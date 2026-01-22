– Jeżeli chodzi o konflikty, Rainbow akurat jest firmą, która ma mocną pozycję, bo jesteśmy obecni w ponad 100 krajach świata i oferujemy trzy tysiące hoteli. To już dla nas chleb powszedni, każdy w firmie wie, co ma robić w nagłych sytuacjach, żeby zminimalizować negatywne skutki takiej sytuacji – relacjonuje prezes Rainbowa.

W styczniu sprzedaż lata przyspieszyła

Obecnie touroperator żyje głównie sprzedażą wyjazdów na sezon letni. Styczeń dobrze rokuje. Widać kolejny wzrost rok do roku. – Ludzie siadają w czasie świąt i zastanawiają się, gdzie spędzić wakacje, bo nareszcie mają chwilę czasu z rodziną i jest w ogóle przestrzeń, żeby o tym porozmawiać. Druga rzecz – firmy otwierają plany urlopowe od nowego roku i można zaplanować konkretnie urlop. Nas to cieszy, bo im wcześniej klient przychodzi zarezerwować wakacje, tym lepiej my właśnie możemy zaplanować program, kierunki, siatkę połączeń i ewentualnie ją dostosować do tego popytu.

– To ciekawe, co pan mówi. Chyba cechuje pana spory optymizm, bo ja zobaczyłem wasz ostatni raport ze sprzedaży sezonu letniego na najbliższe lato i tam jest wzrost zanotowany 6,1 proc., najmniejszy od lat – wskazuje prowadzący rozmowę Filip Frydrykiewicz, redaktor serwisu Turystyka.rp.pl.

– 6,1 proc. było na połowę grudnia, teraz jesteśmy już zdecydowanie na wzroście dwucyfrowym, w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego. Po prostu później sprzedaż przyspieszyła – tłumaczy Szczechura.

Z rynku znika biuro podróży, czy to coś niepokojącego?

Skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? – dopytuje dziennikarz. Pod koniec poprzedniego roku jedna ze stosunkowo dużych i znanych firm w wyniku kłopotów finansowych popadła w długi i w efekcie straciła licencję na sprzedawanie imprez turystycznych w pakietach (nocleg plus przelot). Było o tym głośno w mediach na początku nowego roku. Czy ta sytuacja jest sygnałem, że dzieje się coś niedobrego, klienci powinni być zaniepokojeni?