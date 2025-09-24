Aktualizacja: 24.09.2025 12:30 Publikacja: 24.09.2025 08:15
Foto: Aleksander Kramarz
Protesty anty turystyczne nie zaszkodziły hiszpańskiej turystyce. W lipcu Narodowy Instytut Statystyczny zanotował największą w historii miesięczną liczbę turystów zagranicznych - 11 milionów.
A w pierwszych siedmiu miesiącach Hiszpanię odwiedziło 55,5 miliona turystów, głównie z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec.
W tym czasie turyści wydali ponad 76 miliardów euro, czyli o 7,2 procent więcej, porównując z rokiem poprzednim. W samym lipcu ich wydatki sięgnęły niemal 16,5 miliarda euro.
Przeciętny turysta wydał podczas tygodniowego wyjazdu 1490 euro, co daje około 210 euro dziennie.
Co więcej, popyt na podróże do Hiszpanii nie osłabł z końcem wakacji. W tym roku spokojniejszy zazwyczaj wrzesień zdaje się przedłużeniem letniego szczytu przyjazdów.
Według Hiszpańskiego Narodowego Obserwatorium Turystyki Wyjazdowej także co szósty Hiszpan planuje w tym roku wakacje we wrześniu.
W sierpniu, tradycyjnym miesiącu urlopowym, wyjazd zaplanowało z kolei mniej niż 40 procent Hiszpanów.
To z kolei sprawia, że nie ma już co liczyć na okazje cenowe tak zwanego sezonu przejściowego - zauważa portal euronews.com.
INE odnotowuje, że we wrześniu 2024 roku średni koszt noclegu w hotelu w Hiszpanii wzrósł względem września 2023 roku o 21 procent, do 132 euro. Na Wyspach Kanaryjskich ceny urosły w tym samym czasie o 5,3 procent, a od września 2019 roku o 25 procent.
Wzrost cen noclegów częściowo rekompensuje spadek cen biletów lotniczych. Według platformy z biletami, Kayak, sześć z dziesięciu kierunków z największymi rocznymi spadkami cen znajduje się w Hiszpanii, na czele z Puerto del Rosario na Fuertewenturze - koszt przelotu w obie strony na to lotnisko z Wielkiej Brytanii spadł w porównaniu z 2024 rokiem o 26 procent, do około 225 euro.
Hiszpania jest na dobrej drodze do poprawienia ubiegłorocznego wyniku 94 milionów turystów i 260 miliardów euro przychodów z turystyki - prognozuje serwis euronews.com.
