Z Hanoi do Ho Chi Minh w pięć godzin. Wietnam inwestuje miliardy w szybką kolej

Aby mogła powstać, konieczne będzie przesiedlenie prawie 121 tysięcy ludzi.

Z Hanoi do Ho Chi Minh w pięć godzin

Pociąg będzie mógł rozwinąć prędkość do 350 kilometrów na godzinę, co skróci podróż z obecnych ponad 30 godzin do zaledwie pięciu godzin.

Budowa ma się rozpocząć w 2027 roku, a pociągi mają zacząć kursować najpóźniej w 2035 roku, choć, jak piszą media, należy liczyć się z opóźnieniem, jak w wypadku poprzednich projektów infrastrukturalnych w Wietnamie.

Wartość inwestycji szacuje się na 67 miliardów dolarów.