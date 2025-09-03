Wizz Air ogłasza dwie nowe trasy z Polski do Macedonii Północnej

Wizz Air ogłosił dziś uruchomienie dwóch nowych tras z Polski do Ochrydy w Macedonii Północnej. 7 czerwca wystartuje pierwszy rejs z Katowic, a dzień później z Wrocławia.

Loty na tych trasach odbywać się będą w szczycie sezonu letniego, dwa razy w tygodniu – w poniedziałki i piątki z Katowic, a w środy i niedziele z Wrocławia.

Nie licząc Ochrydy, Wizz Air aktualnie planuje uruchomić osiem innych kierunków z wylotem z Katowic. W nadchodzącym sezonie zimowym zadebiutują trzy trasy – portugalskie Porto (26 października), duński Billund i marokański Agadir (27 października). Na przełomie marca i kwietnia 2026 roku wystartują rejsy do Maastricht w Holandii, Brindisi i Lamezii Terme we Włoszech, Braszowa w Rumunii i Faro w Portugalii.

Miesiąc temu przewoźnik poinformował, że pod koniec marca 2026 roku umieści w swojej katowickiej bazie kolejnego airbusa A321neo, zwiększając tym samym liczbę bazujących tam samolotów do siedmiu.