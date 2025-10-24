Kraków Airport spodziewa się rekordowej zimy. „Sezonowość ma coraz mniejsze znaczenie”

W zimowej siatce połączeń krakowskiego lotniska figuruje 140 połączeń z 34 krajami, realizowanych przez 26 przewoźników – podaje Kraków Airport w komunikacie.

Reklama Reklama

– Żegnamy lato, które zapisało się w historii naszego portu lotniczego rekordowym zainteresowaniem pasażerów. W sezonie letnim obsłużyliśmy ponad 8 milionów pasażerów, oferując im możliwość podróży w ramach 163 połączeń – mówi prezes Kraków Airport Łukasz Strutyński, cytowany w komunikacie.

– Szacujemy, że do końca roku liczba podróżujących przekroczy 13 milionów. Teraz, gdy już znamy ostateczny kształt siatki zimowej, możemy podsumować, że w 2025 roku zaproponowaliśmy naszym pasażerom 176 połączeń do 38 krajów, które były realizowane przez 29 przewoźników – dodaje.

W sezonie letnim pasażerowie mogli skorzystać z usług dwóch nowych przewoźników: SAS i flynas oraz z 10 nowo otwartych połączeń: do Aberdeen, Castellon, Paryża–Orly, Kopenhagi, Bergen, Bazylei, Genui, Sofii, Genewy i Rijadu. Największą popularnością w sezonie letnim cieszyły się Londyn, Mediolan i Oslo, a w kategorii kierunków wakacyjnych Rzym, Barcelona i Dubaj.