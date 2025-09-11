Połączenia będą realizowane w każdy poniedziałek. Pierwszy samolot ma wystartować 22 grudnia 2025 roku, a ostatni w sezonie zimowym 16 marca 2026 roku.

Reklama Reklama

„Loty do Szarm el-Szejk, trwające około 4 godzin, dają szansę na ucieczkę od zimy i spędzenie czasu w wyższych temperaturach i dużej dawce słońca” – pisze lotnisko w komunikacie.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni, że możemy wprowadzić do naszej siatki połączeń tak atrakcyjny kierunek zimowy, jak Szarm el-Szejk – komentuje cytowany tamże prezes Portu Lotniczego Lublin Krzysztof Matuszczyk. – To pierwszy w historii naszego lotniska czarter zimowy, co otwiera przed nami nowe możliwości rozwoju. Wierzę, że to połączenie spotka się z dużym zainteresowaniem mieszkańców regionu.

„Nowe połączenie jest krokiem w kierunku rozbudowy siatki połączeń, co przekłada się na większą wygodę i dostępność podróży dla mieszkańców regionu. Z lubelskiego lotniska do końca sezonu letniego można jeszcze polecieć do innego znanego egipskiego kurortu, do Hurghady” – przypomina lotnisko w swojej informacji.