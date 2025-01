W biurach podróży rok zaczął się od podwyżek. Czy styczeń powtórzy rekord z roku 2024?

Najwięcej najtańszych wyjazdów do Egiptu proponowały Joint UP! (8), TUI Poland i Anex Tour (po 3), do Grecji Rainbow (9), Itaka, Grecos i TUI Poland (po 3), na Wyspy Kanaryjskie TUI Poland (9) i Itaka (6), do Turcji Anex Tour (7) i TUI Poland (4), do Tunezji Coral Travel (5) i Anex Tour (3), a do Bułgarii TUI Poland (3) i Anex Tour (2 oferty) – wyliczają autorzy raportu. I dodają, że w porównaniu z okresem sprzed roku TUI Poland utrzymał swoją pozycję w Bułgarii, Itaka wzmocniła ją w Egipcie, a Coral Travel w Grecji.

Eksperci Traveldaty przechodzą teraz do tabeli, w której pokazują biura podróży w ostatnim tygodniu oferujące imprezy turystyczne po przekrojowo najkorzystniejszych cenach. Przodowały w nim Anex Tour, TUI Poland i Grecos, ale na miejsce drugie awansował Grecos (z trzeciego) przesuwając tym samym TUI Poland na pozycję trzecią.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Raport jego autorzy zamykają tabelą z „liderami cen” z ostatniego tygodnia. Chodzi o porównanie wyjazdów z biurami podróży z wylotem z Warszawy do hotelu z all inclusive na pierwszy tydzień sierpnia 2025 roku z uwzględnieniem kierunków i hoteli o tej samej kategorii.

W tym tygodniu pod lupę eksperci wzięli wyjazdy do hoteli pięciogwiazdkowych w szesnastu kierunkach. Aż sześć razy powtarza się wśród nich nazwa biura Rainbow, a różnice cen dochodzą nawet do 1 900 złotych na korzyść klientów.