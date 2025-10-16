Jak dodaje w komunikacie przewoźnik, Bratysława “zachwyca urokliwą starówką, zamkiem górującym nad dachami i nabrzeżami tętniącymi kawiarnianym życiem. To świetne miejsce na krótki wypad: tuż przy granicy z Austrią i Węgrami, z łatwym dostępem do winnic Małych Karpat i tras rowerowych wzdłuż Dunaju”.

Obecnie Wizz Air oferuje sieć 61 tras do 26 krajów i jest drugą co do wielkości linią pod względem udziału w rynku na Lotnisku Chopina w Warszawie. W tym roku liczy tu na ponad 4,7 miliona pasażerów. „Linia poprawiła również w tym roku swoje wskaźniki operacyjne w stolicy – punktualność wzrosła o 17,3 procent” - zapewnia.

W ostatnich dniach Wizz Air ogłosił zamiar uruchomienia wielu innych tras z Polski – z Wrocławia, Gdańska, Rzeszowa i Poznania, w tym cztery do Podgoricy w Czarnogórze i jedną do Bazylei w Szwajcarii.

Od stycznia do października 2025 roku Wizz Air wykonał niemal 54 tys. lotów z i do Polski, przewożąc ponad 11 mln pasażerów, co oznaczało prawie 20-procentowy wzrost względem tego samego okresu 2024 roku. Obecnie linia eksploatuje w Polsce flotę 35 samolotów utrzymywanych w pięciu bazach i latających na ponad 205 trasach do 31 krajów.