Wizz Air rozwija się we Wrocławiu. Trzeci airbus w bazie i trzy nowe trasy

Na dzisiejszej konferencji prasowej we Wrocławiu prezes Wizz Aira ogłosił dodanie do wrocławskiej bazy trzeciego samolotu
Wizz Air ogłosił dziś „zdecydowaną ekspansję” na wrocławskim lotnisku. W czerwcu 2026 roku zbazuje we Wrocławiu trzeci samolot airbus A321neo, dzięki czemu będzie mógł uruchomić trzy nowe trasy – do Reykjavíku, Dortmundu i Warny – i zwiększyć częstotliwość lotów na popularnych, już obsługiwanych trasach do Barcelony, Bari, Tirany i Malagi.
– Dodając trzeci samolot, uruchamiając trzy nowe trasy i zwiększając częstotliwość lotów na ulubionych kierunkach, kontynuujemy ambitne plany rozwoju – mówił na dzisiejszej konferencji prasowej we Wrocławiu prezes Wizz Aira József Váradi, cytowany w komunikacie przewoźnika.
– Kolejny, trzeci już samolot Wizz Aira we wrocławskiej bazie to doskonała informacja nie tylko dla naszego lotniska, ale przede wszystkim dla pasażerów, którzy zyskają jeszcze więcej atrakcyjnych połączeń. Dortmund czy Reykjavik, które kilka lat temu cieszyły się bardzo dużą popularnością, często pojawiały się jako kierunki oczekiwane przez podróżnych. Tym bardziej jesteśmy zadowoleni z ich powrotu do naszej siatki połączeń. Szczególnie cieszy tempo wzrostu Wizz Aira w stolicy Dolnego Śląska. W zakończonym sezonie letnim wprowadziliśmy wspólnie siedem nowych kierunków, które cieszyły się ogromną popularnością wśród pasażerów – dodał prezes Portu Lotniczego Wrocław Karol Przywara, cytowany w komunikacie prasowym.
Wraz z dzisiejszym ogłoszeniem Wizz Air zaoferuje z Wrocławia dodatkowe 500 tysięcy miejsc na 22 trasach do 17 krajów, w tym w niedawno uruchomionych rejsach do Nicei, na Gran Canarię, do Madrytu, Kiszyniowa i Bazylei.
Od pierwszego lotu z Wrocławia w 2006 roku Wizz Air przewiózł do i z miasta niemal 7 milionów pasażerów.
