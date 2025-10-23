Reklama

Zimowy rozkład lotów Ryanaira z Wrocławia z sześcioma nowymi trasami

W zimowej siatce wrocławskiego lotniska znalazło się 38 tras Ryanaira, w tym sześć nowości. Do końca roku przewoźnik obsłuży w stolicy Dolnego Śląska 2,5 miliona pasażerów.

Publikacja: 23.10.2025 14:08

Foto: Ryanair

Nelly Kamińska

Ryanair ogłosił dziś swój zimowy rozkład lotów dla Wrocławia. Obejmuje on 38 tras, w tym sześć nowych – do Newcastle, Londynu Luton, Sewilli, Pescary, Lamezii i Aten.

Połączenia obsługiwać będzie siedem zbazowanych we Wrocławiu samolotów.

W tym roku Ryanair  przewiezie z i do Wrocławia ponad 2,5 miliona pasażerów.

Ryanair inwestuje we Wrocławiu 700 milionów dolarów 

– Wrocław od lat jest jednym z naszych kluczowych portów w Polsce. W tym sezonie zimowym oferujemy aż 38 tras, w tym sześć nowych, dając pasażerom jeszcze większy wybór kierunków w całej Europie. We Wrocławiu bazuje tej zimy siedem naszych samolotów – to inwestycja o wartości 700 milionów dolarów, wspierająca ponad 2,5 tysiąca miejsc pracy bezpośrednio oraz tysiące pośrednio w regionie – mówi prezes Buzz (Grupa Ryanair) Michał Kaczmarzyk, cytowany w komunikacie przewoźnika.

– Stale rosnąca obecność Ryanaira we Wrocławiu to doskonała wiadomość dla pasażerów, którzy mogą korzystać z bardzo bogatej siatki połączeń przewoźnika. Jeszcze większa liczba samolotów we wrocławskiej bazie sprawi, że oferta dostępna dla podróżnych w stolicy Dolnego Śląska będzie naprawdę imponująca. Warto również podkreślić, że region zyska nowe miejsca pracy, które zaoferuje Ryanair, zarówno dla załóg samolotów, jak i pracowników centrum serwisowego funkcjonującego na wrocławskim lotnisku – dodaje prezes Portu Lotniczego Wrocław Karol Przywara.

Wrocław Ryanair Dolny Śląsk Port Lotniczy Wrocław

