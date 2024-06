Bon turystyczny po grecku. Rząd dopłaci do wakacji wylosowanym mieszkańcom

Pożary i powodzie to poważne problemy, z którymi latem walczą południowe regiony Europy. W zeszłym roku nawiedziły one między innymi Grecję. Najszerzej mówiło się o pożarach na Rodos, które doprowadziły do przerwania wakacyjnych pobytów tysiącom osób – wówczas premier zapowiedział wprowadzenie „paszportu” dla poszkodowanych. Chodziło o program gwarantujący darmowy tygodniowy pobyt na Rodos przed lub po szczycie sezonu osobom, które zostały ewakuowane w związku z pożarami. Program został już uruchomiony.

Dofinansowanie wakacji z loterii

Teraz grecki rząd wychodzi z kolejnym pomysłem, który ma wspomóc regiony Tesalii i Ewros, które w zeszłym roku ucierpiały z powodu niszczycielskich powodzi i pożarów — pisze portal Greek Travel Pages. Chodzi o tzw. Thessaly Evros Pass, który umożliwia dofinansowanie wakacji w tym rejonach. Budżet programu to 4,5 miliona euro. Jest on przeznaczony dla mieszkańców kraju i ma formę loterii.

Płacisz podatki? Dostaniesz bon turystyczny

Zainteresowani mogą się zgłaszać przez internet, a do zweryfikowania ich tożsamości potrzebować będą smartfona i adresu e-mail. Uprawnieni to, dokładniej mówiąc, rezydenci podatkowi Grecji, ich główne miejsce zamieszkania nie może znajdować się we wspomnianych regionach, osoby te nie mogły też otrzymać dofinansowania z zakresu turystyki socjalnej w latach 2023-2024.

Po losowaniu zatwierdzeni kandydaci dostaną cyfrowe karty umożliwiające opłacenie zakwaterowania, wyżywienia i transportu w obu regionach. Dotacje wynoszą od 100 do 200 euro, w zależności od kierunku podróży.