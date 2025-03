Ferie zapełniły hotele w lutym. Niezłe prognozy na marzec

W lutym, podobnie jak w styczniu, hotele biznesowe wypadły słabiej od wypoczynkowych. Dla 43 procent z nich wskaźnik obłożenia poprawił się w stosunku do lutego ubiegłego roku, z najwyższym udziałem 19 procent w grupie ze wzrostem do 5 punktów procentowych. Z kolei 40 procent hoteli zanotowało pogorszenie ruchu z najliczniejszym udziałem (24 procent) spadku do 5 punktów procentowych. 18 procent obiektów utrzymało liczbę gości jak rok wcześniej.

W kategorii obiektów wypoczynkowych w ponad połowie (52 procent) wskaźnik obłożenia poprawił się w stosunku do lutego zeszłego roku. Najliczniejsza grupa (22 procent) zyskała od 6 do 10 punktów procentowych. W 26 procentach obiektów ruch spadł, w tym w 17 procentach do 5 punktów procentowych.

Rezerwacje na marzec pokazują, że do hoteli wracają goście biznesowi

Informacje z ankiet dotyczące rezerwacji na marzec wskazują, że hotele biznesowe mogą liczyć na ożywienie ruchu. Odwrotnie niż obiekty wypoczynkowe, którym liczba rezerwacji spada.

Jak wyjaśniają autorzy podsumowania, jest to spowodowane końcem ferii zimowych i początkiem powrotu gości biznesowych do hoteli. W całej grupie ankietowanych obiektów dokładne jedna trzecia hoteli wskazuje aktualną (stan na koniec lutego) frekwencję poniżej 30 procent. Obłożenie powyżej 50 procent ma 29 procent. Duży udział, bo 39-procentowy mają obiekty z frekwencją od 30 do 50 procent.

Czytaj więcej Hotele Niemieccy hotelarze walczą z Bookingiem o odszkodowanie za narzucanie cen 1700 hoteli wniosło do sądu w Berlinie pozew przeciwko platformie z noclegami Booking.com. Domagają się odszkodowania za straty, jakie ponieśli w wyniku zmuszania do utrzymywania niekorzystnych cen.

W hotelach biznesowych 38 procent nie przekracza frekwencji 30 procent, a na rezerwacje powyżej 50 procent wskazuje jedna czwarta.