Wizz Air: Gdańsk filarem naszej polskiej siatki. Otwieramy pięć nowych połączeń

Wizz Air doda do swojej floty na gdańskim lotnisku dziewiątego airbusa. Samolot będzie obsługiwać pięć nowych tras.

Publikacja: 07.10.2025 18:02

Foto: PAP, Adam Warżawa

Nelly Kamińska

Wizz Air umieści w swojej bazie w Gdańsku dziewiąty samolot, o czym informuje w komunikacie.

Dzięki zbazowaniu dodatkowego airbusa A321neo przewoźnik uruchomi pięć nowych tras: do Popradu, Tallinna, Wilna, Aten i Nicei.

– Dodanie dziewiątego samolotu do naszej bazy w Gdańsku to wyraz pełnego zaufania do Polski i do Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy. Gdańsk od dawna jest filarem naszej polskiej siatki, a ta inwestycja otwiera nowe trasy i zwiększa oferowanie, wspierając tworzenie miejsc pracy, turystykę i łączność regionu. Polska pozostaje jednym z najbardziej dynamicznych rynków Wizz Aira, a dzisiejsza decyzja jest zarówno zobowiązaniem wobec naszych klientów, jak i platformą dalszego, zrównoważonego wzrostu w kraju – mówił podczas dzisiejszej konferencji prasowej w Gdańsku prezes Wizz Aira József Váradi, cytowany w komunikacie.

– Cieszymy się, że Wizz Air tak konsekwentnie stawia na Gdańsk. Pięć nowych połączeń, do Aten, Nicei, Tallinna, Wilna i Popradu, to świetna wiadomość dla naszych pasażerów i dowód, że Pomorze ma ogromny potencjał podróżniczy. Już dziś możemy planować podróże do źródeł historii w Atenach, na Lazurowe Wybrzeże do Nicei i do naszych sąsiadów na wschodzie i południu. Dodatkowo w słowackie Tatry do Popradu będzie można polecieć już na święta i ferie zimowe. Dziewiąty samolot Wizz Aira w Gdańsku to dla nas dowód zaufania i jasny sygnał, że przewoźnik widzi potencjał naszego lotniska. Cieszymy się, że wspólnie rozwijamy Gdańsk jako ważny punkt na mapie europejskich połączeń lotniczych – podkreślił prezes gdańskiego lotniska Tomasz Kloskowski. 

Pół miliona miejsc na trasach z Gdańska

Wizz Air rozpoczął działalność w Gdańsku w sierpniu 2004 roku i przez ponad dwie dekady przewiózł do i z Portu Lotniczego Gdańsk ponad 31,5 miliona pasażerów.

Od stycznia do października 2025 roku Wizz Air zrealizował do i z Polski ponad 50 tysięcy lotów, przewożąc ponad 11 milionów pasażerów – to o niemal 20 procent więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku – przy wskaźniku realizacji operacji na poziomie 99,8 procent.

Dodanie dziewiątego samolotu do bazy w Gdańsku oznacza istotne zwiększenie liczby dostępnych miejsc w Polsce – czytamy w komunikacie.

W nadchodzącym sezonie Wizz Air zaoferuje dodatkowe 500 tysięcy miejsc na 39 trasach z Gdańska do 19 krajów, w tym na niedawno uruchomionych kierunkach do Billund, Bukaresztu, Budapesztu, Madrytu i Katanii.

Foto: Wizz Air

Źródło: rp.pl

Firmy Wizz Air Port Lotniczy Gdańsk

