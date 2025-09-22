W 2029 roku Kraków Airport przyjmie pasażerów w nowym terminalu. Rusza przetarg

Aktualizacja: 22.09.2025 18:14 Publikacja: 22.09.2025 13:24
Nowy terminal ma być ujednolicony architektonicznie z obecnym
Foto: Krakow Airport
Nowy obiekt, zachodnia część terminalu T6, powstanie między obecnym budynkiem a drogą do wieży kontroli lotów. Pod względem architektonicznym będzie spójną częścią obecnego terminalu – informuje w komunikacie rzecznik prasowy lotniska.
Czytaj więcej
Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze zakończyło weryfikację wniosków o dopuszczenie do udziału w pos...
Aktualnie użytkowany terminal pasażerski ma 55 tysięcy metrów powierzchni użytkowej. Po zakończeniu inwestycji lotnisko zyska dodatkowe 44,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni użytkowej na czterech kondygnacjach. Na parterze zaplanowano halę odbioru bagażu i strefę przylotów non-Schengen. Na pierwszym piętrze będą się mieścić poczekalnie dla pasażerów odlatujących do krajów poza strefą Schengen i część handlowo-gastronomiczna. Na drugim piętrze – business lounge. W kondygnacji podziemnej znajdzie się miejsce na szatnie, magazyny i pomieszczenia techniczne.
W części terminalu T6 zaplanowano nową strefę kontroli paszportowych dla strefy non-Schengen – 32 stanowiska kontroli i 10 bramek ABC (do automatycznej kontroli dokumentów) przy przylotach i 22 stanowiska i 10 bramek ABC przy odlotach.
Informacje o przetargu na generalnego wykonawcę robót budowlanych „przebudowy i rozbudowy terminalu pasażerskiego w kierunku zachodnim T6” ukażą się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w poniedziałek, 22 września. Termin składania ofert upłynie 13 listopada, co oznacza, że być może jeszcze w tym roku zostanie zawarta umowa na realizację robót budowlanych.
– To dla mnie ogromna radość, że zaczynamy tak długo wyczekiwaną przez pasażerów inwestycję – podkreśla cytowany w komunikacie prezes lotniska w Krakowie Łukasz Strutyński. – Pozycja lidera dużych lotnisk europejskich, jeżeli chodzi o tempo rozwoju, nakłada na nas obowiązek zadbania także o odpowiednią infrastrukturę, by nasi pasażerowie mogli korzystać z lotniska w komfortowych warunkach. Chcemy zwiększyć przepustowość terminalu pasażerskiego, bo prowadzone od miesięcy modernizacje tego budynku i jego wyposażenia, przebudowa dawnego cargo i przystosowanie go do potrzeb podróżnych to jedynie półśrodki. Celem jest stworzenie nowoczesnego obiektu, który po zakończeniu wszystkich planowanych etapów w 2031 roku będzie mógł obsłużyć nawet 19 milionów pasażerów rocznie – wyjaśnia.
– Pierwotne założenia rozbudowy terminalu, które zostawili nasi poprzednicy, musieliśmy gruntownie zweryfikować. Zakładały one bowiem, że po ukończeniu wszystkich etapów rozbudowy przepustowość terminalu osiągnie 12 milionów pasażerów rocznie. Tymczasem wszystko wskazuje, że już w tym roku obsłużymy około 13 milionów pasażerów – dodaje członek zarządu Kraków Airport Janusz Kardasiński. – Zmieniliśmy kolejność realizowania etapów i zwiększyliśmy powierzchnię użytkową terminalu. Prowadzimy już prace projektowe, jeżeli chodzi o kolejne etapy rozbudowy. Oddanie do użytku nowej części zachodniej terminalu (T6) da nam możliwość wyburzenia obiektu dawnego cargo i budowy w tym miejscu wschodniego skrzydła terminalu (T7). Ostatnim etapem będzie modernizacja obecnie istniejącego obiektu (T5). Dzięki temu będziemy sukcesywnie zwiększać przepustowość terminalu, a nasi pasażerowie – mimo trwającej budowy – nie będą narażeni na pogorszenie warunków podróżowania.
Planuje się, że oddanie zachodniej części terminalu mogłoby nastąpić w 2029 r. Cały rozbudowany i zmodernizowany terminal służyłby pasażerom od 2031 roku.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Nowy obiekt, zachodnia część terminalu T6, powstanie między obecnym budynkiem a drogą do wieży kontroli lotów. Pod względem architektonicznym będzie spójną częścią obecnego terminalu – informuje w komunikacie rzecznik prasowy lotniska.
Aktualnie użytkowany terminal pasażerski ma 55 tysięcy metrów powierzchni użytkowej. Po zakończeniu inwestycji lotnisko zyska dodatkowe 44,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni użytkowej na czterech kondygnacjach. Na parterze zaplanowano halę odbioru bagażu i strefę przylotów non-Schengen. Na pierwszym piętrze będą się mieścić poczekalnie dla pasażerów odlatujących do krajów poza strefą Schengen i część handlowo-gastronomiczna. Na drugim piętrze – business lounge. W kondygnacji podziemnej znajdzie się miejsce na szatnie, magazyny i pomieszczenia techniczne.
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze zakończyło weryfikację wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na wy...
Jak poinformowała rzeczniczka prasowa Krakow Airport Monika Chylaszek, w poniedziałek 40 minut po północy udało...
W sierpniu Lotnisko Chopina zanotowało zarówno dobowy, jak i miesięczny rekord w liczbie odprawionych pasażerów....
W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami o ewentualnym zamknięciu Kraków Airport na trzy miesiące z...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas