Wyspy Kanaryjskie, Grecja i Turcja jeszcze nie miały takich cen – pękły kolejne granice

Foto: Aleksander Kramarz
W minionym tygodniu średnia cena dla wycieczki w biurze podróży z wylotem między 3 a 9 sierpnia 2026 roku wzrosła o 64 złote – pokazuje najnowszy wynik badania, jakie każdego tygodnia prowadzi Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata*.
Rozchodzą się drogi dwóch popularnych kierunków wakacyjnych. O ile ceny Wysp Kanaryjskich biją ko...
Największy wzrost średnich cen wycieczek w ostatnim tygodniu eksperci Traveldaty ujawnili w wypadku Portugalii i Turcji Egejskiej – o 249 i 238 złotych. Mniejsza była zwyżka cen wakacji w Albanii – o 179 złotych.
Z kolei największe zniżki cen odnotowali w ofertach wyjazdów na Costa de la Luz, na Półwysep Chalcydycki i do Maroka – o 548, 481 i 88 złotych.
Zmiany średnich cen, jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu obrazują dołączone zestawienia w formie graficznej.
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
W minionym tygodniu wzrosły ceny wszystkich pięciu kluczowych kierunków wyjazdów wypoczynkowych Polaków, w tym najbardziej Turcji i Bułgarii – o 175 i 101 złotych, a w mniejszym stopniu Wysp Kanaryjskich, Grecji i Egiptu – o 73, 34 i 23 złote. Te ruchy spowodowały, że aż trzy kierunki osiągnęły nowe szczyty cenowe. I tak Wyspy Kanaryjskie przebiły symboliczną granicę 5800 złotych i dotarły do ceny 5806 złotych. Nic dziwnego – ten kierunek wspinał się systematycznie przez sześć ostatnich tygodni, by dojść do tego wyniku.
Wyjątkową cenę miała też Grecja – suma 5543 złotych pobiła poprzedni rekord tego kierunku z 6 listopada, który wynosił 5478 złotych.
Gwałtownie nowy własny szczyt osiągnęła też Turcja. W jej wypadku pękła granica 5000 złotych, a średnia zatrzymała się na 5035 złotych.
Porównanie średniej ceny wakacji z ostatniego tygodnia z ceną sprzed roku pokazało, że ta pierwsza była wyższa o 74 złote.
Największe roczne zwyżki cen wycieczek w nowym sezonie odnotowano na Półwyspie Chalcydyckim – o 626 złotych, a mniejsze miały miejsce w wypadku Lanzarote i Korfu – o 441 i 400 złotych. Z kolei największe roczne spadki cen wyjazdów odnotowano w Kalabrii – o 476 złotych i na Costa del Sol i w Albanii – o 237 i 221 złotych – czytamy w raporcie.
Według jego autorów w minionym tygodniu wzrosły ceny wycieczek do wszystkich pięciu kluczowych kierunków wyjazdów wypoczynkowych Polaków, w tym najbardziej w Turcji i Bułgarii – o 175 i 101 złotych, a w mniejszym stopniu na Wyspach Kanaryjskich, w Grecji i w Egipcie – o 73, 34 i 23 złote.
Autorzy badania chcieli też wiedzieć, czy podwyżki w biurach podróży wynikały z rosnących kosztów. Pod lupę wzięli ceny paliwa i kursy walut, czyli dwa czynniki mające największy wpływ na koszty organizatorów wyjazdów.
Cena paliwa lotniczego wyniosła w minionym tygodniu 2,86 zł/litr wobec 3,11 zł/litr rok wcześniej, czyli była o 8 procent niższa (przed tygodniem była niższa o 11,6 procent, a przed dwoma tygodniami była niższa o 14,5 procent). Z kolei złoty pozostawał silniejszy w porównaniu rok do roku dla uśrednionych rozliczeń turystycznych, a mianowicie o 2,4 procent (przed tygodniem był silniejszy o 3,1 procent, a przed dwoma o 3 procent).
„Sumaryczny wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów cen wycieczek od ponad dwóch lat sprzyja organizatorom. Tym razem zawierał się on w istotnie mniej korzystnym niż poprzednio przedziale od -105 do -115 złotych, wobec sytuacji sprzed tygodnia, gdy wyniósł od -145 do -155 i przed dwoma tygodniami, gdy wyniósł między -155 a -165 złotych” - relacjonują autorzy raportu.
I dodają, że „należy pamiętać, że oddziaływanie zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek w zależności od touroperatora są mniej lub więcej opóźnione (m.in. przez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich skutki należy traktować w uśrednionych kategoriach docelowych (asymptotycznych)”.
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
W ostatnim tygodniu cztery z pięciu najważniejszych kierunków wyjazdów wypoczynkowych Polaków zdrożało porównując rok do roku – wyjaśniają autorzy analizy. Chodzi o Wyspy Kanaryjskie, Turcję, Grecję i Egipt, a różnice wyniosły odpowiednio: 194, 192, 168 i 96 złotych. Jeden kierunek, Bułgaria, była tańsza niż przed rokiem o 10 złotych.
„Na mniej uczęszczanych kierunkach zwyżki cen wycieczek w ujęciu rocznym odnotowano na Majorce i w Tunezji – o 154 i 106 złotych. Znaczące spadki cen wyjazdów zanotowano natomiast w Albanii, Hiszpanii kontynentalnej i Portugalii – o 221, 179 i 167 złotych, a mniejsze we Włoszech, na Malcie, w Maroku i na Cyprze – o 102, 82, 31 i 26 złotych” – piszą eksperci z Traveldaty.
„Poniżej przedstawiamy zestawienie dla zobrazowania skali teoretycznie możliwych oszczędności w cenach wycieczek z wylotem na początku sierpnia 2026 roku nabywanych obecnie, w porównaniu z możliwymi cenami z okresu na 2-3 tygodnie przed wylotem, czyli w połowie lipca 2026, gdyby drożały one w tempie podobnym jak w czasie sezonu 2025 roku” – wyjaśniają dalej.
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Obecnie ceny są jeszcze średnio o 344 złote, czyli o 5,6 procent niższe od cen last minute z początku wakacji 2025 roku. Chociaż zastrzegają, że korzystna różnica zależy od kierunku. „Najmniej spektakularnie mogą wypaść wzrosty cen na całorocznych kierunkach masowych jakim jest np. Egipt, a największe zmiany mogą występować na mniej masowych sezonowych kierunkach premiowych takich jak Malta, Włochy, czy Portugalia”.
W kolejnej części raportu schodzą na poziom poszczególnych biur podróży. Wymieniają te, które najbardziej obniżyły ceny w porównaniu z zeszłym rokiem. Są to Neckera, Sun & Fun i Exim Tours, a różnice wyniosły w ich wypadku 360, 80 i 50 złotych. W pozostałych biurach zniżki były mniejsze – od około 20 złotych (Oasis) po firmy, które podniosły ceny aż do 560 złotych.
W liczbie najatrakcyjniejszych cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w 30 kierunkach sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli pierwsze miejsce zajęło biuro TUI Poland z liczbą 54 ofert, drugie Rainbow z liczbą 38 ofert, a trzecie Itaka z liczbą 34 ofert.
Najwięcej tanich ofert podróży wakacyjnych do Egiptu proponowały biura Join Up (7) i Anex Tour (6), do Grecji Rainbow (8), TUI Travel (7), Itaka i TOP Touristik (po 6), na Wyspy Kanaryjskie TUI Poland (9) i Itaka (5), do Turcji Anex Tour (7), do Tunezji Anex Tour (5), TUI Poland i Join Up (po 3), do Bułgarii TOP Touristik (3) i Exim Tours (2 oferty).
W porównaniu z okresem sprzed roku biuro TUI Poland poprawiło pozycję w Grecji, biuro Rainbow na Wyspach Kanaryjskich i w Turcji, a biuro Itaka w Turcji – podsumowują autorzy raportu.
Na koniec badacze z Traveldaty zostawili kilka tabel. Pierwsza pokazuje biura podróży, które w ostatnim tygodniu oferowały imprezy turystyczne po przekrojowo najkorzystniejszych cenach.
W zestawieniu w tym sezonie letnim w zakresie składu biur podróży w czołowej piątce odnotowano jedną zmianę. Do tabeli awansowało biuro Kompas (na pozycję piątą), a opuścił ją Oasis. Na trzech pierwszych miejscach znajdowały się Anex Tour i Grecos (awansował z pozycji drugiej na pierwszą) i TOP Touristik.
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Raport zamyka tabela pokazująca biura podróży, które oferują wyjazdy siedmiodniowe, all inclusive, z Warszawy na pierwszy tydzień sierpnia 2026 roku z najlepszymi dla klientów średnimi cenami, czyli takich, których średnia oferowana cena jest najniższa względem średniej ceny wyjazdów do hoteli danej kategorii na danym kierunku.
Tym razem autorzy pokazują „liderów cen” wyjazdów do hoteli czterogwiazdkowych w sierpniu 2026 roku...
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
...a także wyjazdów do hoteli czterogwiazdkowych w lipcu 2026 roku na tych samych popularnych kierunkach wakacyjnych.
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
*Opracowanie obejmuje porównanie cen wyjazdów z wylotem w wysokim sezonie letnim 2026 roku, definiowanym na potrzeby porównań jako okres pierwszego tygodnia sierpnia, czyli od 3 do 9 sierpnia. Ceny dla tego okresu zostały zebrane 5 lutego 2026 roku i porównane z cenami dla tego samego okresu wylotów zebranymi 28 stycznia 2026 roku – w ujęciu tydzień do tygodnia – i z cenami zebranymi 6 lutego 2025 roku w ujęciu rok do roku
