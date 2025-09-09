Lotnisko w Katowicach – sierpień lepszy od lipca. Rekordowe wakacje

Aktualizacja: 09.09.2025 17:59 Publikacja: 09.09.2025 14:00
Foto: Piotr Adamczyk
Jak podaje Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze, spółka zarządzająca Międzynarodowym Portem Lotniczym „Katowice” im. Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach, w sierpniu z połączeń regularnych linii lotniczych, jak Wizz Air, Ryanair, LOT i Lufthansa, skorzystało 372,2 tysiąca podróżnych, o 46,4 tysiąca więcej (+14,2 procent) niż w sierpniu 2024 roku.
W samolotach czarterowych, zamawianych przez biura podróży, odnotowano w tym czasie 604,2 tysiące osób, o 66,7 tysiąca więcej (+12,4 procent) niż rok wcześniej.
Wykonano 6592 startów i lądowań statków powietrznych. Tutaj wzrost wyniósł 13,7 procent.
– Za nami najlepsze wakacje kalendarzowe w historii Katowice Airport – komentuje prezes lotniska Artur Tomasik. – W trakcie dwóch wakacyjnych miesięcy obsłużyliśmy prawie 1,94 miliona pasażerów, w tym około 1,2 miliona w ruchu czarterowym. Sezon letni jeszcze się nie kończy, a ruch we wrześniu nadal jest na bardzo wysokim poziomie. W tym miesiącu spodziewamy się około 880 tysięcy podróżnych.
Od stycznia do końca sierpnia tego roku na lotnisku obsłużono 4,95 miliona pasażerów, czyli o 14,3 procent więcej niż rok wcześniej. 2,3 miliona to osoby korzystające z regularnych linii lotniczych (+11 procent), a 2,6 miliona (+17 procent) klienci biur podróży lecący samolotami czarterowanymi.
Od stycznia do sierpnia 2025 r. w Katowice Airport odbyło się 36 346 startów i lądowań, o 11 procent więcej niż rok wcześniej.
