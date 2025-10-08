Znad Bałtyku prosto w słowackie Tatry. Wizz Air otwiera połączenie z Popradem

25 grudnia Wizz Air uruchamia połączenie lotnicze z Gdańska do Popradu, miasta położonego u stóp Tatr Wysokich, zaledwie kilkanaście kilometrów od Tatrzańskiej Łomnicy i godzinę drogi od ośrodka Jasná–Chopok – informuje polskie przedstawicielstwo organizacji turystycznej Slovakia Travel.

Reklama Reklama

Pierwszy raz narciarze z północnej Polski będą mogli polecieć wprost na słowackie stoki – bez wielogodzinnej jazdy samochodem przez Polskę, korków i przesiadek – podkreśla.

Regularne loty z Gdańska do Popradu

Nowe połączenie Wizz Aira będzie realizowane dwa razy w tygodniu – w czwartki i niedziele, co pozwoli dopasować plan podróży zarówno do krótkich weekendowych wyjazdów, jak i dłuższych urlopów narciarskich.

W czwartki samolot będzie startował z gdańskiego lotniska o godzinie 10:55, by po 80 minutach lotu, o godzinie 12:15, wylądować na lotnisku Poprad–Tatry. Lot powrotny zaplanowano na 12:50, z przylotem do Gdańska o 14:10.

Z kolei start rejsu niedzielnego z Gdańska zaplanowano na 18:10, z lądowaniem w Popradzie o 19:30. W rejs powrotny samolot wyruszy o 20:05, by o 21:25 wylądować z powrotem nad Bałtykiem.