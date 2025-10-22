Reklama

Ryanair wycofuje się z kolejnych lotnisk w Europie. Powodem rosnące opłaty lotniskowe

Ryanair ogłosił szeroko zakrojone cięcia w swojej siatce połączeń w całej Europie. Przewoźnik stopniowo opuszcza kolejne lotniska – nie tylko w Hiszpanii, gdzie niedawno zakończył operacje w Valladolid, ale także we Francji, w Niemczech, Austrii i krajach bałtyckich. Powód jest jeden: rosnące opłaty i podatki lotniskowe, które, jak twierdzi Ryanair, czynią działalność na wielu lotniskach nieopłacalną.

Publikacja: 22.10.2025 11:45

Ryanair wycofuje się z kolejnych lotnisk w Europie. Powodem rosnące opłaty lotniskowe

Foto: PAP/DPA, Georg Wendt

Marzena Buczkowska-German

W ostatnich tygodniach Ryanair zapowiedział redukcję lotów i połączeń w sześciu krajach: we Francji, w Niemczech, Austrii, Estonii, na Łotwie i Litwie, oprócz wcześniej ogłoszonych zmian w Hiszpanii, pisze portal branży turystycznej Hosteltur.

Według władz Ryanaira, obowiązujące stawki pobierane przez zarządców portów lotniczych są niekonkurencyjne i wymuszają na przewoźniku reorganizację siatki połączeń.

Ryanair zapowiada, że przeniesie część swojej floty do krajów o niższych opłatach lotniskowych i większym potencjale wzrostu, takich jak: Włochy (z wyjątkiem Rzymu, gdzie również domaga się obniżek kosztów), Szwecja, Węgry, Polska, Słowacja, Albania i Maroko.

W Hiszpanii (drugi co do wielkości rynek Ryanaira, po Włoszech, na którym jest on liderem, przed Vuelingiem i Iberią) przewoźnik przyznaje, że wszystkie jego połączenia są rentowne, ale mimo to zapowiada redukcję przepustowości o łącznie trzy miliony miejsc. Domaga się jednocześnie od operatora Aena znaczącej obniżki opłat, zwłaszcza w mniejszych portach regionalnych.

Aena planuje w 2026 roku podwyższyć taryfę o 6,5 procent – o 0,68 eurocenta – do średnio 11,03 euro od pasażera, po dekadzie niemal niezmiennych opłat. W mniejszych portach regionalnych przewidziane są jednak zniżki, które mogą obniżyć stawkę nawet do 5 euro.

Rządowi Hiszpanii nie podoba się szantarz irlandzkiego przewoźnika, ale musi z nim negocjować
Linie Lotnicze
Ryanair stawia Hiszpanię pod ścianą. Rząd wściekły, zapowiada „dywersyfikację”

Ryanairowi brakuje samolotów

Według źródeł z branży lotniczej, prawdziwym problemem Ryanaira – wspólnym dla całego sektora – jest niedobór samolotów. Najwięksi producenci, Airbus i Boeing, mają poważne opóźnienia w dostawach, co ogranicza możliwości ekspansji przewoźnika.

Obecnie Ryanair dysponuje flotą 636 samolotów, z czego 610 to maszyny Boeinga. Brak nowych maszyn zmusza linię do przenoszenia samolotów do portów o największej rentowności i obłożeniu, kosztem mniej dochodowych lotnisk.

Innym czynnikiem wpływającym na decyzję o wycofywaniu się z niektórych lokalizacji jest ograniczenie lub całkowite zniesienie regionalnych i lokalnych dopłat dla linii lotniczych, które miały promować określone regiony jako kierunki turystyczne.

W Hiszpanii, oprócz zakończenia operacji w Valladolid i Jerez ubiegłego lata, Ryanair planuje tej zimy zamknąć bazę w Santiago de Compostela oraz zrezygnować z obsługi lotnisk Tenerife Norte i Vigo. W przyszłym sezonie letnim przewoźnik zakończy również działalność w Asturii.

We Francji Ryanair wycofa się z trzech lotnisk – Bergerac, Brive i Strasburga – oraz zlikwiduje 25 tras zimowych, co odpowiada 750 tysiącom miejsc, czyli 13 procentom jego tamtejszej oferty. Ponadto przewoźnik planuje ograniczyć liczbę połączeń w Paris-Beauvais o 8 procent, w Marsylii o 9 procent i w Tuluzie o 4 procent, wskazując, że podatek od transportu lotniczego wzrósł aż o 180 procent.

W Niemczech Ryanair zlikwiduje 800 tysięcy miejsc tej zimy, czyli około 10 procent swojej oferty. Choć rozwija działalność na tańszych lotniskach regionalnych, ograniczy obecność w dziewięciu droższych portach, między innymi w Berlinie, Hamburgu i Kolonii, kasując 24 połączenia z powodu „zbyt wysokich kosztów”.

W Austrii Ryanair zmniejszy flotę o trzy samoloty i zlikwiduje trzy połączenia z Wiednia (Billund, Santander, Tallin), gdzie, jak twierdzi, opłaty lotniskowe wzrosły o 30 procent od czasu pandemii.

Ryanair do pasażerów: Piszcie protesty do ministrów transportu
Linie Lotnicze
Ryanair do pasażerów: Piszcie protesty do ministrów transportu

Największe cięcia w Estonii

W krajach bałtyckich przewoźnik również znacznie ograniczy działalność. W Rydze (Łotwa) tej zimy zmniejszy liczbę miejsc o 160 tysięcy (20 procent) i zawiesi siedem tras międzynarodowych. Na Litwie nie planuje wzrostu przepustowości, ponieważ opłaty w Wilnie wzrosły o 30 procent od 2023 roku, a w nadmorskiej Połądze o 7 procent.

Największe cięcia dotyczą jednak Estonii, gdzie Ryanair ograniczy zimową ofertę o 40 procent – to 110 tysięcy miejsc i pięć tras międzynarodowych z lotniska w Tallinnie. W sezonie letnim 2025 roku linia zredukowała tam już przepustowość o 45 procent (230 tysięcy miejsc).

Ryanair podkreśla, że gdyby nie drastyczne podwyżki opłat w krajach bałtyckich, potroiłby tam swoją ofertę do 7,6 miliona miejsc i zwiększył liczbę samolotów operujących w regionie.

We Włoszech, mimo że to najważniejszy rynek przewoźnika, Ryanair wszedł w spór z władzami Rzymu. W rezultacie zmniejszy liczbę samolotów bazujących w stolicy z 17 do 16 i nie planuje zwiększać liczby połączeń w sezonie zimowym.

Ryanair kontynuuje politykę przesuwania sił tam, gdzie działalność jest najbardziej opłacalna. Linie od lat uchodzą za agresywne w negocjacjach z władzami lotnisk, a obecne decyzje irlandzkiego przewoźnika pokazują, że nawet giganci taniego latania nie są odporni na rosnące koszty i napięcia fiskalne w europejskiej branży lotniczej.

Trzy nowości w zimowym rozkładzie lotów Ryanaira z Katowic
Linie Lotnicze
Trzy nowości w zimowym rozkładzie lotów Ryanaira z Katowic

Źródło: rp.pl

Firmy Ryanair

