Tanieje paliwo, tanieją waluty. Tylko wycieczki zagraniczne nie tanieją

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

W minionym tygodniu wzrosły ceny wycieczek do trzech z pięciu ulubionych przez Polaków miejsc wypoczynku. Zdrożały mianowicie Wyspy Kanaryjskie, Bułgaria i Grecja. Kolejno było to: 39, 31 i 9 złotych. Spadły natomiast ceny wycieczek do Turcji i Egiptu – o 40 i 7 złotych. Przy tej okazji Bułgaria osiągnęła kolejny szczyt cenowy – 3759 złotych. To dwa złote więcej niż przy poprzednim rekordzie, który przypadł 19 grudnia.



Złoty się umacnia, a ceny wakacji zagranicznych rosną

Tak wyglądały zmiany cen tydzień do tygodnia. A jak cena z ostatniego tygodnia miała się do ceny sprzed roku? Była wyższa – odpowiadają na to pytanie autorzy analizy. Różnica była wyraźna, bo wyniosła 82 złote. Dla porównania – w zeszłym tygodniu jej wielkość to 69 złotych.

Największe roczne wzrosty cen wyjazdów eksperci z Traveldaty odnaleźli wśród ofert wypoczynku w Maroku - o 597 złotych. Mniejsze zaś odnośnie wakacji na Korfu i Teneryfie - o 477 i 441 złotych.