Bagaż podręczny musi być w cenie przelotu – potwierdzają europosłowie. "Ani kroku wstecz"

Za dokumentem opisującym wytyczne negocjacyjne w odniesieniu do zmian w przepisach określających prawa pasażerów lotniczych opowiedziało się 34 europosłów, nikt nie był przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu. Celem reformy jest zapewnienie, że klienci otrzymają należytą opiekę i rekompensatę, gdy ich lot zostanie odwołany, opóźniony lub gdy odmówi im się wejścia na pokład.

Utrzymanie dotychczasowych praw – żadnego kroku wstecz

Członkowie Komisji Transportu jednoznacznie opowiadają się za zachowaniem obecnych uprawnień podróżnych. Chcą utrzymać prawo pasażerów do zwrotu kosztów biletu, zmiany trasy podróży lub odszkodowania, jeśli lot zostanie opóźniony o ponad trzy godziny, odwołany lub jeśli odmówiono im wejścia na pokład.

Europosłowie sprzeciwiają się propozycji Rady UE, by próg uprawniający do odszkodowania przesunąć na cztery lub sześć godzin opóźnienia. Parlament Europejski chce utrzymać obowiązujący obecnie limit trzech godzin, niezależnie od długości trasy. Odległość lotu miałaby wpływać jedynie na wysokość rekompensaty – od 300 do 600 euro. Takie same zasady obowiązywałyby w wypadku odwołanych lotów i odmowy wejścia na pokład.

Jeden formularz i automatyczne powiadomienia

Nowe przepisy zakładają wprowadzenie wspólnego formularza wniosku o odszkodowanie lub zwrot kosztów, obowiązującego we wszystkich liniach lotniczych. Przewoźnicy mieliby obowiązek przesłać pasażerom wypełniony formularz lub aktywować inne automatyczne kanały komunikacji w ciągu 48 godzin od wystąpienia zakłócenia w podróży.