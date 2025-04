Wycieczki zorganizowane? Młodzi turyści lubią je bardziej niż starsi. "Widzą więcej"

Zdaniem HolidayCheck, to wyraźny sygnał zmiany modelu wypoczynku. Pokolenie Z coraz bardziej odchodzi od klasycznego, jednorazowego urlopu letniego, na rzecz kilku wyjazdów w roku – z czego wiele może być organizowanych przez biura podróży. Kluczowe są dla nich „różnorodne i elastyczne opcje, które można dopasować do indywidualnych potrzeb i budżetu”.

Klucz do wycieczek zorganizowanych - elastyczność

Powód, dla którego starsze pokolenie często nie dostrzega elastyczności tej formy wyjazdów, leży – według HolidayCheck – w przyzwyczajeniu. Baby boomers przez lata rezerwowali takie wyjazdy za pośrednictwem katalogów, gdzie produkty te były znacznie mniej elastyczne niż obecnie. Tymczasem dziś możliwości w zakresie dostosowania do indywidualnych życzeń są znacznie większe, co w przyszłości stanie się jeszcze ważniejsze. Dla 24 procent respondentów, którzy dotąd nie korzystali z wyjazdów zorganizowanych, większa elastyczność byłaby kluczowym czynnikiem, który skłoniłby ich do rozważenia tej formy wyjazdu.

Nawet wśród osób, które regularnie korzystają z usług touroperatorów, rośnie zapotrzebowanie na indywidualne rozwiązania. Wszystkie grupy wiekowe zgodnie wskazują, że doceniają większą elastyczność w zakresie wycieczek fakultatywnych, a około 40 procent Zetek oczekuje także szerszego wyboru zakwaterowania i bardziej spersonalizowanych możliwości przejazdu z lotniska i wyżywienia.

Zgodnie z danymi Niemieckiego Związku Turystyki (DRV), około 50 procent obrotów w segmencie turystyki wakacyjnej i rekreacyjnej generują właśnie podróże zorganizowane i pakietowe. Oznacza to, że udział tej formy w rynku pozostał względnie stabilny w porównaniu z okresem sprzed pandemii.