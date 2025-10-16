Reklama
Bagaż podręczny musi być w cenie przelotu – potwierdzają europosłowie. "Ani kroku wstecz"

Parlament Europejski chce wzmocnić ochronę podróżnych w wypadku odwołania lub opóźnienia lotów. W poniedziałek komisja transportu i turystyki PE przyjęła wytyczne do negocjacji dotyczących zmian w unijnych przepisach o prawach pasażerów lotniczych.

Publikacja: 16.10.2025 12:40

Foto: Filip Frydrykiewicz

Marzena Buczkowska-German

Za dokumentem opisującym wytyczne negocjacyjne w odniesieniu do zmian w przepisach określających prawa pasażerów lotniczych opowiedziało się 34 europosłów, nikt nie był przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu. Celem reformy jest zapewnienie, że klienci otrzymają należytą opiekę i rekompensatę, gdy ich lot zostanie odwołany, opóźniony lub gdy odmówi im się wejścia na pokład.

Utrzymanie dotychczasowych praw – żadnego kroku wstecz

Członkowie Komisji Transportu jednoznacznie opowiadają się za zachowaniem obecnych uprawnień podróżnych. Chcą utrzymać prawo pasażerów do zwrotu kosztów biletu, zmiany trasy podróży lub odszkodowania, jeśli lot zostanie opóźniony o ponad trzy godziny, odwołany lub jeśli odmówiono im wejścia na pokład.

Europosłowie sprzeciwiają się propozycji Rady UE, by próg uprawniający do odszkodowania przesunąć na cztery lub sześć godzin opóźnienia. Parlament Europejski chce utrzymać obowiązujący obecnie limit trzech godzin, niezależnie od długości trasy. Odległość lotu miałaby wpływać jedynie na wysokość rekompensaty – od 300 do 600 euro. Takie same zasady obowiązywałyby w wypadku odwołanych lotów i odmowy wejścia na pokład.

Jeden formularz i automatyczne powiadomienia

Nowe przepisy zakładają wprowadzenie wspólnego formularza wniosku o odszkodowanie lub zwrot kosztów, obowiązującego we wszystkich liniach lotniczych. Przewoźnicy mieliby obowiązek przesłać pasażerom wypełniony formularz lub aktywować inne automatyczne kanały komunikacji w ciągu 48 godzin od wystąpienia zakłócenia w podróży.

Podróżni zyskaliby rok na złożenie wniosku o odszkodowanie, a w przypadkach odmowy wejścia na pokład otrzymywaliby rekompensatę natychmiastowo.

Zamknięta lista wyjątków

Europosłowie chcą także doprecyzować sytuacje, w których linie lotnicze mogą zostać zwolnione z obowiązku wypłaty odszkodowania. Proponują zamkniętą listę wyjątków, obejmującą m.in. klęski żywiołowe, działania wojenne, ekstremalne warunki pogodowe czy nieprzewidziane spory pracownicze (z wyłączeniem strajków personelu linii lotniczych). Lista ta ma być zgodna z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE i aktualizowana przez Komisję Europejską w drodze aktów delegowanych.

Bagaż podręczny bez opłat

Nowe przepisy mają również zagwarantować prawo do bezpłatnego przewozu bagażu podręcznego. Każdy pasażer będzie mógł zabrać na pokład jedną osobistą sztukę bagażu – np. torebkę, plecak lub torbę na laptopa – mieszczącą się pod fotelem, oraz jedną małą walizkę podręczną o łącznych wymiarach nieprzekraczających 100 cm (długość + szerokość + wysokość) i wadze do 7 kilogramów.

Koniec z opłatami za poprawki i miejsca dla dzieci

Komisja Transportu domaga się również zakazu pobierania opłat za odprawę – zarówno online, jak i na lotnisku – w sytuacjach, gdy pasażer chce poprawić literówkę w nazwisku. Linie lotnicze nie mogłyby też pobierać dodatkowych opłat za umożliwienie dzieciom poniżej 14. roku życia siedzenia obok opiekuna.

Ponadto podróżni mieliby prawo wyboru między papierową a elektroniczną kartą pokładową, co ma zwiększyć ich swobodę i dostępność usług.

„Za każdą odwołaną podróżą stoją ludzie”

Sprawozdawca Parlamentu Europejskiego Andrey Novakov (EPL, Bułgaria) podkreślił, że europosłowie są zdeterminowani, by bronić interesów pasażerów: – Parlament Europejski jest gotowy walczyć o prawa europejskich podróżnych. Za każdym opóźnieniem czy odwołanym lotem kryją się prawdziwe historie – przegapione urodziny, pogrzeby, śluby czy rozmowy kwalifikacyjne. Nie pozwolimy, by obywatele zostali pozostawieni sami sobie. Będziemy bronić trzygodzinnego progu uprawniającego do odszkodowania – to stanowisko poparte przez Trybunał Sprawiedliwości UE. Ochrona pasażerów i konkurencyjność branży lotniczej muszą iść w parze, ale nigdy kosztem praw obywateli.

Przyjęcie wytycznych negocjacyjnych umożliwia Parlamentowi Europejskiemu rozpoczęcie rozmów z duńską prezydencją Rady UE w sprawie reformy przepisów o prawach pasażerów lotniczych. Rozmowy rozpoczną się 15 października, a negocjatorzy będą mieli trzy miesiące na osiągnięcie porozumienia, z możliwością jednego miesięcznego przedłużenia.

Źródło: rp.pl

Organizacje Parlament Europejski (PE) prawa konsumentów linie lotnicze

