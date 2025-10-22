LOT otwiera całoroczne trasy z Krakowa do Rzymu, Barcelony i Madrytu

Nowe połączenia pomogą turystyce i biznesowi

Dynamiczny rozwój relacji gospodarczych między Polską a krajami południowej Europy otwiera nowe możliwości inwestycyjne, szczególnie dla partnerów z Hiszpanii i Włoch – głosi komunikat. Potwierdzają to dane z 2024 roku, według których w Polsce zarejestrowanych jest już 113 firm z kapitałem hiszpańskim i 227 przedsiębiorstw z udziałem inwestorów włoskich.

Połączenie LOT-u na trasie Kraków–Rzym będzie realizowane z częstotliwością pięciu rejsów w tygodniu w sezonie letnim i czterech rejsów w tygodniu w sezonie zimowym. Latem loty o numerze LO2141 do Rzymu będą startowały w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki i niedziele o godzinie 9:45. Rejsy powrotne o numerze LO2142 do Krakowa są zaplanowane w tych samych dniach o godzinie 12:45. Z kolei w siatce zimowej, połączenia będą realizowane w podobnej konfiguracji z wyłączeniem rejsów we wtorki. Połączenie obsługiwać będą boeingi 737 MAX 8.

Do Barcelony LOT latał będzie cztery razy w tygodniu, zarówno w sezonie letnim, jak i zimowym. Loty o numerze LO2163 do Barcelony będą startowały w poniedziałki i środy o godzinie 7:00 oraz w piątki i soboty o 16:45. Z kolei rejsy powrotne o numerze LO2164 do Krakowa zaplanowane są w poniedziałki i środy o 16:45 oraz w piątki i soboty o 20:35. Na tej trasie latać będą boeingi 737 MAX 8.

LOT zaplanował aż sześć połączeń tygodniowo przez cały rok do Madrytu. Rejsy LO2161 startować będą z Krakowa w poniedziałki i środy o 15:10, we wtorki, czwartki i niedziele o 16:10, a w piątki o 7:25. W drogę powrotną samoloty wyruszać będą rejsem LO2162 w poniedziałki i środy o godz. 19:35, we wtorki, czwartki i niedziele o 20:35, a w piątki o 11:50. Połączenie obsługiwać będą boeingi 737 MAX 8.