Reklama

Wizz Air poleci latem z Katowic do Warny

Węgierska linia lotnicza ogłosiła, że wprowadziła do rozkładu lotów z Katowic połączenie z bułgarskim wybrzeżem Morza Czarnego.

Publikacja: 12.01.2026 16:20

Wizz Air jest drugim największym przewoźnikiem lotniczym w Polsce

Wizz Air jest drugim największym przewoźnikiem lotniczym w Polsce

Foto: Adobe Stock

Filip Frydrykiewicz

Loty na trasie Katowice – Warna odbywać się będą od 7 czerwca dwa razy w tygodniu – w czwartki i niedziele. Powstało z myślą o klientach planujących wypoczynek i tych, którzy chcą odkrywać bułgarską kulturę, kuchnię i nadmorski klimat – zapewnia przewoźnik w komunikacie.

Czytaj więcej

Ryanair i Wizz Air podsumowują 2025 rok. Przewiozły więcej pasażerów niż rok wcześniej
Linie Lotnicze
Ryanair i Wizz Air podsumowują 2025 rok. Przewiozły więcej pasażerów niż rok wcześniej

Warna to jeden z najpopularniejszych letnich kierunków nad Morzem Czarnym, słynący z długich, piaszczystych plaż, tętniącej życiem nadmorskiej promenady oraz pobliskich kurortów. Poza wypoczynkiem nad wodą odwiedzający mogą skorzystać z bogatej oferty lokalnej kuchni, zobaczyć liczne atrakcje i zabytki, a także łatwo dotrzeć do interesujących miejsc w całym regionie” - czytamy.

Wizz Air w Katowicach – 21 państw, 37 kierunków

Wizz Air obsługuje obecnie 229 tras z Polski do 32 krajów, w tym 37 bezpośrednich połączeń z Katowic do 21 państw. Lotnisko w Katowicach odgrywa w jego biznesie kluczową rolę. Jest tam obecny od 2004 roku.

W 2025 roku Wizz Air przewiózł niemal 2 milionów pasażerów do i z Katowic, a w sezonie zima 2025/26 linia oferuje z katowickiego lotniska ponad 887 tysięcy miejsc, czyli o 16,3% procent więcej niż rok wcześniej.

Reklama
Reklama

Od rozpoczęcia operacji na Lotnisku Katowice Wizz Air przetransportował łącznie blisko 30 mln pasażerów, a Katowice pozostają jedną z najważniejszych bram przewoźnika na polskim rynku. Od startu działalności w Polsce jako całości Wizz Air przewiózł prawie 130 mln pasażerów.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Bułgaria Warna Firmy Wizz Air Katowice Airport
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Budapeszt
Linie Lotnicze
Wizz Air połączy Kraków z Budapesztem
W Amsterdamie trzeba było sprowadzać dodatkowe ilości płynu do odladzania samolotów
Linie Lotnicze
Zima paraliżuje Amsterdam, Brukselę, Paryż. Czerwone alerty i chaos na lotniskach i dworcach
Samoloty pozostają najbezpieczniejszym środkiem masowego transportu
Linie Lotnicze
Lotnictwo w 2025 roku – 10 katastrof, 418 ofiar, ale latanie coraz bezpieczniejsze
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Ryanair i Wizz Air podsumowują 2025 rok. Przewiozły więcej pasażerów niż rok wcześniej
Linie Lotnicze
Ryanair i Wizz Air podsumowują 2025 rok. Przewiozły więcej pasażerów niż rok wcześniej
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama