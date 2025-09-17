Katowickie lotnisko wyłoni projektanta głównego terminalu. W przetargu sześć firm

Postępowanie, ogłoszone w październiku 2024 roku, prowadzone jest w trybie dialogu konkurencyjnego, opartego na negocjacjach z potencjalnymi wykonawcami – informuje w komunikacie Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze (GTL), spółka zarządzająca lotniskiem w Katowicach.

Do dalszej części przetargu zakwalifikowano firmy: Artelia (Francja), Estudio Lamela (Hiszpania), Foster + Partners (Wielka Brytania), JSK Architekci (Polska), One Works (Włochy), PIG Architekci (Polska).

Zakwalifikowani wykonawcy zaproszeni zostaną do negocjacyjnej części dialogu konkurencyjnego. Procedura przetargowa zakończy się wyborem projektanta nowego terminalu pasażerskiego i podpisaniem z nim umowy, co planowane jest na połowę 2026 roku.

Największy projekt w historii Katowice Airport

Budowa głównego terminalu pasażerskiego w Pyrzowicach to największe przedsięwzięcie zaplanowane w ramach programu inwestycyjnego Katowice Airport na lata 2024-2032. Jest to jednocześnie największy pojedynczy projekt w historii lotniska, zarówno pod względem nakładów finansowych, jak i skali.