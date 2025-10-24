Reklama

Kraków Airport spodziewa się rekordowej zimy. „Sezonowość ma coraz mniejsze znaczenie”

W sezonie zimowym 26 przewoźników realizować będzie loty z Krakowa do 34 krajów, oferując w sumie ponad 6,4 miliona miejsc w samolotach. Kraków Airport spodziewa się, że to właśnie zimą padnie w tym roku dzienny rekord liczby pasażerów.

Publikacja: 24.10.2025 15:12

Kraków Airport spodziewa się rekordowej zimy. „Sezonowość ma coraz mniejsze znaczenie”

Foto: PAP, Łukasz Gągulski

Nelly Kamińska

W zimowej siatce połączeń krakowskiego lotniska figuruje 140 połączeń z 34 krajami, realizowanych przez 26 przewoźników – podaje Kraków Airport w komunikacie.

– Żegnamy lato, które zapisało się w historii naszego portu lotniczego rekordowym zainteresowaniem pasażerów. W sezonie letnim obsłużyliśmy ponad 8 milionów pasażerów, oferując im możliwość podróży w ramach 163 połączeń – mówi prezes Kraków Airport Łukasz Strutyński, cytowany w komunikacie.

– Szacujemy, że do końca roku liczba podróżujących przekroczy 13 milionów. Teraz, gdy już znamy ostateczny kształt siatki zimowej, możemy podsumować, że w 2025 roku zaproponowaliśmy naszym pasażerom 176 połączeń do 38 krajów, które były realizowane przez 29 przewoźników – dodaje.

W sezonie letnim pasażerowie mogli skorzystać z usług dwóch nowych przewoźników: SAS i flynas oraz z 10 nowo otwartych połączeń: do Aberdeen, Castellon, Paryża–Orly, Kopenhagi, Bergen, Bazylei, Genui, Sofii, Genewy i Rijadu. Największą popularnością w sezonie letnim cieszyły się Londyn, Mediolan i Oslo, a w kategorii kierunków wakacyjnych Rzym, Barcelona i Dubaj.

Czytaj więcej

Zima na katowickim lotnisku - 75 kierunków, 66 lotnisk, 39 państw
Lotniska
Zima na katowickim lotnisku - 75 kierunków, 66 lotnisk, 39 państw
Siedem nowości w zimowej siatce Kraków Airport

W sezonie zimowym 2025/26 krakowskie lotnisko oferuje siedem nowych kierunków, obsługiwanych przez sześciu przewoźników. Są to Bilbao, Tallinn, Wilno i Werona (Wizz Air), Sofia i Bukareszt (Ryanair) oraz Liverpool (easyJet).

Na zimę linie lotnicze przygotowały ponad 6,4 miliona miejsc w samolotach. Kraków Airport szacuje, że w każdym miesiącu sezonu zimowego obsłuży około miliona pasażerów. Byłby to pierwszy taki wynik w historii, ponieważ do tej pory w pierwszych miesiącach roku lotnisko nie przekraczało tej liczby.

Najintensywniejszym dniem będzie 19 grudnia, kiedy w ofercie jest ponad 55 tysięcy miejsc. Najpewniej właśnie tego dnia zostanie ustanowiony nowy rekord dzienny krakowskiego lotniska.

– To, że rekordowy dzień nie przypadnie na sezon letni, wakacyjny, ale prawdopodobnie na sezon zimowy, dowodzi, że na naszym lotnisku sezonowość ma coraz mniejsze znaczenie, bo zainteresowanie naszą ofertą trwa cały rok – zwraca uwagę dyrektor pionu handlowego Kraków Airport Paweł Galiak.

Foto: Kraków Airport

Czytaj więcej

Lotnisko Chopina: Ponad 130 kierunków w zimowym rozkładzie lotów
Lotniska
Lotnisko Chopina: Ponad 130 kierunków w zimowym rozkładzie lotów
Nowe technologie przyspieszą procedury lotniskowe

Do rosnącego ruchu pasażerskiego Kraków Airport przygotowuje się także technologicznie.

22 października rozpoczęły się testy urządzenia, dzięki któremu pasażerowie nie będą musieli zdejmować obuwia podczas kontroli bezpieczeństwa. W połowie listopada z kolei rozpoczną się testy body scannera, a na przełomie roku pojawią się pierwsze e-gate’y.

– Inwestycja w najnowsze rozwiązania techniczne to dobrze wydane pieniądze. Nowe urządzenia z jednej strony zapewnią podróżującym większy komfort, z drugiej znacząco przyspieszą procedury, które muszą przejść przed wejściem na pokład samolotu – podkreśla Łukasz Strutyński.

Plany Kraków Airport sięgają już poza sezon zimowy. 16 czerwca w Krakowie zadebiutuje nowy przewoźnik z regionu Zatoki Perskiej – Etihad. Dwa dni temu LOT zapowiedział natomiast uruchomienie z początkiem przyszłorocznego sezonu letniego trzech kierunków – Madrytu, Barcelony i Rzymu.

Czytaj więcej

Nowy terminal ma być ujednolicony architektonicznie z obecnym
Lotniska
W 2029 roku Kraków Airport przyjmie pasażerów w nowym terminalu. Rusza przetarg

