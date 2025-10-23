Zimowy rozkład lotów Ryanaira z Wrocławia z sześcioma nowymi trasami

Aktualizacja: 23.10.2025 16:17 Publikacja: 23.10.2025 14:08
Foto: Ryanair
Ryanair ogłosił dziś swój zimowy rozkład lotów dla Wrocławia. Obejmuje on 38 tras, w tym sześć nowych – do Newcastle, Londynu Luton, Sewilli, Pescary, Lamezii i Aten.
Połączenia obsługiwać będzie siedem zbazowanych we Wrocławiu samolotów.
W tym roku Ryanair przewiezie z i do Wrocławia ponad 2,5 miliona pasażerów.
– Wrocław od lat jest jednym z naszych kluczowych portów w Polsce. W tym sezonie zimowym oferujemy aż 38 tras, w tym sześć nowych, dając pasażerom jeszcze większy wybór kierunków w całej Europie. We Wrocławiu bazuje tej zimy siedem naszych samolotów – to inwestycja o wartości 700 milionów dolarów, wspierająca ponad 2,5 tysiąca miejsc pracy bezpośrednio oraz tysiące pośrednio w regionie – mówi prezes Buzz (Grupa Ryanair) Michał Kaczmarzyk, cytowany w komunikacie przewoźnika.
– Stale rosnąca obecność Ryanaira we Wrocławiu to doskonała wiadomość dla pasażerów, którzy mogą korzystać z bardzo bogatej siatki połączeń przewoźnika. Jeszcze większa liczba samolotów we wrocławskiej bazie sprawi, że oferta dostępna dla podróżnych w stolicy Dolnego Śląska będzie naprawdę imponująca. Warto również podkreślić, że region zyska nowe miejsca pracy, które zaoferuje Ryanair, zarówno dla załóg samolotów, jak i pracowników centrum serwisowego funkcjonującego na wrocławskim lotnisku – dodaje prezes Portu Lotniczego Wrocław Karol Przywara.
Źródło: rp.pl
