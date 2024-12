W 2025 roku w Egipcie ruszy pierwszy pociąg dużej prędkości. „To dopiero początek”

Rząd egipski realizuje budowę pierwszej w kraju sieci kolei dużych prędkości. Przetarg wygrała spółka DB International Operations,należąca do kolei niemieckich (Deutsche Bahn), a pociągi wyprodukował Siemens.

Plan zakłada budowę tras o łącznej długości 2 tysięcy kilometrów, które połączą 60 miast. Jak twierdzi Deutsche Bahn, będzie to szósta co do wielkości sieć dużych prędkości na świecie - podaje niemiecki portal Reisereporter.

- Nowy system kolejowy ma napędzać rozwój gospodarczy Egiptu i przyczyni się do ochrony klimatu, na czym skorzystamy wszyscy – mówi o projekcie Niko Warbanoff, dyrektor generalny DB ECO Group. Pociągi dużych prędkości Velaro, które będą jeździć po Egipcie, zostały specjalnie opracowane do użytkowania w ekstremalnych warunkach klimatycznych i geograficznych, mają być odporne na działanie piasku.

Szybka kolej połączy największe miasta Egiptu

Pierwsza linia połączy Aleksandrię, Kair i nową stolicę administracyjną kraju, Nowy Kair – jej długość wyniesie 660 kilometrów. Została nazwana „Kanał Sueski na szynach”.