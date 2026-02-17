Ferie 2026. Więcej turystów wyjechało w ciepłe kraje. „Największym zaskoczeniem Maroko”

Trwa ostatni turnus tegorocznych ferii zimowych. I choć zima w tym roku wyjątkowo dopisała, na zagraniczny urlop w ciepłych krajach zdecydowało się o 20 procent rodzin więcej niż w ubiegłym sezonie – wynika z danych Travelplanet.pl.

Jak pisze multiagent w komunikacie, na rosnący popyt biura podróży były jednak przygotowane. Wciąż można znaleźć oferty last minute, choć o miejsca w najpopularniejszych kurortach będzie już trudno.

Coraz więcej wyjazdów na południe zimą

Popularność zagranicznych wyjazdów w ciepłe miejsca w czasie zimowych ferii rośnie z każdym sezonem.

– Coraz więcej Polaków może pozwolić sobie na zagraniczne wyjazdy częściej niż raz w roku. Jeszcze dekadę temu egzotyczne wakacje w środku zimy były luksusem zarezerwowanym dla nielicznych – mówi Ewelina Karczewska-Stasik z Travelplanet.pl. – Kluczowym czynnikiem stymulującym ten trend jest, oprócz rosnącej siły nabywczej, coraz szersza i dostępniejsza siatka połączeń lotniczych – dodaje.