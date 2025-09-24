Reklama

Hiszpania: Tylu turystów to jeszcze nie było. Zostawili mnóstwo pieniędzy

Mimo narastającej niechęci do turystów objawiającej się demonstracjami i akcjami protestacyjnymi przeciw masowej turystyce, Hiszpania bije kolejne rekordy - w lipcu odwiedziło ją 11 milionów gości zagranicznych, najwięcej w historii w skali miesiąca, a od początku roku 55,5 miliona.

Publikacja: 24.09.2025 08:15

Hiszpania: Tylu turystów to jeszcze nie było. Zostawili mnóstwo pieniędzy

Foto: Aleksander Kramarz

Nelly Kaminska

Protesty anty turystyczne nie zaszkodziły hiszpańskiej turystyce. W lipcu Narodowy Instytut Statystyczny zanotował największą w historii miesięczną liczbę turystów zagranicznych - 11 milionów.

A w pierwszych siedmiu miesiącach Hiszpanię odwiedziło 55,5 miliona turystów, głównie z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec.

Turyści wydają coraz więcej w Hiszpanii

W tym czasie turyści wydali ponad 76 miliardów euro, czyli o 7,2 procent więcej, porównując z rokiem poprzednim. W samym lipcu ich wydatki sięgnęły niemal 16,5 miliarda euro.

Przeciętny turysta wydał podczas tygodniowego wyjazdu 1490 euro, co daje około 210 euro dziennie.

Co więcej, popyt na podróże do Hiszpanii nie osłabł z końcem wakacji. W tym roku spokojniejszy zazwyczaj wrzesień zdaje się przedłużeniem letniego szczytu przyjazdów.

Reklama
Reklama

Według Hiszpańskiego Narodowego Obserwatorium Turystyki Wyjazdowej także co szósty Hiszpan planuje w tym roku wakacje we wrześniu.

Czytaj więcej

Plaża na Ibizie
Popularne Trendy
Hiszpańska turystyka na drodze do kolejnego rekordu. Na celowniku 100 milionów gości

W sierpniu, tradycyjnym miesiącu urlopowym, wyjazd zaplanowało z kolei mniej niż 40 procent Hiszpanów.

To z kolei sprawia, że nie ma już co liczyć na okazje cenowe tak zwanego sezonu przejściowego - zauważa portal euronews.com.

Drogie noclegi w Hiszpanii

INE odnotowuje, że we wrześniu 2024 roku średni koszt noclegu w hotelu w Hiszpanii wzrósł względem września 2023 roku o 21 procent, do 132 euro. Na Wyspach Kanaryjskich ceny urosły w tym samym czasie o 5,3 procent, a od września 2019 roku o 25 procent.

Wzrost cen noclegów częściowo rekompensuje spadek cen biletów lotniczych. Według platformy z biletami, Kayak, sześć z dziesięciu kierunków z największymi rocznymi spadkami cen znajduje się w Hiszpanii, na czele z Puerto del Rosario na Fuertewenturze - koszt przelotu w obie strony na to lotnisko z Wielkiej Brytanii spadł w porównaniu z 2024 rokiem o 26 procent, do około 225 euro.

Reklama
Reklama

​​Hiszpania jest na dobrej drodze do poprawienia ubiegłorocznego wyniku 94 milionów turystów i 260 miliardów euro przychodów z turystyki - prognozuje serwis euronews.com.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Hiszpania Turystyka cena

Protesty anty turystyczne nie zaszkodziły hiszpańskiej turystyce. W lipcu Narodowy Instytut Statystyczny zanotował największą w historii miesięczną liczbę turystów zagranicznych - 11 milionów.

A w pierwszych siedmiu miesiącach Hiszpanię odwiedziło 55,5 miliona turystów, głównie z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec.

Pozostało jeszcze 87% artykułu
Reklama
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Ireneusz Raś, wiceminister sportu i turystyki odpowiedzialny za turystykę, zapowiada "sprint, a nie
Popularne Trendy
Ireneusz Raś, minister odpowiedzialny za turystykę: Nie będzie drzemki, będzie sprint
Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański nie mógł przyjechać do Kołobrzegu. Jego nagrane wyst
Popularne Trendy
Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański: Turystyka jednym z motorów gospodarki
Coraz więcej płatnego zwiedzania w Wenecji. Ratusz ogłosił decyzję
Popularne Trendy
Coraz więcej płatnego zwiedzania w Wenecji. Ratusz ogłosił decyzję
Są nowe badania - mieszkańcy Majorki coraz bardziej źli na turystów
Popularne Trendy
Są nowe badania - mieszkańcy Majorki coraz bardziej źli na turystów
Reklama
Reklama
e-Wydanie