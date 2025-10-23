Zimowy rozkład lotów Ryanaira z Wrocławia z sześcioma nowymi trasami

Ryanair ogłosił dziś swój zimowy rozkład lotów dla Wrocławia. Obejmuje on 38 tras, w tym sześć nowych – do Newcastle, Londynu Luton, Sewilli, Pescary, Lamezii i Aten.

Reklama Reklama

Połączenia obsługiwać będzie siedem zbazowanych we Wrocławiu samolotów.

W tym roku Ryanair przewiezie z i do Wrocławia ponad 2,5 miliona pasażerów.

Ryanair inwestuje we Wrocławiu 700 milionów dolarów

– Wrocław od lat jest jednym z naszych kluczowych portów w Polsce. W tym sezonie zimowym oferujemy aż 38 tras, w tym sześć nowych, dając pasażerom jeszcze większy wybór kierunków w całej Europie. We Wrocławiu bazuje tej zimy siedem naszych samolotów – to inwestycja o wartości 700 milionów dolarów, wspierająca ponad 2,5 tysiąca miejsc pracy bezpośrednio oraz tysiące pośrednio w regionie – mówi prezes Buzz (Grupa Ryanair) Michał Kaczmarzyk, cytowany w komunikacie przewoźnika.