W biurach podróży ciąg dalszy przeceny Bułgarii i marszu po rekord Wysp Kanaryjskich

Aktualizacja: 04.02.2026 17:17 Publikacja: 03.02.2026 12:11
Bułgaria kolejny tydzień taniała w polskich biurach podróży
Foto: Filip Frydrykiewicz
Średnia cena wycieczki z biurem podróży z wylotem między 3 a 9 sierpnia 2026 roku wzrosła w minionym tygodniu o 10 złotych – czytamy w pierwszym zdaniu najnowszego raportu Instytutu Badań Rynku Turystycznego Traveldata*.
Taką zmianę trzeba uznać za bez znaczenia. W dwóch tygodniach wcześniejszych ruchy średniej ceny też nie robiły wrażenia – spadła ona o 19 i o 12 złotych. Działo się to po tym, jak cztery tygodnie temu cena wzrosła o 89 złotych.
Średnia jednak ma to do siebie, że nie oddaje wszystkich ruchów na rynku turystyki wyjazdowej. Największą zniżkę cen w ostatnim tygodniu Traveldata odnotowała w wypadku wyjazdów na Majorkę – o 60 złotych, do Bułgarii – o 58 złotych i na Dżerbę – o 57 złotych.
Największy wzrost średnich cen wycieczek miał z kolei miejsce w wypadku ofert wakacji w Maroku (poprzednio odnotowano tam największy spadek cen) – o 250 złotych. Znacząco mniejsze były zaś zwyżki podróży na Costa del Sol i do Portugalii – o 144 i 105 złotych.
Zmiany średnich cen w ostatnim tygodniu obrazują dołączone poniżej zestawienia.
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
W minionym tygodniu spadły ceny trzech z kluczowych kierunków wyjazdów wypoczynkowych Polaków, a mianowicie Bułgarii, Grecji i Egiptu - o 58, 19 i 6 złotych. Pozostałe dwa kierunki zdrożały – Wyspy Kanaryjskie o 17 złotych, a Turcja – o symboliczną złotówkę.
Widać po tych zmianach, jak kolejny tydzień Bułgaria zmaga się z problemami na polskim rynku – jej cena kolejny raz wyraźnie malała. Może to sugerować, że wycieczki do tego kraju nie znajdują nabywców, w takiej liczbie, jakiej życzyliby sobie ich organizatorzy. Niewielka przecena może pomóc znaleźć na wakacje w Bułgarii chętnych. Najnowszy poziom średniej ceny Bułgarii to 3601 złotych.
Na drugim biegunie widać Wyspy Kanaryjskie, które od kilku tygodni stale drożeją. Ten kierunek sięgnął nowego cenowego rekordu – 5733 złotych.
Porównanie średniej ceny ze średnią ceną sprzed roku pokazało, że ta pierwsza była wyższa od drugiej o 74 złote (tydzień wcześniej różnica wyniosła 93 złote na plus).
Największe zwyżki liczone rok do roku w nowym sezonie Traveldata odnotowała na Półwyspie Chalcydyckim – o 1394 złote, a mniejsze na Lanzarote i Sardynii – o 386 i 287 złotych.
Z kolei największe roczne spadki cen wyjazdów odnotowano w Albanii – o 291 złotych, w Portugalii i na Costa del Sol – o 258 i 197 złotych.
Eksperci z Traveldaty sięgnęli też po dane z zeszłego roku, żeby ocenić, jak się zmieniły główne czynniki wpływające na koszty organizatorów wyjazdów. Jak piszą, cena paliwa lotniczego wyniosła w ostatnim tygodniu 2,83 zł/litr wobec 3,20 zł/litr rok temu, czyli była o 11,6 procent niższa (przed tygodniem cena była niższa o 14,5 procent, a przed dwoma tygodniami była niższa o 13,1 procent). Jednocześnie złoty pozostawał w ostatnim tygodniu nadal silniejszy w rocznych uśrednionych rozliczeniach turystycznych, a mianowicie o prawie 3,1 procent (przed tygodniem był silniejsza o 3 procent, a przed dwoma o 3,9 procent).
Co to oznaczało dla biur podróży? Że wspólny wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów cen wycieczek sprzyjał organizatorom. Zawierał się bowiem w przedziale od -145 do -155 złotych (przed tygodniem wyniósł od -155 do -165, przed dwoma tygodniami wyniósł między -175 a -185 złotych).
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
W minionym tygodniu – kontynuują analizę autorzy raportu – podrożały wakacje w czterech najważniejszych kierunkach wyjazdów wypoczynkowych Polaków, w tym najbardziej w Grecji i na Wyspach Kanaryjskich – o 185 i 147 złotych, nieco mniej w Turcji i Egipcie – o 110 i 88 złotych. Spadła natomiast średnia cena wypoczynku w Bułgarii – o 57 złotych.
Na mniej uczęszczanych kierunkach większe zwyżki cen wycieczek w ujęciu rocznym odnotowano na Malcie, w Maroku, Tunezji, we Włoszech – o 116, 114, 110 i 108 złotych, a sporo mniejszą na Majorce – o 50 złotych. Spadki cen wyjazdów zanotowano natomiast w Albanii, Portugalii i na Cyprze – o 291, 258 i 39 złotych – kontynuują opis eksperci.
I jak dodają, wśród mniej uczęszczanych kierunków największe dwuletnie wzrosty cen wycieczek odnotowano na Majorce i w Maroku - o 473 i 441 złotych, a mniejsze w Tunezji, Hiszpanii kontynentalnej i na Cyprze - o 256, 245, 120 złotych, a spadły ceny w tym ujęciu na Malcie, w Portugalii, Albanii i we Włoszech - o 565, 520, 481 i 440 złotych.
W osobnym wątku pochylają się nad kwestią skali „teoretycznie możliwych oszczędności w cenach wycieczek (...) nabywanych obecnie, w porównaniu z możliwymi cenami z okresu na dwa, trzy tygodnie przed wylotem, czyli w połowie lipca 2026, gdyby drożały one w tempie podobnym jak w czasie sezonu 2025”.
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Z ich wyliczeń wynika, że „ceny są jeszcze średnio o około 419 złotych, czyli o około 6,8 procent niższe od cen last minute z początku wakacji 2025”. Zwracają jednak uwagę na duży rozrzut możliwych oszczędności. Najmniejsze będą się wiązać z zakupem wycieczki do Egiptu, a największe z wybraniem oferty wyjazdu w szczycie sezonu letniego na Maltę, do Włoch, czy do Portugalii.
Jeśli porównać średnie ceny wycieczek u poszczególnych organizatorów ceny wyjazdów najbardziej obniżyły je porównując rok do roku Nekera, Oasis i Sun & Fun – o 400, 130 i 120 złotych. W pozostałych biurach różnice były mniejsze – od opustu o 90 złotych (Best Reisen) do zwyżek o ponad 380 złotych.
W liczbie najatrakcyjniejszych cen, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w 30 kierunkach sezonu letniego i w trzech kategoriach hoteli pierwsze miejsce zajął TUI Poland z liczbą 55 ofert , drugie Rainbow z liczbą 33 ofert, a trzecie Coral Travel z liczbą również 33 ofert.
Najwięcej „atrakcyjnych cenowo” ofert wakacji w Egipcie proponowały Anex Tour (6), Join Up! (5) i Coral Travel (4), w Grecji Rainbow, TOP Touristik (po 7), Itaka, TUI Poland (po 6), na Wyspach Kanaryjskich TUI Poland (10), Itaka (4) i Rainbow (3), w Turcji Anex Tour (7), Itaka (4) i Join Up! (3), w Tunezji Anex (4) i Join Up (3), a w Bułgarii TOP Touristik i Exim Tours - po (3 oferty).
W porównaniu z okresem sprzed roku biuro TUI Poland poprawiło pozycję w Grecji, biuro Rainbow na Wyspach Kanaryjskich oraz w Tunezji i w Turcji, a biuro Coral Travel w Egipcie i Grecji – odnotowują eksperci z Traveldaty.
W kolejnej części materiału przedstawiamy tabelę z biurami podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne.
W ostatnim tygodniu w czołowej piątce nie odnotowano żadnych nowych firm. Na trzech pierwszych miejscach znajdowały się biura Anex Tour (awansowało na pozycję lidera z miejsca drugiego), TOP Touristik i Grecos.
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Raport zamyka tabela, zawierająca biura podróży, które oferują wyjazdy siedmiodniowe, all inclusive, z Warszawy na pierwszy tydzień sierpnia 2026 roku z najlepszymi dla klientów średnimi cenami. Przegląd pokazuje, które biura podróży miały w ostatnim tygodniu najniższe ceny w poszczególnych kategoriach hoteli i kierunkach. W tym tygodniu snop światła autorzy opracowania rzucili na hotele pięciogwiazdkowe.
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
*Opracowanie obejmuje porównanie cen wyjazdów z wylotem w wysokim sezonie letnim 2026 roku, definiowanym na potrzeby porównań jako okres pierwszego tygodnia sierpnia, czyli od 3 do 9 sierpnia. Ceny dla tego okresu zostały zebrane 28 stycznia 2026 roku i porównane z cenami dla tego samego okresu wylotów zebranymi 21 stycznia 2026 roku – w ujęciu tydzień do tygodnia – i z cenami zebranymi 30 stycznia 2025 roku w ujęciu rok do roku.
