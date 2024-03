Lina Mendoni, minister kultury Grecji, poinformowała, jak kultura oddziałuje na sferę społeczną i gospodarczą kraju – donosi portal Greek Travel Pages. Według wyliczeń agencji audytorskiej Deloitte'a, inwestycje na poziomie 453 milionów euro spowodują wpływy do gospodarki w wysokości 1,56 miliarda euro. Liczby pochodzą z raportu, którego celem było określenie efektu uzyskanego dzięki inwestowaniu w kulturę, prowadzonym w ramach unijnego programu Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2014-2020. Analiza ujawniła też, że na kulturze zarabia turystyka – rocznie 94 miliony euro. Co więcej, z każdego euro wydanego na ten cel w ciągu pięciu lat do kraju powraca 3,44 euro.

Dzięki programom stworzonym przy unijnym wsparciu powstało też ponad 22 tysięcy miejsc pracy.

Filip Frydrykiewicz

Inwestowanie w kulturę opłaca się też branży turystycznej

Analitycy zwracają uwagę, że obecnie zwroty z inwestycji w kulturę są wyższe niż w poprzednim okresie finansowania, co również przekłada się pozytywnie na turystykę i promocję kraju lokalnie i za granicą.

- Naszym priorytetem jest tworzenie realistycznych polityk publicznych przynoszących wymierne skutki, wpływających na jakość życia obywateli, działalność kulturalną i rozwój gospodarczy – mówi minister, dodając, że kultura to odrębny sektor gospodarki, który tworzy produkty i usługi, miejsca pracy i dochody, stymuluje inwestycje.