Reklama

Katowickie lotnisko wyłoni projektanta głównego terminalu. W przetargu sześć firm

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze zakończyło weryfikację wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na wybór projektanta głównego terminalu pasażerskiego Katowice Airport.

Publikacja: 17.09.2025 12:49

Katowickie lotnisko wyłoni projektanta głównego terminalu. W przetargu sześć firm

Foto: Piotr Adamczyk

Nelly Kamińska

Postępowanie, ogłoszone w październiku 2024 roku, prowadzone jest w trybie dialogu konkurencyjnego, opartego na negocjacjach z potencjalnymi wykonawcami – informuje w komunikacie Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze (GTL), spółka zarządzająca lotniskiem w Katowicach.

Do dalszej części przetargu zakwalifikowano firmy: Artelia (Francja), Estudio Lamela (Hiszpania), Foster + Partners (Wielka Brytania), JSK Architekci (Polska), One Works (Włochy), PIG Architekci (Polska).

Zakwalifikowani wykonawcy zaproszeni zostaną do negocjacyjnej części dialogu konkurencyjnego. Procedura przetargowa zakończy się wyborem projektanta nowego terminalu pasażerskiego i podpisaniem z nim umowy, co planowane jest na połowę 2026 roku.

Czytaj więcej

Lotnisko w Katowicach – sierpień lepszy od lipca. Rekordowe wakacje
Lotniska
Lotnisko w Katowicach – sierpień lepszy od lipca. Rekordowe wakacje

Największy projekt w historii Katowice Airport

Budowa głównego terminalu pasażerskiego w Pyrzowicach to największe przedsięwzięcie zaplanowane w ramach programu inwestycyjnego Katowice Airport na lata 2024-2032. Jest to jednocześnie największy pojedynczy projekt w historii lotniska, zarówno pod względem nakładów finansowych, jak i skali.

Reklama
Reklama

Wykonawca, który zostanie wyłoniony w postępowaniu przetargowym, będzie odpowiedzialny za przygotowanie dokumentacji projektowej obejmującej budowę terminalu pasażerskiego wyposażonego w rękawy lotnicze.

Zakres prac obejmie również przygotowanie dokumentacji dla:

– rozbudowy strefy airside, w tym budowy płyty postojowej dla samolotów w rejonie głównego terminalu oraz przebudowę dróg kołowania Alfa, Echo 2 i Echo 3,

– stworzenia nowego układu drogowego ze strefą Kiss & Fly oraz systemu parkingów,

– budowy centrum przesiadkowego,

– budowy łącznika pomiędzy nowym terminalem a stacją kolejową Pyrzowice Lotnisko i centrum przesiadkowym,

Reklama
Reklama

– połączenia inwestycji z drogą wojewódzką nr 913.

Ponadto wykonawca przygotuje projekt etapizacji poszczególnych robót budowlanych z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury. Zadaniem projektanta będzie również opracowanie koncepcji dalszej rozbudowy nowego terminalu pasażerskiego, w zależności od rozwoju ruchu pasażerskiego.

Czytaj więcej

Katowice Airport: Lipiec 2025 najlepszym miesiącem w naszej historii
Lotniska
Katowice Airport: Lipiec 2025 najlepszym miesiącem w naszej historii

Za kilka lat 10 milionów pasażerów

– Dynamiczny wzrost ruchu wymusza budowę głównego terminalu pasażerskiego. Według aktualnej prognozy pod koniec tej dekady z katowickiego lotniska może korzystać już 10 milionów podróżnych rocznie. Dzięki nowemu terminalowi będziemy mogli sprostać wymogom coraz większej liczby pasażerów. Umożliwi on także podniesienie standardu ich obsługi – mówi prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Artur Tomasik, cytowany w komunikacie.

W 2024 roku z siatki połączeń Katowice Airport skorzystało rekordowe 6,4 miliona pasażerów. Prognoza na 2025 rok zakłada obsłużenie ponad 7 milionów podróżnych, co będzie najlepszym wynikiem w historii Katowice Airport.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Firmy Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze Katowice Airport

Postępowanie, ogłoszone w październiku 2024 roku, prowadzone jest w trybie dialogu konkurencyjnego, opartego na negocjacjach z potencjalnymi wykonawcami – informuje w komunikacie Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze (GTL), spółka zarządzająca lotniskiem w Katowicach.

Do dalszej części przetargu zakwalifikowano firmy: Artelia (Francja), Estudio Lamela (Hiszpania), Foster + Partners (Wielka Brytania), JSK Architekci (Polska), One Works (Włochy), PIG Architekci (Polska).

Pozostało jeszcze 86% artykułu
Reklama
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Samolot po wylądowaniu i kołowaniu wypadł na zakręcie z utwardzonego pasa i zarył kołami w grząskim
Lotniska
Po incydencie z samolotem Enter Aira na krakowskim lotnisku przywrócono ruch
Lotnisko Chopina – sierpień miesiącem dwóch rekordów
Lotniska
Lotnisko Chopina – sierpień miesiącem dwóch rekordów
Lotnisko w Krakowie zamknięte na trzy miesiące? „Jeszcze nieprzesądzone”
Lotniska
Lotnisko w Krakowie zamknięte na trzy miesiące? „Jeszcze nieprzesądzone”
Planom rozbudowy lotniska Heathrow sprzeciwiają się mieszkańcy Londynu
Lotniska
Heathrow wraca do planów rozbudowy. Chce mieć trzeci pas startowy i nowy terminal
Reklama
Reklama
e-Wydanie