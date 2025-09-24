Protesty anty turystyczne nie zaszkodziły hiszpańskiej turystyce. W lipcu Narodowy Instytut Statystyczny zanotował największą w historii miesięczną liczbę turystów zagranicznych - 11 milionów.

Reklama Reklama

A w pierwszych siedmiu miesiącach Hiszpanię odwiedziło 55,5 miliona turystów, głównie z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec.

Turyści wydają coraz więcej w Hiszpanii

W tym czasie turyści wydali ponad 76 miliardów euro, czyli o 7,2 procent więcej, porównując z rokiem poprzednim. W samym lipcu ich wydatki sięgnęły niemal 16,5 miliarda euro.

Przeciętny turysta wydał podczas tygodniowego wyjazdu 1490 euro, co daje około 210 euro dziennie.

Co więcej, popyt na podróże do Hiszpanii nie osłabł z końcem wakacji. W tym roku spokojniejszy zazwyczaj wrzesień zdaje się przedłużeniem letniego szczytu przyjazdów.