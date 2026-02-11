Wyspy Kanaryjskie, Grecja i Turcja jeszcze nie miały takich cen – pękły kolejne granice

Paliwo tańsze, złoty mocniejszy. To pomaga biurom podróży

Porównanie średniej ceny wakacji z ostatniego tygodnia z ceną sprzed roku pokazało, że ta pierwsza była wyższa o 74 złote.

Największe roczne zwyżki cen wycieczek w nowym sezonie odnotowano na Półwyspie Chalcydyckim – o 626 złotych, a mniejsze miały miejsce w wypadku Lanzarote i Korfu – o 441 i 400 złotych. Z kolei największe roczne spadki cen wyjazdów odnotowano w Kalabrii – o 476 złotych i na Costa del Sol i w Albanii – o 237 i 221 złotych – czytamy w raporcie.

Według jego autorów w minionym tygodniu wzrosły ceny wycieczek do wszystkich pięciu kluczowych kierunków wyjazdów wypoczynkowych Polaków, w tym najbardziej w Turcji i Bułgarii – o 175 i 101 złotych, a w mniejszym stopniu na Wyspach Kanaryjskich, w Grecji i w Egipcie – o 73, 34 i 23 złote.

Autorzy badania chcieli też wiedzieć, czy podwyżki w biurach podróży wynikały z rosnących kosztów. Pod lupę wzięli ceny paliwa i kursy walut, czyli dwa czynniki mające największy wpływ na koszty organizatorów wyjazdów.

Cena paliwa lotniczego wyniosła w minionym tygodniu 2,86 zł/litr wobec 3,11 zł/litr rok wcześniej, czyli była o 8 procent niższa (przed tygodniem była niższa o 11,6 procent, a przed dwoma tygodniami była niższa o 14,5 procent). Z kolei złoty pozostawał silniejszy w porównaniu rok do roku dla uśrednionych rozliczeń turystycznych, a mianowicie o 2,4 procent (przed tygodniem był silniejszy o 3,1 procent, a przed dwoma o 3 procent).

„Sumaryczny wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów cen wycieczek od ponad dwóch lat sprzyja organizatorom. Tym razem zawierał się on w istotnie mniej korzystnym niż poprzednio przedziale od -105 do -115 złotych, wobec sytuacji sprzed tygodnia, gdy wyniósł od -145 do -155 i przed dwoma tygodniami, gdy wyniósł między -155 a -165 złotych” - relacjonują autorzy raportu.