Rok rekordów w biurach podróży. 9,7 miliona klientów, większość poleciała za granicę

O wiele więcej, bo o 16 procent (w 2024 było to 24 procent, a w 2023 – 39 procent), rósł ruch związany z przelotem lotniczymi liniami regularnymi (1,9 miliona). To mogłoby wskazywać, że wzrasta udział w sprzedaży pakietów składanych na życzenie klienta lub przygotowanych wcześniej jako propozycja samego biura podróży, z dwóch osobnych usług – noclegu i przelotu. Na rynku jest coraz więcej organizatorów wykorzystujących ten produkt. Stanowi to pewną wygodę dla klientów – możliwość dostosowania długości pobytu – ale i dla samych touroperatorów, nie rodzi bowiem ryzyka, jakie wiąże się z wynajmowaniem całych samolotów, w związku z koniecznością ich wypełnienia, by osiągnąć rentowność takiego przedsięwzięcia.

Dane Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego pokazują też, że na plus udało się wyprowadzić usługi biur podróży w kategorii „Polska i bliska zagranica”. Od pandemii klienci kupowali ich co roku mniej. Wystarczy powiedzieć, że w 2023 roku liczba takich imprez spadła o 5 procent rok do roku (ostateczny wynik sprzedaży to 2,2 miliona), a w roku 2024 o kolejnych 5 procent (2,1 miliona). Dopiero w zeszłym roku ten segment zanotował 2 procent wzrostu (2,14 miliona). Przed pandemią liczba turystów w tym segmencie sięgała 3,44 miliona.

Sierpniowa kumulacja. Rekordowe rezerwacje

Jak przebiegała sprzedaż w biurach podróży? Rok 2025 był pod tym względem stosunkowo odmienny od poprzednich dwóch lat. Jak przyznawali touroperatorzy, sezon letni uratowała im brzydka pogoda w Polsce. Potwierdzają to liczby. Jednym z najgorszych był pod względem odwiedzin klientów kwiecień, a najlepszy lipiec. Ale po kolei.

Cztery najlepsze miesiące pod względem sprzedaży w biurach podróży w 2025 roku to lipiec z rekordową w historii liczbą 376 650 zawartych umów. Na drugim miejscu uplasował się styczeń, który od trzech lat stanowił jeden z mocniejszych w tej dziedzinie. W styczniu – i to też rekord dla tego miesiąca - zrobiło rezerwacje 338 222 klientów.

Na trzecim miejscu uplasował się sierpień z liczbą 326 367 sprzedanych imprez turystycznych, a na czwartym czerwiec z 319 014 rezerwacjami.

Najgorszymi miesiącami okazały się tradycyjnie grudzień (197 822), listopad (218 076), październik (244 855) i kwiecień (245 172).