Pięć nowych tras Wizz Aira z Polski na przyszły rok

Na nowych trasach przewoźnik zamierza używać airbusów A321neo.

Reklama Reklama

Najwcześniej, bo 1 czerwca wystartuje połączenie z Rzeszowa do Podgoricy. Będzie powtarzane w każdy poniedziałek, środę i piątek.

4 czerwca Wizz Air uruchomi loty z Poznania do Podgoricy. One również będą się odbywały w poniedziałki, środy, piątki.

Od 7 czerwca przewoźnik zamierza latać do Podgoricy z Gdańska. Te loty będą się odbywały cztery razy w tygodniu, w: poniedziałek, środę, piątek i niedzielę.

Ostatnia zostanie uruchomiona trasa Wrocław – Podgorica. Nastąpi to 16 czerwca. Na tej trasie samoloty będą latały we wtorki, czwartki, soboty i niedziele.