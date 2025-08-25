10 tysięcy pracowników TUI pracuje zdalnie. Najchętniej z Hiszpanii

Reklama

Program TUI Workwide cieszy się dużym zainteresowaniem – jak informuje organizator, już ponad 10 tysięcy pracowników zarejestrowało się na portalu umożliwiającym tymczasową pracę za granicą. Najczęściej wybieranym kierunkiem jest Hiszpania, dalej plasują się Niemcy i Włochy. Pracownicy spędzają średnio 6,4 dnia w pracy poza krajem zamieszkania.

Publikacja: 25.08.2025 10:36

Foto: PAP/Newscom, Richard B. Levine

Marzena Buczkowska-German

TUI odnotowuje rosnące zainteresowanie możliwością łączenia pracy z podróżą, pisze niemiecki portal branży turystycznej Reise vor–9. Program pozwala pracownikom, których stanowiska umożliwiają pracę zdalną, wykonywać obowiązki służbowe do 30 dni w roku poza granicami kraju. Z oferty korzystają między innymi osoby chcące spędzić czas w ulubionym mieście, odwiedzić rodzinę mieszkającą za granicą lub połączyć pracę z krótkim pobytem w wybranym miejscu.

Hiszpania ulubionym kierunkiem workation

Na czele listy najchętniej wybieranych kierunków znajduje się Hiszpania, a za nią Niemcy, Włochy, Wielka Brytania i Francja. W pierwszej dziesiątce znalazły się także Polska, Turcja, Holandia, Grecja i Indie.

Średnia długość wyjazdu wynosi 6,4 dnia. Najwięcej uczestników pochodzi z Niemiec, a następnie z Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Dane te potwierdzają, że program cieszy się największą popularnością na kluczowych rynkach koncernu.

TUI podkreśla, że elastyczność jest istotnym elementem budowania marki atrakcyjnego pracodawcy. Oprócz programu Workwide, oferta obejmuje również indywidualne modele zmianowe i elastyczne harmonogramy pracy. Firma wskazuje, że możliwość pracy niezależnej od lokalizacji staje się standardem we współczesnych modelach zatrudnienia.

