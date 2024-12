Ceny wakacji na Wyspach Kanaryjskich mają nowy rekord. Za to w Bułgarii spadają

U pozostałych touroperatorów zmiany cen rok do roku były albo mniejsze, od 40 złotych (Best Reisen), albo rosły, nawet do 500 złotych – podają autorzy raportu.

W liczbie najniższych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w wypadku 30 kierunków sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli, pierwsze miejsce zajął TUI Poland z liczbą 58 ofert. Organizator ten wyprzedził Itakę z liczbą 47 ofert i Corala Travel z liczbą 44 ofert.

Najwięcej najtańszych wyjazdów do Egiptu oferowały Joint UP! (6), Coral Travel (4), TUI Poland i Anex Tour (po 3), do Grecji Rainbow (7), Itaka, Exim Tours i TUI Poland (po 3), na Wyspy Kanaryjskie TUI Poland (11) i Itaka (6), do Turcji Anex Tour (8) i TUI Poland (4), do Tunezji Coral Travel i Anex (po 4), a do Bułgarii TUI Poland (3) i Anex Tour (2 oferty).

„W porównaniu z okresem sprzed roku biuro TUI Poland utrzymało swoją pozycję w Bułgarii, biuro Itaka w Turcji, a biuro Coral Travel wzmocniło ją na Wyspach Kanaryjskich i w Tunezji” - notują eksperci z Traveldaty.

Przedstawiają też tabelę z biurami podróży, które w ostatnim tygodniu oferowały imprezy turystyczne po przekrojowo najkorzystniejszych cenach.