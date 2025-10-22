LOT otwiera całoroczne trasy z Krakowa do Rzymu, Barcelony i Madrytu

Aktualizacja: 22.10.2025 17:16 Publikacja: 22.10.2025 14:25
LOT, kontynuując strategię umacniania obecności na polskich lotniskach regionalnych, ogłasza uruchomienie trzech nowych, bezpośrednich połączeń z Krakowa – zawiadamia biuro prasowe przewoźnika.
Od wiosny przyszłego roku będzie latał ze stolicy Małopolski do Rzymu, Barcelony i Madrytu. Inauguracyjne rejsy na wszystkich trzech trasach zaplanował na 30 marca.
– Rozwój siatki połączeń regionalnych jest strategicznym kierunkiem, który pozwala nam w pełni wykorzystać potencjał polskich miast i regionów. Dzięki nowej flocie możemy rozszerzać naszą ofertę, zarówno z Warszawy, jak i z portów regionalnych. Kraków-Balice to dziś jedno z najdynamiczniej rozwijających się lotnisk w Europie, co ma bezpośrednie przełożenie na potencjał całego regionu. Cieszymy się, że jako narodowy przewoźnik możemy odpowiedzieć na te potrzeby, oferując mieszkańcom Małopolski aż trzy nowe kierunki do najbardziej atrakcyjnych miast w Europie – mówi prezes LOT-u Michał Fijoł, cytowany w komunikacie.
– Dzięki uruchomieniu trzech bezpośrednich połączeń LOT będzie oferował w sezonie letnim 2026 aż 11 kierunków i poszerzy bazę w Krakowie o dodatkowy samolot B737 MAX 8. Zwiększenie obecności LOT-u na naszym lotnisku już w pierwszym pełnym roku oferowania oznaczać będzie ponad 250 tysięcy dodatkowych foteli na bezpośrednich trasach do Madrytu, Barcelony i Rzymu. Nowe połączenia zwiększają dostępność komunikacyjną Krakowa i Małopolski, komfort podróżowania, szanse biznesowe oraz intensyfikują rozwój turystyczny miasta i regionu. Dodatkowo umacniają one pozycję Kraków Airport jako regionalnego lidera i ważnego węzła komunikacyjnego w Europie Środkowo-Wschodniej – dodaje prezes krakowskiego lotniska Łukasz Strutyński.
Dynamiczny rozwój relacji gospodarczych między Polską a krajami południowej Europy otwiera nowe możliwości inwestycyjne, szczególnie dla partnerów z Hiszpanii i Włoch – głosi komunikat. Potwierdzają to dane z 2024 roku, według których w Polsce zarejestrowanych jest już 113 firm z kapitałem hiszpańskim i 227 przedsiębiorstw z udziałem inwestorów włoskich.
Połączenie LOT-u na trasie Kraków–Rzym będzie realizowane z częstotliwością pięciu rejsów w tygodniu w sezonie letnim i czterech rejsów w tygodniu w sezonie zimowym. Latem loty o numerze LO2141 do Rzymu będą startowały w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki i niedziele o godzinie 9:45. Rejsy powrotne o numerze LO2142 do Krakowa są zaplanowane w tych samych dniach o godzinie 12:45. Z kolei w siatce zimowej, połączenia będą realizowane w podobnej konfiguracji z wyłączeniem rejsów we wtorki. Połączenie obsługiwać będą boeingi 737 MAX 8.
Do Barcelony LOT latał będzie cztery razy w tygodniu, zarówno w sezonie letnim, jak i zimowym. Loty o numerze LO2163 do Barcelony będą startowały w poniedziałki i środy o godzinie 7:00 oraz w piątki i soboty o 16:45. Z kolei rejsy powrotne o numerze LO2164 do Krakowa zaplanowane są w poniedziałki i środy o 16:45 oraz w piątki i soboty o 20:35. Na tej trasie latać będą boeingi 737 MAX 8.
LOT zaplanował aż sześć połączeń tygodniowo przez cały rok do Madrytu. Rejsy LO2161 startować będą z Krakowa w poniedziałki i środy o 15:10, we wtorki, czwartki i niedziele o 16:10, a w piątki o 7:25. W drogę powrotną samoloty wyruszać będą rejsem LO2162 w poniedziałki i środy o godz. 19:35, we wtorki, czwartki i niedziele o 20:35, a w piątki o 11:50. Połączenie obsługiwać będą boeingi 737 MAX 8.
