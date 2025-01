Wakacje 2025 przestały drożeć. Tylko jeden kierunek wyłamał się z tej reguły

xxxxxxxxxxxxxxx

Z pięciu najpopularniejszych kierunków w ujęciu rok do roku średnie ceny wycieczek najbardziej wzrosły w wypadku Bułgarii, o 207 złotych, a mniej jeśli chodzi o Wyspy Kanaryjskie, Turcję i Egipt, bo o 96, 95 i 75 złotych. Spadły natomiast ceny wycieczek do Grecji - o 44 złote.

„Na mniej uczęszczanych kierunkach znaczne zwyżki cen w ujęciu rocznym odnotowano w Maroku, Hiszpanii kontynentalnej i Portugalii - o 564, 382 i 326 złotych, w mniejszym stopniu w Tunezji oraz na Cyprze i Majorce - o 217, 116 i 105 złotych. Obniżyły się natomiast ceny wyjazdów na Maltę, do Włoch i Albanii - o średnio 852, 270 i 260 złotych” - czytamy w raporcie.

Biura podróży Best Reisen, Anex i ETI opuszczają ceny

W porównaniu rok do roku średnich cen wycieczek, według klucza konkretnych touroperatorów tymi, którzy najbardziej je obniżyli były Best Reisen, Anex Tour i ETI – o 450, 200 i 190 złotych. W pozostałych biurach roczne zmiany cen były mniejsze – od około minus 120 złotych (Prima Holiday) aż plus 650 złotych.

W liczbie najniższych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w 30 kierunkach sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli, pierwsze miejsca zajmowały TUI Poland z liczbą 57. ofert, Itaka z 49. ofertami i Coral Travel z liczbą 44 ofert.