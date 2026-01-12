Wizz Air poleci latem z Katowic do Warny

Aktualizacja: 12.01.2026 17:46 Publikacja: 12.01.2026 16:20
Wizz Air jest drugim największym przewoźnikiem lotniczym w Polsce
Foto: Adobe Stock
Loty na trasie Katowice – Warna odbywać się będą od 7 czerwca dwa razy w tygodniu – w czwartki i niedziele. Powstało z myślą o klientach planujących wypoczynek i tych, którzy chcą odkrywać bułgarską kulturę, kuchnię i nadmorski klimat – zapewnia przewoźnik w komunikacie.
„Warna to jeden z najpopularniejszych letnich kierunków nad Morzem Czarnym, słynący z długich, piaszczystych plaż, tętniącej życiem nadmorskiej promenady oraz pobliskich kurortów. Poza wypoczynkiem nad wodą odwiedzający mogą skorzystać z bogatej oferty lokalnej kuchni, zobaczyć liczne atrakcje i zabytki, a także łatwo dotrzeć do interesujących miejsc w całym regionie” - czytamy.
Wizz Air obsługuje obecnie 229 tras z Polski do 32 krajów, w tym 37 bezpośrednich połączeń z Katowic do 21 państw. Lotnisko w Katowicach odgrywa w jego biznesie kluczową rolę. Jest tam obecny od 2004 roku.
W 2025 roku Wizz Air przewiózł niemal 2 milionów pasażerów do i z Katowic, a w sezonie zima 2025/26 linia oferuje z katowickiego lotniska ponad 887 tysięcy miejsc, czyli o 16,3% procent więcej niż rok wcześniej.
Od rozpoczęcia operacji na Lotnisku Katowice Wizz Air przetransportował łącznie blisko 30 mln pasażerów, a Katowice pozostają jedną z najważniejszych bram przewoźnika na polskim rynku. Od startu działalności w Polsce jako całości Wizz Air przewiózł prawie 130 mln pasażerów.
Źródło: rp.pl
