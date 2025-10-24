Kraków Airport spodziewa się rekordowej zimy. „Sezonowość ma coraz mniejsze znaczenie”

Aktualizacja: 24.10.2025 16:51 Publikacja: 24.10.2025 15:12
Foto: PAP, Łukasz Gągulski
W zimowej siatce połączeń krakowskiego lotniska figuruje 140 połączeń z 34 krajami, realizowanych przez 26 przewoźników – podaje Kraków Airport w komunikacie.
– Żegnamy lato, które zapisało się w historii naszego portu lotniczego rekordowym zainteresowaniem pasażerów. W sezonie letnim obsłużyliśmy ponad 8 milionów pasażerów, oferując im możliwość podróży w ramach 163 połączeń – mówi prezes Kraków Airport Łukasz Strutyński, cytowany w komunikacie.
– Szacujemy, że do końca roku liczba podróżujących przekroczy 13 milionów. Teraz, gdy już znamy ostateczny kształt siatki zimowej, możemy podsumować, że w 2025 roku zaproponowaliśmy naszym pasażerom 176 połączeń do 38 krajów, które były realizowane przez 29 przewoźników – dodaje.
W sezonie letnim pasażerowie mogli skorzystać z usług dwóch nowych przewoźników: SAS i flynas oraz z 10 nowo otwartych połączeń: do Aberdeen, Castellon, Paryża–Orly, Kopenhagi, Bergen, Bazylei, Genui, Sofii, Genewy i Rijadu. Największą popularnością w sezonie letnim cieszyły się Londyn, Mediolan i Oslo, a w kategorii kierunków wakacyjnych Rzym, Barcelona i Dubaj.
Czytaj więcej
W zimowym rozkładzie lotów z Katowice Airport, który obowiązywać będzie od najbliższej niedzieli...
W sezonie zimowym 2025/26 krakowskie lotnisko oferuje siedem nowych kierunków, obsługiwanych przez sześciu przewoźników. Są to Bilbao, Tallinn, Wilno i Werona (Wizz Air), Sofia i Bukareszt (Ryanair) oraz Liverpool (easyJet).
Na zimę linie lotnicze przygotowały ponad 6,4 miliona miejsc w samolotach. Kraków Airport szacuje, że w każdym miesiącu sezonu zimowego obsłuży około miliona pasażerów. Byłby to pierwszy taki wynik w historii, ponieważ do tej pory w pierwszych miesiącach roku lotnisko nie przekraczało tej liczby.
Najintensywniejszym dniem będzie 19 grudnia, kiedy w ofercie jest ponad 55 tysięcy miejsc. Najpewniej właśnie tego dnia zostanie ustanowiony nowy rekord dzienny krakowskiego lotniska.
– To, że rekordowy dzień nie przypadnie na sezon letni, wakacyjny, ale prawdopodobnie na sezon zimowy, dowodzi, że na naszym lotnisku sezonowość ma coraz mniejsze znaczenie, bo zainteresowanie naszą ofertą trwa cały rok – zwraca uwagę dyrektor pionu handlowego Kraków Airport Paweł Galiak.
Foto: Kraków Airport
Czytaj więcej
W sezonie zimowym, który w lotnictwie rozpocznie się 26 października i potrwa do końca marca 2026...
Do rosnącego ruchu pasażerskiego Kraków Airport przygotowuje się także technologicznie.
22 października rozpoczęły się testy urządzenia, dzięki któremu pasażerowie nie będą musieli zdejmować obuwia podczas kontroli bezpieczeństwa. W połowie listopada z kolei rozpoczną się testy body scannera, a na przełomie roku pojawią się pierwsze e-gate’y.
– Inwestycja w najnowsze rozwiązania techniczne to dobrze wydane pieniądze. Nowe urządzenia z jednej strony zapewnią podróżującym większy komfort, z drugiej znacząco przyspieszą procedury, które muszą przejść przed wejściem na pokład samolotu – podkreśla Łukasz Strutyński.
Plany Kraków Airport sięgają już poza sezon zimowy. 16 czerwca w Krakowie zadebiutuje nowy przewoźnik z regionu Zatoki Perskiej – Etihad. Dwa dni temu LOT zapowiedział natomiast uruchomienie z początkiem przyszłorocznego sezonu letniego trzech kierunków – Madrytu, Barcelony i Rzymu.
Czytaj więcej
Rusza procedura związana z rozbudową terminalu pasażerskiego w części zachodniej T6 na lotnisku w...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W zimowej siatce połączeń krakowskiego lotniska figuruje 140 połączeń z 34 krajami, realizowanych przez 26 przewoźników – podaje Kraków Airport w komunikacie.
– Żegnamy lato, które zapisało się w historii naszego portu lotniczego rekordowym zainteresowaniem pasażerów. W sezonie letnim obsłużyliśmy ponad 8 milionów pasażerów, oferując im możliwość podróży w ramach 163 połączeń – mówi prezes Kraków Airport Łukasz Strutyński, cytowany w komunikacie.
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Dlaczego działalność małych i średnich przedsiębiorstw ma znaczenie. Wpływ przejęć MŚP na lokalne społeczności.
W zimowym rozkładzie lotów z Katowice Airport, który obowiązywać będzie od najbliższej niedzieli do 28 marca, zn...
W zimowej siatce lotów z Portu Lotniczego Gdańsk, która zacznie obowiązywać 26 października, znalazły się 74 tra...
W sezonie zimowym, który w lotnictwie rozpocznie się 26 października i potrwa do końca marca 2026 roku, linie lo...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
We wrześniu lotnisko w Poznaniu obsłużyło 464 tysiące pasażerów, a od początku roku już prawie 3,3 miliona.
Jak LegalTech i AI realnie zmieniają pracę prawnika – od automatyzacji dokumentów i analizy danych po obsługę klienta i przygotowanie do procesów sądowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas