Ferie 2026. Więcej turystów wyjechało w ciepłe kraje. „Największym zaskoczeniem Maroko”

Liczba wyjazdów do Maroka w czasie tegorocznych ferii zimowych zwiększyła się ponad dwukrotnie - wynika z danych Travelplanet.pl
Trwa ostatni turnus tegorocznych ferii zimowych. I choć zima w tym roku wyjątkowo dopisała, na zagraniczny urlop w ciepłych krajach zdecydowało się o 20 procent rodzin więcej niż w ubiegłym sezonie – wynika z danych Travelplanet.pl.
Jak pisze multiagent w komunikacie, na rosnący popyt biura podróży były jednak przygotowane. Wciąż można znaleźć oferty last minute, choć o miejsca w najpopularniejszych kurortach będzie już trudno.
Popularność zagranicznych wyjazdów w ciepłe miejsca w czasie zimowych ferii rośnie z każdym sezonem.
– Coraz więcej Polaków może pozwolić sobie na zagraniczne wyjazdy częściej niż raz w roku. Jeszcze dekadę temu egzotyczne wakacje w środku zimy były luksusem zarezerwowanym dla nielicznych – mówi Ewelina Karczewska-Stasik z Travelplanet.pl. – Kluczowym czynnikiem stymulującym ten trend jest, oprócz rosnącej siły nabywczej, coraz szersza i dostępniejsza siatka połączeń lotniczych – dodaje.
W czasie tegorocznych ferii królują wyjazdy siedmio- i ośmiodniowe, choć warto zaznaczyć, że zwiększyła się też liczba krótszych pobytów, trwających do sześciu dni, a więc raczej o charakterze city breaków.
Co charakterystyczne dla tego okresu, największą część podróżnych stanowią rodzice z jednym lub dwojgiem dzieci lub rodzic i jedno dziecko (nie w każdej rodzinie oboje rodzice mogą pozwolić sobie na dwutygodniowy urlop zimą, wymieniają się więc opieką nad dziećmi w tym czasie).
Egipt jest zdecydowanym liderem tegorocznych rankingów – z uwagi na dobrą pogodę (o tej porze roku 22–25 stopni Celsjusza) i ofertę dla rodzin z dziećmi (odpowiednia infrastruktura hotelowa, animacje, kluby dla dzieci). Dodatkowym atutem jest krótki, czterogodzinny lot.
Dużo większym w porównaniu z ubiegłym rokiem, bo aż dwucyfrowym wzrostem może pochwalić się Hiszpania, zwłaszcza Teneryfa, Fuerteventura i Costa del Sol.
Zaskoczeniem tegorocznych ferii jest Maroko, które wybrało w tym roku ponad dwa razy więcej turystów niż rok temu w tym samym okresie (wzrost rzędu 120 procent).
– W tym roku w Maroku odbywał się Puchar Narodów Afryki, który, choć skończył się tuż przed startem ferii, mógł wpłynąć na zwiększone zainteresowanie tym kierunkiem. Zwiększyła się też siatka połączeń z Katowic, a łatwiejsza logistyka to zawsze większa motywacja do zobaczenia danego miejsca – mówi Ewelina Karczewska-Stasik.
Charakterystyczne dla tego sezonu były rezerwacje z kilkutygodniowym wyprzedzeniem. Oferty last minute zostały jeszcze w Marsa Alam, na Wyspach Kanaryjskich, Maderze, a także na Zanzibarze, w Tajlandii i Malezji.
Trzeci turnus ferii zimowych obejmuje województwa podkarpackie, lubelskie, wielkopolskie, lubuskie, śląskie, dla których najbliższymi portami lotniczymi są Katowice, Wrocław i Poznań.
