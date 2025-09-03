Reklama

Wizz Air ogłasza dwie nowe trasy z Polski do Macedonii Północnej

Wizz Air zapowiedział uruchomienie regularnych połączeń z Katowic i Wrocławia do Ochrydy w Macedonii Północnej. Pierwsze rejsy na tych trasach wystartują 7 i 8 czerwca 2026 roku.

Publikacja: 03.09.2025 16:53

Foto: Nelly Kamińska

Nelly Kamińska

Wizz Air ogłosił dziś uruchomienie dwóch nowych tras z Polski do Ochrydy w Macedonii Północnej. 7 czerwca wystartuje pierwszy rejs z Katowic, a dzień później z Wrocławia.

Loty na tych trasach odbywać się będą w szczycie sezonu letniego, dwa razy w tygodniu – w poniedziałki i piątki z Katowic, a w środy i niedziele z Wrocławia.

Nie licząc Ochrydy, Wizz Air aktualnie planuje uruchomić osiem innych kierunków z wylotem z Katowic. W nadchodzącym sezonie zimowym zadebiutują trzy trasy – portugalskie Porto (26 października), duński Billund i marokański Agadir (27 października). Na przełomie marca i kwietnia 2026 roku wystartują rejsy do Maastricht w Holandii, Brindisi i Lamezii Terme we Włoszech, Braszowa w Rumunii i Faro w Portugalii.

Miesiąc temu przewoźnik poinformował, że pod koniec marca 2026 roku umieści w swojej katowickiej bazie kolejnego airbusa A321neo, zwiększając tym samym liczbę bazujących tam samolotów do siedmiu.

Wizz Air rośnie w Polsce

– Cieszymy się, że możemy dalej rozwijać naszą siatkę połączeń w Polsce, dodając Ochrydę do mapy tras zarówno z Katowic, jak i z Wrocławia. Znana jako Perła Bałkanów Ochryda to wyjątkowy kierunek, który łączy w sobie piękno natury z bogatym dziedzictwem kulturowym – mówi menedżer ds. komunikacji korporacyjnej w Wizz Airze Salvatore Gabriele Imperiale, cytowany w komunikacie przewoźnika.

Nowe połączenia są częścią długofalowej strategii Wizz Aira, zakładającej wzmocnienie obecności na polskim rynku – czytamy dalej.

Liczba obsługiwanych przez tę linię lotniczą tras z Polski wzrosła do 208, obejmując 30 krajów, co potwierdza strategiczne znaczenie polskich baz w jego siatce połączeń.

Od stycznia do września 2025 roku Wizz Air zrealizował prawie 45 tysięcy lotów z i do Polski, co oznacza wzrost o 19 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. W tym czasie przewiózł niemal 10 milionów pasażerów.

Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Macedonia Północna Firmy Wizz Air Katowice Airport Port Lotniczy Wrocław

