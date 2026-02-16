Ceny kierunków wakacyjnych szybują – duży popyt na Turcję, Grecję, Wyspy Kanaryjskie

W minionym tygodniu średnia cena wycieczki z wylotem między 3 a 9 sierpnia 2026 roku wzrosła o 47 złotych – podaje w najnowszej analizie Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata, który monitoruje i porównuje co tydzień tysiące ofert biur podróży*.
W sumie średnia w ostatnich trzech tygodniach średnia wzrosła o 121 złotych (wcześniej 64 i 10 złotych), co dało wynik zauważalny.
Największe wzrosty średnich cen wycieczek w zeszłym tygodniu miały miejsce w wypadku Costa da la Luz i na Półwyspu Chalcydyckiego – o 629 i 539 złotych. Znacząco mniejsza była zwyżka cen wakacji na Sardynii – o 230 złotych.
Zarazem największe zniżki Traveldata odnotowała w ofertach podróży do Portugalii, o 123 złote, a wyraźnie mniejsze do Kalabrii i na Costa del Sol – o 77 i 68 złotych.
Zmiany średnich cen w ostatnim tygodniu obrazują graficzne zestawienia.
W minionym tygodniu wzrosły ceny wszystkich pięciu kluczowych kierunków wyjazdów wypoczynkowych Polaków – piszą autorzy raportu – w tym najbardziej do Grecji, o 95 złotych, na Wyspy Kanaryjskie, o 31 złotych, i do Turcji – o 28 złotych, a także do Bułgarii, o 17 złotych, i do Egiptu – o 8 złotych.
W wypadku Wysp Kanaryjskich, Grecji i Turcji te kolejne podwyżki przyniosły nowe rekordy cen. I tak najdroższym wśród pięciu najpopularniejszych pozostawały Wyspy Kanaryjskie ze średnią 5837 złotych. Ten kierunek drożał już siódmy tydzień z rzędu, co też było swoistym rekordem.
5638 to nowa, najwyższa dotychczas, średnia cena wakacji w szczycie sezonu w Grecji. Grecja pokonała tym samym barierę 5600 złotych i już tylko 200 złotych dzieliło ją od lidera tej rywalizacji – Wysp Kanaryjskich.
Nieco w ich cieniu pozostawała Turcja, jej nowy szczytowy wynik to 5063 złote.
Porównanie średniej ceny imprez turystycznych w biurach podróży wobec cen sprzed roku dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia 2026 pokazało, że średnia cena była wyższa od średniej ceny z poprzedniego sezonu o 97 złotych.
Największe roczne zwyżki cen wycieczek w nowym sezonie Traveldata odnotowała w wypadku Półwyspu Chalcydyckiego – o 1342 złote, a mniejsze miały miejsce na Korfu i Lanzarote – o 708 i 439 złotych.
Z kolei największe roczne spadki cen wyjazdów odnotowano w ofertach wyjazdów do Kalabrii – o 527 złotych, w Portugalii i na Costa del Sol – o 415 i 332 złotych – relacjonują badacze.
„W tym samym okresie sprzedaży ubiegłego sezonu odnotowano wzrost cen w ujęciu rocznym o 78 złotych” – dodają.
Jak na ceny mogły wpływać dwa najważniejsze czynniki – cena paliwa lotniczego i pozycja złotego wobec dolara i euro? – tego chcieli dowiedzieć się eksperci z Traveldaty.
Cena paliwa lotniczego wyniosła w minionym tygodniu 2,89 zł/litr wobec 3,13 zł/litr rok wcześniej, czyli była o 7,7 procent niższa niż przed rokiem (przed tygodniem cena była niższa o 8 procent, a przed dwoma tygodniami była niższa o 11,6 procent). A polska waluta pozostawała w ostatnim tygodniu silniejsza „w porównaniu rocznym dla uśrednionych rozliczeń turystycznych, a mianowicie o ponad 1,7 procent” (przed tygodniem była silniejsza o 2,4 procent, a przed dwoma o 3,1 procent).
„Sumaryczny wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów wycieczek od ponad dwóch lat sprzyja organizatorom. Tym razem zawierał się on jednak w istotnie mniej korzystnym przedziale od -85 do -95 złotych, wobec sytuacji sprzed tygodnia, gdy wyniósł od -105 do -115 i przed dwoma tygodniami, gdy wyniósł między -145 a -155 złotych” – czytamy w raporcie.
W minionym tygodniu średni wzrosty cen wycieczek w ujęciu rok do roku miał miejsce w wypadku czterech z najważniejszych kierunków wyjazdów wypoczynkowych Polaków. W tym najbardziej na Wyspach Kanaryjskich – o 226 złotych, nieco mniej w Grecji, Turcji, po 186 złotych, i Egipcie – o 157 złotych. Spadły natomiast średnie ceny wycieczek do Bułgarii – o 39 złotych.
Z mniej uczęszczanych kierunków droższe okazały się Tunezja, Majorka i Cypr – o 100, 92 i 49 złotych. Znaczące spadki cen wyjazdów Traveldata zanotowała za to w ofertach wakacji w Portugalii, Albanii, we Włoszech i Hiszpanii kontynentalnej – chodziło o 415, 306, 155 i 127 złotych. A mniejsze na Malcie i w Maroku – o 90 i 52 złote.
Autorzy raportu podpowiadają w nim, ile klienci biur podróży mogą jeszcze „teoretycznie zaoszczędzić”, jeśli pospieszą się z kupieniem letniej podróży? Porównali bowiem „możliwe ceny z okresu na dwa, trzy tygodnie przed wylotem, czyli w połowie lipca 2026 roku, gdyby drożały one w tempie podobnym jak w sezonie 2025 roku.
Jak wyjaśniają, obecnie ceny są jeszcze średnio o około 268 złotych, czyli o około 4,4 procent niższe od tych, które funkcjonowały jako last minute na początku wakacji roku 2025. Dodają przy tym, że zwraca uwagę duża różnica możliwych oszczędności, a wszystko w tym rankingu zależy od kierunku planowanej podróży.
Dalej w swoim materiale podają zmiany w cenach poszczególnych touroperatorów. Chodzi o porównanie rok do roku. Okazuje się, że najbardziej obniżyły je biura Nekera, Rainbow i Best Reisen – o 400, 180 i 90 złotych. W pozostałych biurach zmiany cen sięgały od 80 złotych obniżki (Sun & Fun) aż do zwyżek o 520 złotych.
W liczbie najatrakcyjniejszych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w 30 kierunkach sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli pozycję lidera kolejny raz zajął TUI Poland z liczbą 55 ofert, kolejne Rainbow z liczbą 38 ofert, a jeszcze następne Itaka z liczbą 34 ofert.
„Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowały biura Join Up i Coral Travel – 7 i 6 ofert, na kierunkach greckich przodowały biura TUI Travel i Rainbow – 9 i 7 ofert oraz TOP Touristik – 6 ofert, na kierunkach kanaryjskich TUI Poland i Itaka – 9 i 6 ofert, a na tureckich Coral Travel i Anex Tour – 7 ofert. W Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert miały Coral Travel i Anex Tour – po 3 oferty, a w Bułgarii biuro TOP Touristik – 3 oferty”.
W porównaniu z okresem sprzed roku TUI Poland poprawiło pozycję w Grecji, a biuro Rainbow w Turcji – dodają autorzy raportu.
W kolejnej części materiału przedstawiają tabelę z biurami podróży, które w ostatnim tygodniu oferowały imprezy turystyczne „po przekrojowo najkorzystniejszych cenach”.
W składzie biur podróży w czołowej piątce odnotowano jedną zmianę - do tabeli awansował Coral Travel (na pozycję piątą), a opuścił ją Kompas. Na trzech pierwszych miejscach znajdowały się natomiast Grecos (awans z pozycji drugiej na pierwszą), Anex Tour i TOP Touristik.
Raport zamykają trzy zestawienia ilustrujące, którzy organizatorzy wyjazdów oferowali w zeszłym tygodniu wyjazdy siedmiodniowe, all inclusive, z Warszawy na pierwszy tydzień sierpnia 2026 roku z najlepszymi dla klientów średnimi cenami, czyli takich, „których średnia oferowana cena jest najniższa względem średniej ceny wyjazdów do hoteli danej kategorii na danym kierunku”.
Tym razem autorzy pokazują „liderów cen” wyjazdów do hoteli w popularnych miejscach turystycznych krajów basenu Morza Śródziemnego o kategorii trzech, czterech i pięciu gwiazdek w sierpniu 2026 roku.
W poniższych tabelach najczęściej pojawia się nazwa Rainbow – osiem razy. Niewiele mniej, bo siedem razy pada nazwa TUI, sześć razy wśród najtańszych widać Itakę, a pięć – Grecosa.
*Opracowanie obejmuje porównanie cen wyjazdów z wylotem w wysokim sezonie letnim 2026 roku, definiowanym na potrzeby porównań jako okres pierwszego tygodnia sierpnia, czyli od 3 do 9 sierpnia. Ceny dla tego okresu zostały zebrane 12 lutego 2026 roku i porównane z cenami dla tego samego okresu wylotów zebranymi 5 lutego 2026 roku – w ujęciu tydzień do tygodnia – i z cenami zebranymi 13 lutego 2025 roku w ujęciu rok do roku.
