Katowickie lotnisko wyłoni projektanta głównego terminalu. W przetargu sześć firm

Postępowanie, ogłoszone w październiku 2024 roku, prowadzone jest w trybie dialogu konkurencyjnego, opartego na negocjacjach z potencjalnymi wykonawcami – informuje w komunikacie Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze (GTL), spółka zarządzająca lotniskiem w Katowicach.
Do dalszej części przetargu zakwalifikowano firmy: Artelia (Francja), Estudio Lamela (Hiszpania), Foster + Partners (Wielka Brytania), JSK Architekci (Polska), One Works (Włochy), PIG Architekci (Polska).
Zakwalifikowani wykonawcy zaproszeni zostaną do negocjacyjnej części dialogu konkurencyjnego. Procedura przetargowa zakończy się wyborem projektanta nowego terminalu pasażerskiego i podpisaniem z nim umowy, co planowane jest na połowę 2026 roku.
Budowa głównego terminalu pasażerskiego w Pyrzowicach to największe przedsięwzięcie zaplanowane w ramach programu inwestycyjnego Katowice Airport na lata 2024-2032. Jest to jednocześnie największy pojedynczy projekt w historii lotniska, zarówno pod względem nakładów finansowych, jak i skali.
Wykonawca, który zostanie wyłoniony w postępowaniu przetargowym, będzie odpowiedzialny za przygotowanie dokumentacji projektowej obejmującej budowę terminalu pasażerskiego wyposażonego w rękawy lotnicze.
Zakres prac obejmie również przygotowanie dokumentacji dla:
– rozbudowy strefy airside, w tym budowy płyty postojowej dla samolotów w rejonie głównego terminalu oraz przebudowę dróg kołowania Alfa, Echo 2 i Echo 3,
– stworzenia nowego układu drogowego ze strefą Kiss & Fly oraz systemu parkingów,
– budowy centrum przesiadkowego,
– budowy łącznika pomiędzy nowym terminalem a stacją kolejową Pyrzowice Lotnisko i centrum przesiadkowym,
– połączenia inwestycji z drogą wojewódzką nr 913.
Ponadto wykonawca przygotuje projekt etapizacji poszczególnych robót budowlanych z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury. Zadaniem projektanta będzie również opracowanie koncepcji dalszej rozbudowy nowego terminalu pasażerskiego, w zależności od rozwoju ruchu pasażerskiego.
– Dynamiczny wzrost ruchu wymusza budowę głównego terminalu pasażerskiego. Według aktualnej prognozy pod koniec tej dekady z katowickiego lotniska może korzystać już 10 milionów podróżnych rocznie. Dzięki nowemu terminalowi będziemy mogli sprostać wymogom coraz większej liczby pasażerów. Umożliwi on także podniesienie standardu ich obsługi – mówi prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Artur Tomasik, cytowany w komunikacie.
W 2024 roku z siatki połączeń Katowice Airport skorzystało rekordowe 6,4 miliona pasażerów. Prognoza na 2025 rok zakłada obsłużenie ponad 7 milionów podróżnych, co będzie najlepszym wynikiem w historii Katowice Airport.
