Grecja - prawie 5 milionów turystów więcej. Atakują Niemcy, rezygnują Rosjanie

Grecja od kilku lat szczególnie zabiega o gości ze Stanów Zjednoczonych – w zeszłym roku przyjechało 1,4 miliona Amerykanów. Spadła natomiast liczba Rosjan, których było jedynie 35,7 tys. (-1 procent, rok do roku).

Ile pieniędzy turyści zostawili w Grecji?

Według Banku Grecji w 2023 roku wydatki turystów wyniosły 20,46 miliarda euro (+15,7 procent rok do roku). Mieszkańcy Unii Europejskiej zostawili o 11,5 procent więcej niż przed rokiem (11,2 miliarda euro), a ci spoza wspólnoty o 18,5 procent (8,6 miliarda euro). Przy czym wydatki mieszkańców strefy euro wzrosły o 12,4 procent, do 9,06 miliarda euro, a gości spoza tej strefy o 7,8 procent, do 2,1 miliarda euro.

Niemcy zostawili w Grecji 3,56 miliarda euro (+9,5 procent), Brytyjczycy 3,3 miliarda euro (+5,8 procent), Francuzi 1,42 miliarda euro (+11,6 procent), a Amerykanie 1,37 miliarda euro (+14 procent).

W wypadku Rosjan było to 32,8 miliona euro, czyli o 20,8 procent mniej niż rok wcześniej.