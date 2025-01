Początek roku nie rozpieszcza klientów biur podróży. Wakacje coraz droższe

Rekordowa różnica cen w odstępie roku – prawie 100 złotych

Eksperci z Traveldaty chcieli też wiedzieć, jak cena zmieniła się w skali roku. Porównali średnie i okazało się, że ta z ostatniego tygodnia była wyższa od średniej ceny z poprzedniego sezonu o 97 złotych (poprzednio była wyższa o 65 złotych), co też wyznaczyło rekord ostatnich miesięcy.

Największy wzrost liczony rok do roku objął Costę de la Luz i było to 627 złotych, a także Costę del Sol i Maroko, których ceny były wyższe o 474 i 416 złotych.

Z kolei największe zniżki cen wycieczek rok do roku autorzy raportu wskazali w wypadku Półwyspu Chalcydyckiego, o 1090 złotych, Malty, o 875, i Sycylii - o 731 złotych.

Eksperci z Traveldaty ocenili też zmiany kosztów wpływających najbardziej na ceny wycieczek organizowanych przez biura podróży. Doszli do wniosku, że ceny paliwa lotniczego i kursy walut, w minionym tygodniu sprzyjały im.

Cena paliwa lotniczego wyniosła w minionym tygodniu 3,07 złotego za litr wobec 3,64 złotego za litr przed rokiem. Była więc o 15,7 procent niższa (przed tygodniem była niższa o 13,8 procent, a przed dwoma tygodniami była niższa o 13,5 procent). Z kolei złoty wobec dolara i euro był w ostatnim tygodniu nieznacznie silniejszy w uśrednionych rozliczeniach turystycznych, różnica wyniosła 0,1 procent (przed tygodniem 0,3 procent, a przed dwoma 0,2 procent).

Jeśli policzyć wspólny wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów wycieczek, to zawierał się on w przedziale od -75 do -85 złotych (przed tygodniem wyniósł od -60 do -70 złotych, a przed dwoma tygodniami od -70 do -80 złotych).