiday), do zwyżek o ponad 900 złotych.