Wizz Air poleci latem z Katowic do Warny

Loty na trasie Katowice – Warna odbywać się będą od 7 czerwca dwa razy w tygodniu – w czwartki i niedziele. Powstało z myślą o klientach planujących wypoczynek i tych, którzy chcą odkrywać bułgarską kulturę, kuchnię i nadmorski klimat – zapewnia przewoźnik w komunikacie.

„Warna to jeden z najpopularniejszych letnich kierunków nad Morzem Czarnym, słynący z długich, piaszczystych plaż, tętniącej życiem nadmorskiej promenady oraz pobliskich kurortów. Poza wypoczynkiem nad wodą odwiedzający mogą skorzystać z bogatej oferty lokalnej kuchni, zobaczyć liczne atrakcje i zabytki, a także łatwo dotrzeć do interesujących miejsc w całym regionie” - czytamy.

Wizz Air w Katowicach – 21 państw, 37 kierunków

Wizz Air obsługuje obecnie 229 tras z Polski do 32 krajów, w tym 37 bezpośrednich połączeń z Katowic do 21 państw. Lotnisko w Katowicach odgrywa w jego biznesie kluczową rolę. Jest tam obecny od 2004 roku.

W 2025 roku Wizz Air przewiózł niemal 2 milionów pasażerów do i z Katowic, a w sezonie zima 2025/26 linia oferuje z katowickiego lotniska ponad 887 tysięcy miejsc, czyli o 16,3% procent więcej niż rok wcześniej.