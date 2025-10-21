Trzy nowości w zimowym rozkładzie lotów Ryanaira z Katowic

Zimowy rozkład lotów Ryanaira z katowickiego lotniska obejmuje 15 tras, w tym trzy nowe kierunki: Budapeszt, Brukselę i Trapani – zawiadamia przewoźnik w komunikacie.

Ryanair ujął w nim także dodatkowe rejsy do popularnych miejsc na południu Europy, takich jak Alicante, Ateny czy Katania.

Kierunki te obsługiwać będą trzy zbazowane tej zimy w Katowicach samoloty.

Katowice Airport spodziewa się 7 milionów pasażerów

– W tym roku Ryanair znacząco zwiększył swoją ofertę w ruchu regularnym z Katowice Airport. W trzech pierwszych kwartałach 2025 roku odprawił na naszym lotnisku o 14 procent więcej pasażerów niż w tym samym okresie ubiegłego roku – mówi prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, które zarządza lotniskiem w Katowicach, Artur Tomasik, cytowany w komunikacie.