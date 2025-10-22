Reklama

LOT otwiera całoroczne trasy z Krakowa do Rzymu, Barcelony i Madrytu

LOT ogłosił uruchomienie trzech nowych połączeń z Krakowa: do Rzymu, Barcelony i Madrytu. To kolejny etap realizowanego przez przewoźnika planu rozwoju siatki regionalnej, która ma łączyć polskie miasta z najważniejszymi kierunkami turystycznymi i biznesowymi w Europie.

Publikacja: 22.10.2025 14:25

LOT otwiera całoroczne trasy z Krakowa do Rzymu, Barcelony i Madrytu

Foto: PAP, Łukasz Gągulski

Nelly Kamińska

LOT, kontynuując strategię umacniania obecności na polskich lotniskach regionalnych, ogłasza uruchomienie trzech nowych, bezpośrednich połączeń z Krakowa – zawiadamia biuro prasowe przewoźnika.

Od wiosny przyszłego roku będzie latał ze stolicy Małopolski do Rzymu, Barcelony i Madrytu. Inauguracyjne rejsy na wszystkich trzech trasach zaplanował na 30 marca.

– Rozwój siatki połączeń regionalnych jest strategicznym kierunkiem, który pozwala nam w pełni wykorzystać potencjał polskich miast i regionów. Dzięki nowej flocie możemy rozszerzać naszą ofertę, zarówno z Warszawy, jak i z portów regionalnych. Kraków-Balice to dziś jedno z najdynamiczniej rozwijających się lotnisk w Europie, co ma bezpośrednie przełożenie na potencjał całego regionu. Cieszymy się, że jako narodowy przewoźnik możemy odpowiedzieć na te potrzeby, oferując mieszkańcom Małopolski aż trzy nowe kierunki do najbardziej atrakcyjnych miast w Europie – mówi prezes LOT-u Michał Fijoł, cytowany w komunikacie.

Czytaj więcej

LOT zacznie latać do Ałmaty pod koniec maja przyszłego roku
Linie Lotnicze
LOT włącza do swojej siatki połączeń drugie miasto w Kazachstanie

– Dzięki uruchomieniu trzech bezpośrednich połączeń LOT będzie oferował w sezonie letnim 2026 aż 11 kierunków i poszerzy bazę w Krakowie o dodatkowy samolot B737 MAX 8. Zwiększenie obecności LOT-u na naszym lotnisku już w pierwszym pełnym roku oferowania oznaczać będzie ponad 250 tysięcy dodatkowych foteli na bezpośrednich trasach do Madrytu, Barcelony i Rzymu. Nowe połączenia zwiększają dostępność komunikacyjną Krakowa i Małopolski, komfort podróżowania, szanse biznesowe oraz intensyfikują rozwój turystyczny miasta i regionu. Dodatkowo umacniają one pozycję Kraków Airport jako regionalnego lidera i ważnego węzła komunikacyjnego w Europie Środkowo-Wschodniej – dodaje prezes krakowskiego lotniska Łukasz Strutyński.

Reklama
Reklama

Nowe połączenia pomogą turystyce i biznesowi

Dynamiczny rozwój relacji gospodarczych między Polską a krajami południowej Europy otwiera nowe możliwości inwestycyjne, szczególnie dla partnerów z Hiszpanii i Włoch – głosi komunikat. Potwierdzają to dane z 2024 roku, według których w Polsce zarejestrowanych jest już 113 firm z kapitałem hiszpańskim i 227 przedsiębiorstw z udziałem inwestorów włoskich.

Czytaj więcej

LOT poleci z Warszawy do Stavanger. To jego siódma nowa trasa w tym roku
Linie Lotnicze
LOT poleci z Warszawy do Stavanger. To jego siódma nowa trasa w tym roku

Połączenie LOT-u na trasie Kraków–Rzym będzie realizowane z częstotliwością pięciu rejsów w tygodniu w sezonie letnim i czterech rejsów w tygodniu w sezonie zimowym. Latem loty o numerze LO2141 do Rzymu będą startowały w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki i niedziele o godzinie 9:45. Rejsy powrotne o numerze LO2142 do Krakowa są zaplanowane w tych samych dniach o godzinie 12:45. Z kolei w siatce zimowej, połączenia będą realizowane w podobnej konfiguracji z wyłączeniem rejsów we wtorki. Połączenie obsługiwać będą boeingi 737 MAX 8.

Do Barcelony LOT latał będzie cztery razy w tygodniu, zarówno w sezonie letnim, jak i zimowym. Loty o numerze LO2163 do Barcelony będą startowały w poniedziałki i środy o godzinie 7:00 oraz w piątki i soboty o 16:45. Z kolei rejsy powrotne o numerze LO2164 do Krakowa zaplanowane są w poniedziałki i środy o 16:45 oraz w piątki i soboty o 20:35. Na tej trasie latać będą boeingi 737 MAX 8.

LOT zaplanował aż sześć połączeń tygodniowo przez cały rok do Madrytu. Rejsy LO2161 startować będą z Krakowa w poniedziałki i środy o 15:10, we wtorki, czwartki i niedziele o 16:10, a w piątki o 7:25. W drogę powrotną samoloty wyruszać będą rejsem LO2162 w poniedziałki i środy o godz. 19:35, we wtorki, czwartki i niedziele o 20:35, a w piątki o 11:50. Połączenie obsługiwać będą boeingi 737 MAX 8.

Czytaj więcej

Tak będzie wyglądało wnętrze nowych airbusów A220 LOT-u
Linie Lotnicze
LOT prezentuje wnętrza swoich airbusów. „Nowy standard podróży”

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Hiszpania Barcelona Madryt Włochy Rzym Firmy Polskie Linie Lotnicze LOT Kraków Airport

LOT, kontynuując strategię umacniania obecności na polskich lotniskach regionalnych, ogłasza uruchomienie trzech nowych, bezpośrednich połączeń z Krakowa – zawiadamia biuro prasowe przewoźnika.

Od wiosny przyszłego roku będzie latał ze stolicy Małopolski do Rzymu, Barcelony i Madrytu. Inauguracyjne rejsy na wszystkich trzech trasach zaplanował na 30 marca.

Pozostało jeszcze 92% artykułu
Reklama
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Bank Pekao uczy cyberodporności
Materiał Promocyjny
Bank Pekao uczy cyberodporności
Ryanair wycofuje się z kolejnych lotnisk w Europie. Powodem rosnące opłaty lotniskowe
Linie Lotnicze
Ryanair wycofuje się z kolejnych lotnisk w Europie. Powodem rosnące opłaty lotniskowe
Trzy nowości w zimowym rozkładzie lotów Ryanaira z Katowic
Linie Lotnicze
Trzy nowości w zimowym rozkładzie lotów Ryanaira z Katowic
LOT zacznie latać do Ałmaty pod koniec maja przyszłego roku
Linie Lotnicze
LOT włącza do swojej siatki połączeń drugie miasto w Kazachstanie
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Materiał Promocyjny
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Bagaż podręczny musi być w cenie przelotu – potwierdzają europosłowie. "Ani kroku wstecz"
Linie Lotnicze
Bagaż podręczny musi być w cenie przelotu – potwierdzają europosłowie. "Ani kroku wstecz"
Nowy Ursus to wyjątkowy projekt mieszkaniowy w historii Ronsona
Materiał Promocyjny
Nowy Ursus to wyjątkowy projekt mieszkaniowy w historii Ronsona
Reklama
Reklama
e-Wydanie