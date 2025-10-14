Pięć nowych tras Wizz Aira z Polski na przyszły rok

Aktualizacja: 14.10.2025 16:33 Publikacja: 14.10.2025 12:24
Foto: Filip Frydrykiewicz
Na nowych trasach przewoźnik zamierza używać airbusów A321neo.
Najwcześniej, bo 1 czerwca wystartuje połączenie z Rzeszowa do Podgoricy. Będzie powtarzane w każdy poniedziałek, środę i piątek.
4 czerwca Wizz Air uruchomi loty z Poznania do Podgoricy. One również będą się odbywały w poniedziałki, środy, piątki.
Od 7 czerwca przewoźnik zamierza latać do Podgoricy z Gdańska. Te loty będą się odbywały cztery razy w tygodniu, w: poniedziałek, środę, piątek i niedzielę.
Ostatnia zostanie uruchomiona trasa Wrocław – Podgorica. Nastąpi to 16 czerwca. Na tej trasie samoloty będą latały we wtorki, czwartki, soboty i niedziele.
Jeśli zaś chodzi o połączenie z Poznania do Bazylei, to zaplanowano jego inaugurację na 21 września 2026 roku. Loty będą się odbywać trzy razy w tygodniu: poniedziałek, środa, piątek.
– Połączenie do Podgoricy otwiera drogę do tętniącej życiem stolicy Czarnogóry i adriatyckiego wybrzeża, a trasa Poznań – Bazylea połączy pasażerów z jednym z najbardziej dynamicznych regionów w Europie na styku Szwajcarii, Niemiec i Francji – mówi manager ds. komunikacji korporacyjnej w Wizz Airze cytowany w komunikacie, Salvatore Gabriele Imperiale. – Po naszych ostatnich zapowiedziach we Wrocławiu i Gdańsku to kolejny ważny krok, który podkreśla stale rosnące zaangażowanie Wizz Air w Polsce i wobec naszych pasażerów. Jesteśmy dumni, że konsekwentnie inwestujemy, rozwijamy siatkę połączeń i uruchamiamy kolejne trasy obsługiwane naszą młodą i efektywną flotą.
Od stycznia do października 2025 roku linie Wizz Air zrealizowały blisko 54 tysiące lotów do i z Polski, przewożąc ponad 11 milionów pasażerów – to niemal 20-procentowy wzrost w porównaniu z tym samym okresem w 2024 roku, przy wskaźniku wykonania lotów na poziomie 99,8 procent.
