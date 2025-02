Dwa kierunki wakacyjne z nowymi rekordami cen – najnowsze dane z biur podróży

Z kolei Grecja osiągnęła średnią cenę 5258 złotych. Poprzedni jej rekord też padł trzy tygodnie temu i wynosił 5234 złotych. Jak widać na wykresie, Grecja tym sezonie generalnie trzyma wysokie ceny, różnica ostatniej średniej względem początkowej, z 5 września, nie jest więc imponująca i wynosi 0,8 procent.

Mimo że ceny rosną, to spadają w ujęciu rocznym

Porównanie średniej ceny imprez z ostatniego tygodnia z ceną sprzed roku pokazało, że była ona o 48 złotych większa. To o tyle ciekawa wiadomość, że tydzień wcześniej różnica wynosiła 82 złote, a jeszcze tydzień wcześniej – 69 złotych. Okazuje się więc, że różnica liczona rok do roku zmalała więcej niż wyniosła podwyżka średniej ceny w minionym tygodniu. Kupowanie wakacji jest więc korzystne, ich cena bowiem dewaluuje się w porównaniu z poprzednim rokiem.

Największe zniżki cen wycieczek, liczone rok do roku, Traveldata odnotowała w odniesieniu do Półwyspu Chalcydyckiego, o 1417 złotych, Sycylii, o 747 złotych, i Malty - o 681 złotych. Z kolei największy wzrost cen wyjazdów w ujęciu rok do roku miał miejsce odnośnie do Costa del Sol, o 422 złote, Costa de la Luz, o 339 złotych, i Maroka - o 327 złotych.

Ekspertów z Traveldaty zainteresowało też, jaki wpływ na koszty ponoszone przez organizatorów wyjazdów miały cena paliwa lotniczego i kurs walut. Jak piszą, cena paliwa wyniosła w ostatnim tygodniu 3,20 złotego za litr była zatem o 17,9 procent niższa niż przed rokiem (przed tygodniem cena była niższa o 15,6 procent, a przed dwoma tygodniami o 15,2 procent). Jednocześnie złoty umocnił się wobec dolara i euro o 2,7 procent (przed tygodniem był silniejszy o 2,3 procent, a przed dwoma o 0,8 procent). Te dwa korzystne dla biur podróży zjawiska w efekcie miały wpływ na średnią zmianę kosztów cen wycieczek, który zawierał się w przedziale od -175 do -185 złotych, był zatem korzystniejszy niż tydzień wcześniej, gdy wyniósł od -150 do -160 złotych i przed dwoma tygodniami, gdy wyniósł od -100 do -110złotych – wskazują autorzy raportu.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata