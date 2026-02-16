Ceny kierunków wakacyjnych szybują – duży popyt na Turcję, Grecję, Wyspy Kanaryjskie

W minionym tygodniu średnia cena wycieczki z wylotem między 3 a 9 sierpnia 2026 roku wzrosła o 47 złotych – podaje w najnowszej analizie Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata, który monitoruje i porównuje co tydzień tysiące ofert biur podróży*.

W sumie średnia w ostatnich trzech tygodniach średnia wzrosła o 121 złotych (wcześniej 64 i 10 złotych), co dało wynik zauważalny.

Największe wzrosty średnich cen wycieczek w zeszłym tygodniu miały miejsce w wypadku Costa da la Luz i na Półwyspu Chalcydyckiego – o 629 i 539 złotych. Znacząco mniejsza była zwyżka cen wakacji na Sardynii – o 230 złotych.

Zarazem największe zniżki Traveldata odnotowała w ofertach podróży do Portugalii, o 123 złote, a wyraźnie mniejsze do Kalabrii i na Costa del Sol – o 77 i 68 złotych.