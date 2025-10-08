Znad Bałtyku prosto w słowackie Tatry. Wizz Air otwiera połączenie z Popradem

Aktualizacja: 08.10.2025 16:39 Publikacja: 08.10.2025 14:11
25 grudnia Wizz Air uruchamia połączenie lotnicze z Gdańska do Popradu, miasta położonego u stóp Tatr Wysokich, zaledwie kilkanaście kilometrów od Tatrzańskiej Łomnicy i godzinę drogi od ośrodka Jasná–Chopok – informuje polskie przedstawicielstwo organizacji turystycznej Slovakia Travel.
Pierwszy raz narciarze z północnej Polski będą mogli polecieć wprost na słowackie stoki – bez wielogodzinnej jazdy samochodem przez Polskę, korków i przesiadek – podkreśla.
Nowe połączenie Wizz Aira będzie realizowane dwa razy w tygodniu – w czwartki i niedziele, co pozwoli dopasować plan podróży zarówno do krótkich weekendowych wyjazdów, jak i dłuższych urlopów narciarskich.
W czwartki samolot będzie startował z gdańskiego lotniska o godzinie 10:55, by po 80 minutach lotu, o godzinie 12:15, wylądować na lotnisku Poprad–Tatry. Lot powrotny zaplanowano na 12:50, z przylotem do Gdańska o 14:10.
Z kolei start rejsu niedzielnego z Gdańska zaplanowano na 18:10, z lądowaniem w Popradzie o 19:30. W rejs powrotny samolot wyruszy o 20:05, by o 21:25 wylądować z powrotem nad Bałtykiem.
Port lotniczy Poprad–Tatry to najwyżej położone lotnisko w Europie Środkowej, leżące 718 metrów nad poziomem morza, zaledwie kilka kilometrów od centrum Popradu. Stąd do ośrodka Tatrzańska Łomnica można dotrzeć w niespełna 20 minut, do Szczyrbskiego Jeziora w około 25 minut, a do największego ośrodka narciarskiego na Słowacji – Jasná–Chopok – w nieco ponad godzinę.
Wizz Air, wprowadzając trasę Gdańsk–Poprad, otwiera nowy etap w rozwoju zimowych podróży lotniczych w Polsce.
Połączenie będzie realizowane przez cały sezon zimowy 2025/2026, do końca marca 2026 roku (z możliwością kontynuacji w kolejnych sezonach) i ma na celu ułatwienie dostępu do najważniejszych ośrodków narciarskich Słowacji.
Dla branży turystycznej oznacza to wzrost potencjału współpracy między północą Polski a regionem Tatr i Liptowa, a dla narciarzy – wygodę i oszczędność czasu – podkreśla Slovakia Travel.
