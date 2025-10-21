Reklama

Trzy nowości w zimowym rozkładzie lotów Ryanaira z Katowic

Ryanair ogłosił dziś zimowy rozkład lotów dla Katowic, obejmujący 15 tras, w tym trzy nowe – do Budapesztu, Brukseli i Trapani.

Publikacja: 21.10.2025 13:12

Foto: Ryanair

Nelly Kamińska

Zimowy rozkład lotów Ryanaira z katowickiego lotniska obejmuje 15 tras, w tym trzy nowe kierunki: Budapeszt, Brukselę i Trapani – zawiadamia przewoźnik w komunikacie.

Ryanair ujął w nim także dodatkowe rejsy do popularnych miejsc na południu Europy, takich jak Alicante, Ateny czy Katania.

Kierunki te obsługiwać będą trzy zbazowane tej zimy w Katowicach samoloty.

Katowice Airport spodziewa się 7 milionów pasażerów

– W tym roku Ryanair znacząco zwiększył swoją ofertę w ruchu regularnym z Katowice Airport. W trzech pierwszych kwartałach 2025 roku odprawił na naszym lotnisku o 14 procent więcej pasażerów niż w tym samym okresie ubiegłego roku – mówi prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, które zarządza lotniskiem w Katowicach, Artur Tomasik, cytowany w komunikacie.

– Między innymi dzięki aktywności tego przewoźnika w tym roku, pierwszy raz w historii portu, przekroczymy granicę 7 milionów obsłużonych podróżnych – dodaje.

W ramach katowickiej zimowej siatki Ryanair planuje przewieźć 1,3miliona pasażerów.  

Ryanair ogłosił również rekrutację na stanowiska kadetów pilotów na rok 2026. W Polsce ma do rozdysponowania sto miejsc dla przyszłych pilotów.

