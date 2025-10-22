Join UP! zwiększa gwarancją ubezpieczeniową. „Solidna podstawa do dalszej ekspansji”

Od 15 października 2025 roku obowiązuje zwiększona suma gwarancji ubezpieczeniowej biura podróży Join UP! Polska, wynikająca z aneksu z 14 października – zawiadamia touroperator w komunikacie.

Wartość gwarancji została podniesiona z 46,9 miliona złotych do 77,7 miliona złotych, czyli o ponad 65 procent względem dotychczasowego poziomu zabezpieczenia.

– Wzrost wartości gwarancji jest naturalnym następstwem rozwoju naszej działalności i rosnącej skali operacji. To także dowód zaufania instytucji finansowych wobec Join UP! Polska oraz potwierdzenie stabilności, którą zbudowaliśmy w ciągu trzech lat obecności na rynku – mówi dyrektor zarządzająca Join UP! Polska Agnieszka Mrozek, cytowana w komunikacie.

Rośnie sprzedaż Join UP! Polska

„Podwyższenie gwarancji w takiej skali potwierdza rosnący wolumen sprzedaży i systematyczny wzrost liczby klientów Join UP! Polska” – głosi komunikat.