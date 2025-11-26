Singapur wprowadza nowy podatek. Doliczy go do biletów lotniczych

Wprowadzenie nowej opłaty – podatku ekologicznego „green fuel levy” – to dla jednych rozsądny krok w stronę bardziej ekologicznego latania, dla innych, zwłaszcza podróżujących z plecakiem do Indonezji czy Tajlandii, kolejny dodatkowy koszt.

Reklama Reklama

Singapur, jeden z największych hubów lotniczych Azji Południowo-Wschodniej, jako pierwszy kraj na świecie wprowadza obowiązkowy „zielony podatek paliwowy”, którego wpływy w całości zostaną przeznaczone na rozwój ekologicznego lotnictwa, pisze portal Tourism Review.

Nowa opłata będzie doliczana do biletów kupionych od 1 kwietnia 2026 roku i obowiązywać dla lotów startujących po 1 października 2026 roku. Jej wysokość zależy od długości trasy i klasy podróży – pasażerowie klasy ekonomicznej zapłacą najmniej, a podróżujący klasą biznes lub pierwszą nawet czterokrotnie więcej. Krótkie loty po regionie to koszt rzędu 1 dolara singapurskiego, a najdłuższe, na przykład do Ameryki, 10,4 dolara singapurskiego w ekonomicznej i aż 41,6 dolara singapurskiego w klasach premium.

Tranzyt przez Changi pozostaje wolny od opłaty. Dodatkowo podatek obejmie również cargo, doliczany do ładunku za każdy kilogram.