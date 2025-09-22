W 2029 roku Kraków Airport przyjmie pasażerów w nowym terminalu. Rusza przetarg

Nowy obiekt, zachodnia część terminalu T6, powstanie między obecnym budynkiem a drogą do wieży kontroli lotów. Pod względem architektonicznym będzie spójną częścią obecnego terminalu – informuje w komunikacie rzecznik prasowy lotniska.

Reklama Reklama

Aktualnie użytkowany terminal pasażerski ma 55 tysięcy metrów powierzchni użytkowej. Po zakończeniu inwestycji lotnisko zyska dodatkowe 44,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni użytkowej na czterech kondygnacjach. Na parterze zaplanowano halę odbioru bagażu i strefę przylotów non-Schengen. Na pierwszym piętrze będą się mieścić poczekalnie dla pasażerów odlatujących do krajów poza strefą Schengen i część handlowo-gastronomiczna. Na drugim piętrze – business lounge. W kondygnacji podziemnej znajdzie się miejsce na szatnie, magazyny i pomieszczenia techniczne.

Cztery poziomy nowego terminalu w Krakowie

W części terminalu T6 zaplanowano nową strefę kontroli paszportowych dla strefy non-Schengen – 32 stanowiska kontroli i 10 bramek ABC (do automatycznej kontroli dokumentów) przy przylotach i 22 stanowiska i 10 bramek ABC przy odlotach.

Informacje o przetargu na generalnego wykonawcę robót budowlanych „przebudowy i rozbudowy terminalu pasażerskiego w kierunku zachodnim T6” ukażą się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w poniedziałek, 22 września. Termin składania ofert upłynie 13 listopada, co oznacza, że być może jeszcze w tym roku zostanie zawarta umowa na realizację robót budowlanych.