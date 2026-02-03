W biurach podróży ciąg dalszy przeceny Bułgarii i marszu po rekord Wysp Kanaryjskich

Średnia cena wycieczki z biurem podróży z wylotem między 3 a 9 sierpnia 2026 roku wzrosła w minionym tygodniu o 10 złotych – czytamy w pierwszym zdaniu najnowszego raportu Instytutu Badań Rynku Turystycznego Traveldata*.

Taką zmianę trzeba uznać za bez znaczenia. W dwóch tygodniach wcześniejszych ruchy średniej ceny też nie robiły wrażenia – spadła ona o 19 i o 12 złotych. Działo się to po tym, jak cztery tygodnie temu cena wzrosła o 89 złotych.

Średnia jednak ma to do siebie, że nie oddaje wszystkich ruchów na rynku turystyki wyjazdowej. Największą zniżkę cen w ostatnim tygodniu Traveldata odnotowała w wypadku wyjazdów na Majorkę – o 60 złotych, do Bułgarii – o 58 złotych i na Dżerbę – o 57 złotych.

Największy wzrost średnich cen wycieczek miał z kolei miejsce w wypadku ofert wakacji w Maroku (poprzednio odnotowano tam największy spadek cen) – o 250 złotych. Znacząco mniejsze były zaś zwyżki podróży na Costa del Sol i do Portugalii – o 144 i 105 złotych.