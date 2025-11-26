Singapur wprowadza nowy podatek. Doliczy go do biletów lotniczych

Aktualizacja: 27.11.2025 00:39 Publikacja: 26.11.2025 23:48
Wprowadzenie nowej opłaty – podatku ekologicznego „green fuel levy” – to dla jednych rozsądny krok w stronę bardziej ekologicznego latania, dla innych, zwłaszcza podróżujących z plecakiem do Indonezji czy Tajlandii, kolejny dodatkowy koszt.
Singapur, jeden z największych hubów lotniczych Azji Południowo-Wschodniej, jako pierwszy kraj na świecie wprowadza obowiązkowy „zielony podatek paliwowy”, którego wpływy w całości zostaną przeznaczone na rozwój ekologicznego lotnictwa, pisze portal Tourism Review.
Nowa opłata będzie doliczana do biletów kupionych od 1 kwietnia 2026 roku i obowiązywać dla lotów startujących po 1 października 2026 roku. Jej wysokość zależy od długości trasy i klasy podróży – pasażerowie klasy ekonomicznej zapłacą najmniej, a podróżujący klasą biznes lub pierwszą nawet czterokrotnie więcej. Krótkie loty po regionie to koszt rzędu 1 dolara singapurskiego, a najdłuższe, na przykład do Ameryki, 10,4 dolara singapurskiego w ekonomicznej i aż 41,6 dolara singapurskiego w klasach premium.
Tranzyt przez Changi pozostaje wolny od opłaty. Dodatkowo podatek obejmie również cargo, doliczany do ładunku za każdy kilogram.
Singapur wyróżnia jasne powiązanie nowej opłaty z zakupem zrównoważonego paliwa lotniczego SAF. Produkowane z odpadów, biomasy czy wychwyconego dwutlenku węgla paliwo jest znacznie droższe od kerozyny, a jego dostępność pozostaje ograniczona. Mimo że w 2024 roku ceny SAF spadły, wciąż stanowi ono zaledwie około 0,3 procent globalnego zużycia paliwa lotniczego. Singapur chce do 2030 roku zwiększyć ten udział do 3–5 procent, co byłoby ogromnym skokiem w branży, która rocznie zużywa 300 miliardów litrów paliwa.
Reakcje na ogłoszenie były mieszane. Organizacje ekologiczne chwalą Singapur za „odważny krok”, a linie lotnicze, w tym Singapore Airlines i Scoot, popierają centralne zakupy SAF, które mogą ustabilizować ceny. Z drugiej strony branża turystyczna obawia się, że nowe koszty uderzą w mniej zamożnych podróżnych i osłabią konkurencyjność przewoźników latających do Indii czy Indonezji.
W mediach społecznościowych trwa burzliwa dyskusja pod hasztagiem #GreenTaxSG, łącząca humorystyczne memy z poważnymi obawami o rosnące koszty podróży.
Eksperci podkreślają, że droga do neutralności klimatycznej lotnictwa wymaga zarówno takich opłat, jak i innowacyjnych technologii – od samolotów napędzanych wodorem po eVTOL-e. Singapur jednak stawia pierwsze, konkretne kroki, licząc na powszechną akceptację pasażerów. Jeśli program okaże się skuteczny, może stać się modelem dla lotnisk od Tokio po Toronto.
