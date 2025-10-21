Trzy nowości w zimowym rozkładzie lotów Ryanaira z Katowic

Aktualizacja: 21.10.2025 14:21 Publikacja: 21.10.2025 13:12
Foto: Ryanair
Zimowy rozkład lotów Ryanaira z katowickiego lotniska obejmuje 15 tras, w tym trzy nowe kierunki: Budapeszt, Brukselę i Trapani – zawiadamia przewoźnik w komunikacie.
Ryanair ujął w nim także dodatkowe rejsy do popularnych miejsc na południu Europy, takich jak Alicante, Ateny czy Katania.
Kierunki te obsługiwać będą trzy zbazowane tej zimy w Katowicach samoloty.
Czytaj więcej
Wizz Air ogłosił dziś pięć nowych tras z polskich miast. Z Rzeszowa, Gdańska, Wrocławia i Poznani...
– W tym roku Ryanair znacząco zwiększył swoją ofertę w ruchu regularnym z Katowice Airport. W trzech pierwszych kwartałach 2025 roku odprawił na naszym lotnisku o 14 procent więcej pasażerów niż w tym samym okresie ubiegłego roku – mówi prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, które zarządza lotniskiem w Katowicach, Artur Tomasik, cytowany w komunikacie.
– Między innymi dzięki aktywności tego przewoźnika w tym roku, pierwszy raz w historii portu, przekroczymy granicę 7 milionów obsłużonych podróżnych – dodaje.
W ramach katowickiej zimowej siatki Ryanair planuje przewieźć 1,3miliona pasażerów.
Czytaj więcej
We wrześniu na lotnisku w Katowicach obsłużono 887 tysięcy podróżnych, czyli o 13,3 procent więce...
Ryanair ogłosił również rekrutację na stanowiska kadetów pilotów na rok 2026. W Polsce ma do rozdysponowania sto miejsc dla przyszłych pilotów.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Zimowy rozkład lotów Ryanaira z katowickiego lotniska obejmuje 15 tras, w tym trzy nowe kierunki: Budapeszt, Brukselę i Trapani – zawiadamia przewoźnik w komunikacie.
Ryanair ujął w nim także dodatkowe rejsy do popularnych miejsc na południu Europy, takich jak Alicante, Ateny czy Katania.
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
„Człowiek to najlepszy firewall” – to hasło tegorocznej konferencji Akademii cyberPEKAO – wydarzenia edukacyjnego zorganizowanego przez Bank Pekao S.A. Spotkanie było poświęcone jednemu z najważniejszych współczesnych wyzwań: jak budować odporność na cyberzagrożenia?
LOT uruchomił sprzedaż bezpośrednich rejsów do Ałmaty w Kazachstanie. Inauguracyjny rejs zaplanowany został na 3...
Parlament Europejski chce wzmocnić ochronę podróżnych w wypadku odwołania lub opóźnienia lotów. W poniedziałek k...
Węgierska linia lotnicza Wizz Air ogłosiła dzisiaj, że od 29 marca (w innym miejscu komunikatu jest mowa o 7 cze...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
Wizz Air ogłosił dziś pięć nowych tras z polskich miast. Z Rzeszowa, Gdańska, Wrocławia i Poznania poleci do Pod...
Chcemy, żeby Nowy Ursus był czymś więcej niż projektem na 1,5 tys. mieszkań, żeby każdy nabywca otrzymywał więcej niż sam lokal - całe doświadczenie życia w dobrze zaprojektowanej przestrzeni - mówi Boaz Haim, prezes spółki Ronson Development.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas